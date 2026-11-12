I sali di alluminio hanno bisogno di ore e di pelle asciutta per chiudere i dotti del sudore, e di notte si suda meno. In uno studio l’applicazione notturna ha portato la riduzione del sudore dal 56% al 73%. Ecco come usarlo nel modo giusto.

Doccia, asciugamano, deodorante e via di corsa a vestirsi. È il gesto più automatico del mattino, ma se il prodotto che usi è un antitraspirante, il momento scelto è probabilmente il meno indicato. Secondo l’American Academy of Dermatology e l’International Hyperhidrosis Society, l’antitraspirante dà il meglio se applicato la sera, prima di andare a dormire, su pelle completamente asciutta. In uno studio citato dai ricercatori, spostare l’applicazione alla notte ha fatto salire la riduzione del sudore dal 56% al 73%.

Deodorante o antitraspirante: non sono la stessa cosa

La differenza è scritta sull’etichetta, ma quasi nessuno la legge. Come ricorda l’International Hyperhidrosis Society, il deodorante aiuta a eliminare l’odore ma non il sudore. L’antitraspirante invece contiene composti a base di alluminio che chiudono temporaneamente i pori delle ghiandole sudoripare.

Deodorante Antitraspirante Cosa fa Riduce o copre l’odore Riduce la quantità di sudore Come agisce Profumi e sostanze antibatteriche Sali di alluminio che formano un tappo nei dotti del sudore Quando conta l’orario Poco Molto: serve tempo e pelle asciutta

Nota editoriale: molti prodotti in commercio uniscono le due funzioni. Il consiglio sull’orario riguarda la parte antitraspirante: se sull’etichetta non ci sono sali di alluminio, cambiare orario serve a poco.

Perché l’antitraspirante funziona meglio di sera

Il meccanismo è fisico. I sali di alluminio, spiega l’International Hyperhidrosis Society nella sua scheda sul cloruro di alluminio, formano un tappo nella parte finale del dotto delle ghiandole sudoripare e bloccano l’uscita del sudore. Per farlo hanno bisogno di tempo: tra le sei e le otto ore.

Di notte la produzione di sudore è al minimo, e il principio attivo ha tutto il tempo di penetrare nei dotti. Di giorno, invece, la sudorazione aumenta e rende più difficile l’azione del prodotto.

È anche ciò che suggerisce l’American Academy of Dermatology in un comunicato del luglio 2024: applicare l’antitraspirante prima di andare a letto, su pelle asciutta, ed eventualmente di nuovo al mattino.

Quanto cambia davvero

Il dato più citato viene da un lavoro pubblicato nel 2012 sul British Journal of Dermatology da tre ricercatori di Procter & Gamble, l’azienda che produce diversi antitraspiranti e che ha finanziato lo studio. Nell’articolo, disponibile sul sito dell’International Hyperhidrosis Society, gli autori ricordano una ricerca precedente: applicando di notte un antitraspirante in stick morbido, la riduzione del sudore era passata dal 56% al 73%.

Non è quindi vero che metterlo al mattino ne “dimezzi” l’efficacia. Ma la differenza c’è, ed è misurabile.

Il paradosso della pelle umida

Appena usciti dalla doccia la pelle è calda e spesso ancora un po’ bagnata. Per l’antitraspirante è la condizione peggiore. L’International Hyperhidrosis Society, nei suoi consigli per i prodotti da banco, raccomanda di applicarlo solo su pelle completamente asciutta, anche aiutandosi con l’asciugacapelli a freddo. Acqua e sudore, spiega, possono causare irritazione e bruciore.

Il motivo chimico è descritto per il cloruro di alluminio, il sale più concentrato usato nei prodotti contro la sudorazione eccessiva: a contatto con l’acqua forma acido cloridrico irritante. È per questo che sulla pelle bagnata il prodotto pizzica.

Come applicarlo nel modo giusto

Dalle indicazioni dell’International Hyperhidrosis Society e dell’American Academy of Dermatology si ricava un metodo semplice:

applicare l’antitraspirante la sera, prima di andare a letto;

farlo su pelle perfettamente asciutta, tamponata con l’asciugamano o asciugata con il phon a freddo;

stendere uno strato sottile, per evitare macchie sui vestiti;

se serve, ripetere l’applicazione al mattino;

con i prodotti più forti a base di cloruro di alluminio, aspettare dalle 24 alle 48 ore dopo la rasatura delle ascelle, per ridurre il rischio di irritazione.

Chi suda in modo eccessivo anche seguendo queste regole può soffrire di iperidrosi, una condizione che va valutata con il dermatologo.