L’acqua a 40 °C rende più aggressivi i detergenti sui grassi che proteggono la pelle, e i saponi tradizionali hanno un pH fra 9 e 10 contro il 4,7 naturale della cute. I consigli dei dermatologi: docce brevi, ingredienti da leggere in etichetta e crema entro tre minuti.

Una doccia calda con un detergente molto schiumogeno toglie alla pelle una parte dei grassi che la proteggono. La pelle può diventare secca, tirare e prudere. In uno studio scientifico, l’acqua a 40 °C ha reso un tensioattivo comune, il sodio lauril solfato, più aggressivo rispetto all’acqua a 20 °C. I dermatologi suggeriscono docce brevi, acqua tiepida e una crema da stendere entro 3 minuti dall’uscita.

Cosa succede alla pelle sotto la doccia calda?

Lo strato più esterno della pelle, lo strato corneo, funziona come un muro. Le cellule sono i mattoni, mentre ceramidi, colesterolo e acidi grassi fanno da malta e trattengono l’acqua. Sopra c’è il film idrolipidico, un velo di sebo e sudore che mantiene la superficie leggermente acida.

Secondo la Harvard Medical School, lavarsi e strofinarsi rimuove lo strato di grasso protettivo della pelle sana, e l’acqua calda peggiora la situazione. Le conseguenze sono secchezza, irritazione e prurito. Quando la pelle si screpola, batteri e allergeni passano più facilmente.

Il ruolo della temperatura è stato misurato in laboratorio. In uno studio pubblicato su Acta Dermato-Venereologica, 20 volontari hanno immerso gli avambracci in una soluzione di sodio lauril solfato, un avambraccio a 20 °C e l’altro a 40 °C, per dieci minuti due volte al giorno per due giorni. A 40 °C la perdita d’acqua attraverso la pelle è risultata significativamente più alta. L’acqua da sola, senza detergente, non ha prodotto cambiamenti misurabili.

Perché la pelle “acida” è più sana?

La superficie della pelle ha un pH inferiore a 5, cioè è leggermente acida. Uno studio su 330 persone, pubblicato sull’International Journal of Cosmetic Science, ha stimato il pH naturale intorno a 4,7. Secondo gli autori, una pelle acida aiuta i batteri “buoni” a restare attaccati alla superficie, mentre condizioni alcaline li spingono a staccarsi. Anche l’acqua del rubinetto, che in Europa ha di solito un pH intorno a 8, può alzare il pH della pelle per circa sei ore.

I saponi tradizionali sono molto più alcalini. Su 64 saponi analizzati da un gruppo di dermatologi indiani, pubblicati sull’Indian Journal of Dermatology, la maggior parte aveva un pH tra 9 e 10. Secondo una revisione del 2023 su Skin Pharmacology and Physiology, un sapone alcalino alza il pH della pelle e il valore torna normale dopo circa due ore. Lavaggi ripetuti per settimane, però, lasciano cambiamenti misurabili.

Più schiuma significa più pulito?

Non è detto, ma la schiuma dice qualcosa sul tipo di detergente. Secondo la dermatologa americana Leslie Baumann, i detergenti schiumogeni contengono tensioattivi anionici, quelli con il potere pulente più forte. È la stessa forza che porta via i grassi della barriera cutanea. Il sodio lauril solfato è così irritante che i ricercatori lo usano apposta per danneggiare la barriera negli esperimenti.

La revisione del 2023 spiega il meccanismo: il sodio lauril solfato si lega ai grassi dello strato corneo, li rende più mobili e indebolisce la barriera. Il risultato è meno idratazione e più acqua persa.

Come orientarsi in etichetta:

Ingrediente (INCI) Tipo Effetto sulla pelle Sodium Lauryl Sulfate anionico il più aggressivo, molto schiumogeno Sodium Laureth Sulfate anionico schiuma ancora, ma irrita meno del precedente Cocamidopropyl Betaine anfotero più delicato, spesso usato insieme agli anionici Coco-Glucoside, Decyl Glucoside non ionici delicati, poca schiuma

Nota: l’ordine in etichetta conta. Gli ingredienti sono elencati per quantità decrescente, quindi un solfato tra i primi posti pesa di più di uno in fondo alla lista. Per chi ha la pelle secca, gli oli lavanti e i detergenti indicati come “syndet” o “a pH fisiologico” sono un’alternativa da valutare.

Le spugne a rete fanno male?

Il problema principale è l’igiene. Secondo la dermatologa Melissa Piliang della Cleveland Clinic, le spugne trattengono cellule morte e, appese nella doccia, non si asciugano mai: diventano un terreno ideale per batteri come Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, stafilococchi e streptococchi, oltre che per alcuni funghi.

La dermatologa consiglia di:

usarle non più di due volte a settimana;

sciacquarle e lasciarle asciugare fuori dalla doccia;

evitarle per un paio di giorni dopo la depilazione;

non usarle mai sul viso e nelle zone intime.

Le spugne naturali vanno cambiate ogni 3-4 settimane, quelle di plastica entro due mesi. Un asciugamano piccolo, lavato spesso, si pulisce e si asciuga più facilmente.

Come funziona la regola dei 3 minuti?

I minuti contano due volte. Il primo riguarda la doccia stessa: secondo la Harvard Medical School, per la maggior parte delle persone può bastare una doccia di tre o quattro minuti, concentrando il lavaggio su ascelle e inguine. L’American Academy of Dermatology indica come limite dai cinque ai dieci minuti, con acqua tiepida e un detergente delicato, nella quantità che basta a togliere sporco e sebo.

Il secondo riguarda la crema. La National Eczema Association suggerisce di tamponare la pelle con l’asciugamano lasciandola leggermente umida e di applicare la crema entro tre minuti. È il metodo chiamato soak and seal, pensato per chi soffre di eczema ma utile anche per la pelle secca.

In pratica:

abbassare la temperatura fino a sentire l’acqua tiepida, non bollente;

usare il detergente soprattutto su ascelle, inguine e piedi, e lasciare scorrere solo l’acqua sul resto del corpo;

scegliere prodotti delicati e, se la pelle è sensibile, senza profumo;

tamponare con un asciugamano pulito, senza sfregare;

stendere la crema o l’olio corpo entro tre minuti, quando la pelle è ancora umida.