I ricordi personali dei primi 3 o 4 anni di vita sono generalmente rari negli adulti. Eppure, i bambini possono ricordare e raccontare episodi vissuti quando erano molto piccoli. La difficoltà emerge con il passare del tempo: alcune esperienze che inizialmente erano accessibili alla memoria possono diventare impossibili da richiamare negli anni successivi.

Questo fenomeno è conosciuto come amnesia infantile e riguarda la scarsità dei ricordi autobiografici relativi alla prima infanzia.

Non significa che nei primi anni il cervello sia incapace di memorizzare esperienze. La questione è più complessa e coinvolge lo sviluppo delle strutture cerebrali, del linguaggio e della capacità di riconoscere gli eventi come parte della propria storia personale.

Come ricostruisce un approfondimento sull’amnesia infantile pubblicato da Ça m’intéresse, la ricerca scientifica non ha ancora stabilito se tutti i ricordi precoci vadano perduti oppure se alcune tracce diventino difficili da recuperare.

A quale età risalgono i nostri primi ricordi?

Non esiste un’età identica per tutti.

Nella memoria degli adulti, gli episodi personali risalenti ai primi 3-4 anni sono poco frequenti. Il numero dei ricordi disponibili tende poi ad aumentare progressivamente durante l’infanzia, in particolare fino a circa 7 anni.

Questa distribuzione non rappresenta una regola rigida.

Alcune persone riferiscono di ricordare esperienze precedenti ai tre anni, mentre altre non riescono a individuare un episodio personale altrettanto precoce.

Anche il modo in cui viene posta una domanda può influenzare la risposta. Chiedere di ricordare il primo evento della propria vita, oppure invitare a ricostruire un periodo specifico dell’infanzia, può portare a risultati differenti.

Esiste poi un problema di attendibilità.

Un ricordo apparentemente molto antico potrebbe essere stato collocato in un momento sbagliato. In altri casi, la rappresentazione mentale di un evento può essere stata influenzata da racconti ascoltati in famiglia o da fotografie osservate negli anni.

Per questo, ricordare un episodio non permette sempre di stabilire con precisione quando sia avvenuto.

Perché il cervello perde l’accesso ai ricordi della prima infanzia?

La spiegazione più condivisa non dipende da un singolo meccanismo.

La memoria autobiografica, cioè la capacità di conservare e richiamare eventi della propria vita, si sviluppa gradualmente.

Durante l’infanzia cambiano contemporaneamente diverse abilità.

L’ippocampo, struttura cerebrale coinvolta nei processi di memoria, attraversa una fase di maturazione. Si sviluppano anche le reti cerebrali che partecipano alla formazione e al recupero dei ricordi.

Ma la maturazione biologica non è l’unico elemento.

Un bambino deve progressivamente imparare a descrivere ciò che vive, riconoscere la propria identità e collocare gli eventi in una sequenza temporale.

Il linguaggio permette di trasformare un’esperienza in un racconto. La consapevolezza di sé aiuta invece a riconoscerla come qualcosa che è accaduto alla propria persona.

Queste capacità contribuiscono all’organizzazione dei ricordi personali.

Fattore Possibile relazione con la memoria infantile Maturazione dell’ippocampo Partecipa allo sviluppo dei processi di memoria Sviluppo del linguaggio Aiuta a descrivere e organizzare gli eventi Consapevolezza di sé Favorisce il riconoscimento delle esperienze personali Organizzazione temporale Permette di collocare gli episodi in una storia Velocità dell’oblio Può rendere i ricordi precoci meno accessibili nel tempo

La tabella riassume i fattori descritti nella fonte. Non indica che uno di essi, preso isolatamente, sia sufficiente a spiegare l’amnesia infantile.

I bambini ricordano davvero eventi che poi dimenticano?

Sì, i bambini piccoli possono conservare e raccontare esperienze vissute in precedenza.

Questo è uno degli aspetti più interessanti dell’amnesia infantile.

Un episodio può essere disponibile alla memoria in una fase della crescita e diventare più difficile da recuperare alcuni anni dopo.

La possibilità di ricordare un evento nel breve o medio periodo, quindi, non garantisce che quello stesso ricordo rimanga accessibile durante l’età adulta.

Secondo i modelli discussi nella ricerca, l’oblio durante la prima infanzia sembra essere più rapido rispetto a quello degli adulti.

Un’esperienza potrebbe essere stata effettivamente memorizzata senza lasciare un ricordo autobiografico stabile e recuperabile a distanza di molti anni.

Questa distinzione aiuta a evitare un equivoco: l’assenza di un ricordo adulto non dimostra che il bambino non abbia mai registrato l’esperienza.

I ricordi scompaiono oppure restano nascosti nel cervello?

La domanda non ha ancora una risposta definitiva.

Una possibilità è che alcune tracce della memoria si indeboliscano fino a scomparire o diventino estremamente fragili.

Un’altra ipotesi è che determinate informazioni rimangano conservate in forme che non consentono più di recuperarle consapevolmente da adulti.

Le due possibilità non devono necessariamente escludersi.

Le neuroscienze, tuttavia, invitano a evitare una rappresentazione troppo semplice della memoria, come se ogni esperienza dell’infanzia fosse conservata intatta in un archivio nascosto.

Alcuni esperimenti hanno mostrato che apprendimenti avvenuti molto presto possono lasciare tracce durature. In determinate condizioni sperimentali, alcune di queste tracce possono tornare accessibili.

Non significa, però, che un adulto possa recuperare fedelmente i ricordi dei propri primi mesi di vita.

I risultati sperimentali aiutano a comprendere i meccanismi della memoria precoce, ma non dimostrano l’esistenza di un metodo affidabile per ricostruire esperienze autobiografiche dimenticate da decenni.

Parlare dell’infanzia con i genitori può influenzare i ricordi?

Le conversazioni familiari possono contribuire alla costruzione della memoria autobiografica.

Quando un adulto racconta insieme a un bambino un’esperienza vissuta, lo aiuta a trovare le parole per descriverla e a inserirla in una sequenza di eventi.

Riprendere un episodio, spiegare quando è accaduto e collegarlo ad altri momenti della vita può favorire l’organizzazione del ricordo.

Questo non equivale a garantire che quell’esperienza venga conservata per sempre.

Esiste anche una differenza tra ricordare direttamente un evento e conoscerlo attraverso il racconto di altre persone.

Le fotografie e le storie familiari possono influenzare il modo in cui ricostruiamo il passato. Un’immagine mentale molto vivida non è necessariamente una riproduzione fedele di ciò che abbiamo vissuto.

La memoria personale, quindi, si costruisce un pezzo alla volta, insieme al cervello, alle parole e all’idea di sé. I primi anni li abbiamo vissuti davvero. Solo che, per la gran parte, non siamo più in grado di raccontarceli.