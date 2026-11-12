Ansia da AI: come cambia il nostro benessere psicologico?

L’ansia da intelligenza artificiale è una delle nuove espressioni del disagio psicologico legato ai cambiamenti della nostra epoca. Il timore di non essere all’altezza, la paura di perdere il proprio valore, il bisogno di trovare risposte immediate aprono interrogativi sul modo in cui costruiamo la nostra identità e viviamo le relazioni. Ma cosa accade quando iniziamo a cercare ascolto e rassicurazione proprio nell’intelligenza artificiale?

Ne parliamo con la dottoressa Laura Princivalli, psicologa e psicoterapeuta online di orientamento interazionista, per esplorare il rapporto tra ansia, tecnologia e salute mentale e comprendere come la psicoterapia possa offrire uno spazio nel quale dare nuovi significati alle nostre esperienze, senza ridurre il disagio a un problema individuale, né relegare l’intelligenza artificiale a una minaccia da cui difendersi. Una riflessione che apre anche nuove domande sull’evoluzione della psicoterapia e della relazione terapeutica nell’epoca dell’AI.

Si parla sempre più spesso di ansia da AI. Di che cosa si tratta?

L’ansia da AI indica un insieme di timori e preoccupazioni legati all’intelligenza artificiale e alle sue possibili conseguenze. In questa fase rientrano in questa definizione uno spettro ampio di paure, vissuti ed espressioni che sono riconducibili alla comprensione imprecisa dell’AI, del rapporto tra persone e tecnologia e del suo utilizzo. Tutto questo, in un bombardamento costante di informazioni e stimoli che riguardano l’argomento.

Quali sono le paure più comuni legate all’intelligenza artificiale?

Le più comuni sono la paura di essere sostituitə, soprattutto in ambito lavorativo, la paura che l’AI riduca ulteriormente le possibilità e le capacità relazionali, la paura del futuro in generale, l’incertezza di come possa evolvere l’umanità. AI anxiety è un’etichetta nella quale è costruttivo inserire anche la relazione delle persone con il chatbot, che sempre più spesso si trasforma in una dinamica da gestire.

Sempre più persone, infatti, si rivolgono ai chatbot per parlare delle proprie difficoltà. Che cosa cercano in queste conversazioni?

Non può esserci un’unica risposta a questa domanda. Ognunə rivolgendosi a un chatbot per raccontare una difficoltà porta le proprie aspettative, le proprie emozioni di quel momento e la ricerca di disponibilità immediata. Si potrebbe cercare ascolto, rassicurazioni, conferme, si potrebbe cercare un’interpretazione a una situazione che non riusciamo a sbrigliare, immaginando, o sperando, che ne esista una giusta. Invece che analizzare il contenuto delle conversazioni, vale la pena soffermarsi su come quegli scambi vengono costruiti, come vengono raccontate le storie. Ogni racconto contiene già un modo per seguire ciò che ci accade.

Quanto conta il contesto sociale nel modo in cui viviamo queste preoccupazioni?

Molto, come sempre. Il nostro mondo psicologico, le relazioni, il contesto sociale, le condizioni materiali ecc… costruiscono, esasperano, riguardano sempre l’un l’altra. Nel caso specifico non si può non tener conto che nella nostra società l’insicurezza, la precarietà, l’incertezza del futuro, l’erosione del tessuto sociale, sono temi con i quali già conviviamo e creano un terreno fertile per le paure che l’AI sta portando con sé.

In questa fase siamo sottopostə a un discorso pubblico sull’intelligenza artificiale che oscilla tra promesse straordinarie e conseguenze catastrofiche, creando un immaginario condiviso traballante. Serve ricordare che non siamo spettatori neutrali e che le parole che ascoltiamo, le notizie che leggiamo contribuiscono a creare le nostre aspettative.

Come possiamo capire se l’uso dell’intelligenza artificiale sta influenzando il nostro benessere psicologico?

Non esistono criteri oggettivi. Nemmeno per le etichette diagnostiche in psicologia esiste il criterio oltre il quale è necessario rivolgersi a unə psicologə. Il mio consiglio è quello di ascoltarsi e capire quando può essere utile chiedere un supporto, in certi momenti, per certe questioni. Ognunə può seguire i suoi tempi, sapendo che troverà aiuto e che ogni ragione è buona per prendersi cura di sé quando se ne sente il bisogno.

Cosa possiamo fare?

Quando si sente che parlarne, lavorarci con qualcunə potrebbe fare bene, o quando se ne ha anche solo il dubbio si può chiedere supporto. Cercare unə psicoterapeuta online è sempre più a portata di clic, e si valuterà insieme allə professionista come impostare le sedute, un passo alla volta.

Esistono già degli studi sull’ansia da AI? Che cosa dicono?

Gli studi sul tema sono molto recenti e in continua evoluzione. Vale però la pena darci uno sguardo poiché c’è qualche elemento che può aiutarci a leggere pian piano il fenomeno. I contributi arrivano da una dozzina di paesi tra cui Cina, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone. Tendono a individuare i fattori di preoccupazione, confermando un po’ quello che ci stiamo dicendo, si parla di preoccupazione sull’apprendimento della nuova tecnologia, sostituzione lavorativa, il rapporto tra esseri umani e AI, la privacy, i comportamenti discriminatori e i rischi per il futuro dell’umanità. In generale continuano a mostrarci come la paura dell’intelligenza artificiale possa assumere forme differenti e sia legata all’esperienza personale.

Esiste già anche qualche ricerca specifica sul personale sanitario e sulle differenze tra chatbot e psicoterapia.

E quali sono le differenze tra parlare con un chatbot e confrontarsi con unə psicoterapeuta?

L’AI è disponibile in qualsiasi momento, risponde rapidamente e permette di formulare domande senza esporsi direttamente al confronto con un’altra persona. La facilità di accesso può rendere questi strumenti interessanti per parlare con urgenza di qualsiasi argomento, anche molto intimo. Quello che va distinto è la capacità comunicativa del chatbot dalla variabile umana necessaria alla relazione terapeutica.

I primi studi sull’argomento si sono focalizzati soprattutto su due aspetti: la capacità dellə psicoterapeuta di indagare oltre ciò che viene raccontato, vedendo la complessità delle persone; e il lavoro sull’interruzione di un loop disfunzionale.

I chatbot tendono a rassicurare, confermare e suggerire soluzioni più frequentemente, mentre unə psicoterapeuta sollecita maggiormente l’approfondimento delle esperienze raccontate, guidando l’esplorazione e allargando la prospettiva.

Una delle cose che innesca l’ansia da AI sta nell’utilizzo stesso dell’AI: la ricerca di consigli psicologici può alimentare il circolo nel quale ogni risposta genera nuove domande e il bisogno di ulteriore rassicurazione: i chatbot sono progettati per sostenere la conversazione e favorire la prosecuzione dello scambio, nella relazione terapeutica invece è possibile riconoscere quando il dialogo alimenta un circolo ripetitivo di pensieri e lavorare per interromperlo.

Come la psicoterapia può aiutare chi vive con preoccupazione il rapporto con l’intelligenza artificiale?

Mi capita di lavorare con i racconti che le persone portano all’AI, di utilizzarli invece di demonizzare la richiesta immediata di aiuto alla tecnologia qualche giorno prima della seduta. Lə psicoterapeuta può proporre di trasformare in materiale terapeutico le domande che si sarebbero volute porre al chatbot o le conversazioni già avute. Capire quali sono le parole scelte, come è stata costruita quella storia, quali significati vengono confermati o messi in discussione permette allə psicoterapeuta di utilizzare il rapporto con l’intelligenza artificiale come un’occasione per esplorare in modo nuovo narrazioni personali e relazionali, oltre che riconoscere eventuali circoli di pensiero e lavorare per interromperli.

Secondo lei, come sta cambiando la psicoterapia nell’epoca dell’intelligenza artificiale?

L’AI ci sta portando a interrogarci su che cosa intendiamo per relazione terapeutica e quale significato attribuiamo alla richiesta di aiuto. La psicoterapia non consiste semplicemente nel fornire risposte o suggerire soluzioni, ma nel costruire nuove possibilità di significato rispetto alle esperienze che viviamo. Penso che uno dei cambiamenti più interessanti potrebbe riguardare ciò che le persone porteranno in seduta. Le conversazioni con i chatbot possono diventare parte delle nostre storie, influenzarle. In questo senso penso che l’intelligenza artificiale possa diventare un’occasione per riflettere sul nostro lavoro, sui significati che attribuiamo all’ascolto e alla relazione e sulle nuove forme attraverso le quali le persone cercano aiuto.

Per saperne di più o per fissare una seduta, i contatti della Dott.ssa Laura Princivalli sono reperibili sul suo sito https://psicoterapeuta-online.com/