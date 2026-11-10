Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere del medico. Chi soffre di diabete, reflusso frequente o problemi cardiaci dovrebbe concordare con il proprio medico il tipo di attività fisica più adatto.

Dopo cena il divano chiama. Eppure bastano 10 minuti di camminata per abbassare il picco di glicemia del pasto: in uno studio su persone con diabete di tipo 2, la passeggiata dopo cena ha ridotto la risposta glicemica del 22% rispetto a una camminata fatta in un altro momento della giornata.

Gli studi però non dicono tutto quello che si legge in giro. La passeggiata aiuta zuccheri e digestione, ma non abbiamo trovato prove dirette che, da sola, faccia dormire meglio o eviti i risvegli notturni.

Perché camminare dopo cena abbassa la glicemia

Durante e dopo un pasto il glucosio passa nel sangue. Quando i muscoli delle gambe lavorano, ne consumano una parte per produrre energia, e il picco di zuccheri si abbassa.

Lo ha misurato un esperimento pubblicato su Diabetologia nel 2016 da un gruppo di ricerca neozelandese. I ricercatori hanno confrontato due consigli, entrambi in linea con le raccomandazioni sull’attività fisica:

camminare 30 minuti al giorno, in un momento qualsiasi;

camminare 10 minuti dopo ognuno dei pasti principali.

I 41 partecipanti avevano il diabete di tipo 2 e portavano un sensore per misurare la glicemia in modo continuo. Con le passeggiate dopo i pasti, la risposta glicemica nelle tre ore successive è stata in media più bassa del 12%. Dopo cena la differenza è salita al 22%. Secondo gli autori, il motivo è che la sera si mangiano più carboidrati e si sta più fermi.

Anche negli adulti senza diabete gli studi vanno nella stessa direzione. Una revisione del 2022 pubblicata su Sports Medicine ha messo insieme sette esperimenti su adulti, per lo più in sovrappeso. Interrompere lunghi periodi seduti con brevi pause in piedi abbassava la glicemia dopo i pasti, e la camminata leggera funzionava meglio dello stare in piedi.

Camminare aiuta la digestione?

Sembra di sì, almeno un po’. In un piccolo studio tedesco del 2008, dieci uomini sani hanno mangiato un pasto da 576 calorie. In una delle prove hanno poi camminato lentamente sul tapis roulant, a 4 chilometri orari.

Il tempo necessario a svuotare metà dello stomaco è sceso da circa 123 a 107 minuti, cioè circa il 13% in meno. Nello stesso studio, digestivi alcolici ed espresso non hanno cambiato nulla.

C’è un limite: la camminata ha velocizzato lo svuotamento dello stomaco, ma non ha ridotto il senso di pienezza e gonfiore riferito dai partecipanti.

Il legame con il reflusso notturno

Qui entra in gioco il sonno. Il reflusso gastroesofageo peggiora quando ci si sdraia con lo stomaco pieno. Tra i fattori di rischio, l’enciclopedia medica MedlinePlus della National Library of Medicine americana indica proprio il fatto di sdraiarsi entro tre ore dal pasto. Il consiglio è cenare due o tre ore prima di andare a letto.

Uno studio osservazionale condotto in Pakistan su 1.875 adulti ha trovato meno sintomi da reflusso in chi camminava dopo cena:

42% tra chi si sdraiava subito dopo cena;

35% tra chi restava seduto;

31% tra chi faceva una passeggiata.

Lo studio mostra un’associazione, non un rapporto di causa ed effetto. Chi cammina dopo cena potrebbe avere anche altre abitudini più sane. Il dato più forte riguardava il tempo tra cena e letto: i sintomi calavano in modo netto quando passavano almeno tre ore.

Passo lento o veloce?

Per la glicemia funziona anche la camminata veloce. Uno studio del 2022 su Nutrients ha osservato che 30 minuti a passo svelto dopo il pasto abbassavano il picco di zuccheri in giovani sani. Lo studio non ha misurato la digestione, ma mostra che anche un ritmo più sostenuto non annulla il beneficio sulla glicemia.

La sera, però, un passo tranquillo ha un vantaggio. In un esperimento sugli ormoni dello stress, 30 minuti di esercizio a bassa intensità non hanno alzato il cortisolo. L’aumento c’è stato invece con sforzi moderati e intensi.

Nella pratica, la routine che emerge dagli studi è semplice:

iniziare a camminare poco dopo la fine della cena;

mantenere un passo comodo, che permetta di parlare senza affanno;

camminare per circa 10 minuti, anche a casa se fuori fa freddo;

aspettare due o tre ore prima di andare a letto.

Anche riordinare la cucina o portare fuori la spazzatura muove le gambe. Gli studi però hanno misurato camminate continue, quindi l’effetto di queste attività non è stato verificato allo stesso modo.

Domande frequenti

Quanto bisogna camminare dopo cena per abbassare la glicemia? Nello studio neozelandese sulle persone con diabete di tipo 2 bastavano 10 minuti dopo ogni pasto principale per ridurre la risposta glicemica, con l’effetto maggiore dopo cena. Altri studi hanno usato camminate di 30 minuti. Chi ha il diabete dovrebbe concordare durata e intensità con il proprio medico. Meglio camminare subito dopo cena o aspettare? Negli studi la camminata iniziava poco dopo la fine del pasto, quando la glicemia comincia a salire. Nello studio tedesco la camminata lenta subito dopo il pasto non ha peggiorato pienezza e gonfiore. Chi avverte fastidio o pesantezza può aspettare qualche minuto o ridurre il ritmo, senza rinunciare alla passeggiata. Camminare dopo cena fa dimagrire? Dieci minuti a passo lento consumano poche calorie e gli studi citati non hanno misurato il peso. L’obiettivo della passeggiata dopo cena è soprattutto contenere il picco di glicemia e non sdraiarsi a stomaco pieno. Per perdere peso contano l’alimentazione e l’attività fisica nell’arco della settimana. La passeggiata dopo cena aiuta a dormire meglio? Non abbiamo trovato studi che lo dimostrino in modo diretto. Può aiutare in modo indiretto chi soffre di reflusso, perché evita di sdraiarsi subito dopo il pasto. Per il reflusso notturno i consigli più solidi sono cenare due o tre ore prima di andare a letto e, se serve, sollevare la testata del letto.