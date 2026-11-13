Nei primi minuti dopo il risveglio attenzione e concentrazione sono ridotte, e una sola notifica basta a peggiorarle. Cosa dice davvero la scienza, quali miti circolano online e perché gli esperti del sonno consigliano una sveglia tradizionale.

Spegni la sveglia sullo schermo e, quasi senza accorgertene, ti ritrovi a scorrere messaggi, email e notizie ancora sotto le coperte. È un gesto comune, ma arriva nel momento in cui il cervello è meno pronto. Nei primi minuti dopo il risveglio la mente attraversa una fase di transizione chiamata inerzia del sonno, in cui attenzione e prestazioni sono ridotte. Secondo uno studio di neuroimmagine, le aree legate alla concentrazione, come la corteccia prefrontale, possono impiegare fino a 30 minuti per tornare a pieno regime. Per questo l’American Academy of Sleep Medicine consiglia di tenere il telefono fuori dalla camera e di usare una sveglia tradizionale.

Cosa succede al cervello appena ti svegli?

Il passaggio dal sonno alla veglia non è istantaneo. Secondo una revisione pubblicata su Sleep Medicine Reviews dalla neurologa Lynn Marie Trotti dell’Emory University, l’inerzia del sonno è uno stato diverso dalla veglia, con prestazioni più basse e sonnolenza. I suoi effetti possono durare da pochi minuti a diverse ore, a seconda della situazione.

Uno studio di neuroimmagine citato nella revisione, condotto su persone parzialmente private del sonno, mostra che il flusso di sangue nel cervello non si normalizza tutto insieme. Nel tronco encefalico, nei gangli della base e nel talamo torna normale entro cinque minuti. Nella corteccia prefrontale e nelle altre aree della neocorteccia servono invece da 5 a 30 minuti. Una revisione più recente su Neurophysiologie Clinique descrive questa fase come uno stato misto, in cui nel cervello convivono zone ancora “addormentate” e zone già sveglie.

Il cortisolo sale per colpa del telefono?

No, almeno non in base agli studi disponibili. Al risveglio il cortisolo, l’ormone associato allo stress, aumenta in modo naturale. Si chiama risposta del cortisolo al risveglio ed è un forte aumento nei primi 30-45 minuti dopo l’apertura degli occhi, come ricorda il documento di consenso degli esperti della International Society of Psychoneuroendocrinology, pubblicato su Psychoneuroendocrinology.

Non esistono studi solidi che dimostrino che guardare il telefono appena svegli provochi un picco anticipato di cortisolo o di dopamina. Anche la sequenza ordinata “onde theta, poi alfa, poi beta”, che circola spesso online, è una semplificazione: le ricerche descrivono un risveglio più disordinato, con aree del cervello che si attivano in tempi diversi.

Perché le notifiche pesano sull’attenzione?

Qui le prove sono più chiare. Uno studio della Florida State University, pubblicato sul Journal of Experimental Psychology, ha mostrato che anche solo ricevere una notifica, senza toccare il telefono, peggiora in modo significativo le prestazioni in un compito che richiede attenzione. L’effetto era paragonabile a quello di chi usa attivamente il telefono per una chiamata o un messaggio. Secondo gli autori, la notifica fa partire pensieri estranei al compito.

Lo studio non riguarda specificamente il risveglio. Ma se l’attenzione è già ridotta dall’inerzia del sonno, aggiungere notifiche e informazioni significa chiedere al cervello uno sforzo in più proprio quando è meno pronto.

Cosa dice la ricerca Dato Limite da tenere presente Inerzia del sonno Da pochi minuti a diverse ore Varia molto da persona a persona Recupero della corteccia prefrontale Da 5 a 30 minuti Misurato in persone parzialmente private del sonno Cortisolo al risveglio Aumento naturale nei primi 30-45 minuti Avviene anche senza telefono Notifiche e attenzione Una notifica peggiora le prestazioni Studio non condotto al risveglio

Nota: la tabella distingue ciò che è dimostrato da ciò che circola online. Non ci sono studi che misurino direttamente l’effetto del telefono nei primi minuti dopo il risveglio.

Cosa consigliano gli esperti del sonno?

L’American Academy of Sleep Medicine è più netta sul telefono in camera. Nelle raccomandazioni pubblicate insieme a un sondaggio sulle abitudini notturne degli americani, consiglia di lasciare il telefono in un’altra stanza quando si va a dormire. Chi lo usa come sveglia dovrebbe passare a un orologio tradizionale. Se il telefono deve restare in camera, è meglio disattivare le notifiche. L’associazione suggerisce anche di spegnere i dispositivi elettronici da 30 a 60 minuti prima di andare a letto.

Nello stesso sondaggio, condotto su 2.007 adulti statunitensi, il 38% ha detto che leggere notizie prima di dormire peggiora il proprio sonno. Tra i 18 e i 24 anni la quota sale al 46%.

Come si cambia abitudine al mattino?

Basta poco, e quasi senza spendere:

una sveglia semplice , analogica o digitale, al posto di quella del telefono;

, analogica o digitale, al posto di quella del telefono; il telefono in carica fuori dalla camera , o almeno lontano dal letto, con le notifiche disattivate;

, o almeno lontano dal letto, con le notifiche disattivate; qualche minuto senza schermi dopo il risveglio, per lasciare al cervello il tempo di uscire dall’inerzia del sonno.

Sulla luce del mattino le prove sono ancora deboli. Secondo una revisione dell’Università dell’Australia Meridionale sulle strategie contro l’inerzia del sonno, luce e temperatura danno risultati promettenti sulla sensazione di essere svegli, ma servono altri studi per capire se migliorano davvero le prestazioni.