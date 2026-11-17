Doccia calda e bagnoschiuma schiumogeni, perché la pelle tira dopo il lavaggio: cosa dicono gli studi e la regola dei 3 minuti
L’acqua a 40 °C rende più aggressivi i detergenti sui grassi che proteggono la pelle, e i saponi tradizionali hanno un pH fra 9 e 10 contro il 4,7 naturale della cute. I consigli dei dermatologi: docce brevi, ingredienti da leggere in etichetta e crema entro tre minuti.
Una doccia calda con un detergente molto schiumogeno toglie alla pelle una parte dei grassi che la proteggono. La pelle può diventare secca, tirare e prudere. In uno studio scientifico, l’acqua a 40 °C ha reso un tensioattivo comune, il sodio lauril solfato, più aggressivo rispetto all’acqua a 20 °C. I dermatologi suggeriscono docce brevi, acqua tiepida e una crema da stendere entro 3 minuti dall’uscita.
Cosa succede alla pelle sotto la doccia calda?
Lo strato più esterno della pelle, lo strato corneo, funziona come un muro. Le cellule sono i mattoni, mentre ceramidi, colesterolo e acidi grassi fanno da malta e trattengono l’acqua. Sopra c’è il film idrolipidico, un velo di sebo e sudore che mantiene la superficie leggermente acida.
Secondo la Harvard Medical School, lavarsi e strofinarsi rimuove lo strato di grasso protettivo della pelle sana, e l’acqua calda peggiora la situazione. Le conseguenze sono secchezza, irritazione e prurito. Quando la pelle si screpola, batteri e allergeni passano più facilmente.
Il ruolo della temperatura è stato misurato in laboratorio. In uno studio pubblicato su Acta Dermato-Venereologica, 20 volontari hanno immerso gli avambracci in una soluzione di sodio lauril solfato, un avambraccio a 20 °C e l’altro a 40 °C, per dieci minuti due volte al giorno per due giorni. A 40 °C la perdita d’acqua attraverso la pelle è risultata significativamente più alta. L’acqua da sola, senza detergente, non ha prodotto cambiamenti misurabili.
Perché la pelle “acida” è più sana?
La superficie della pelle ha un pH inferiore a 5, cioè è leggermente acida. Uno studio su 330 persone, pubblicato sull’International Journal of Cosmetic Science, ha stimato il pH naturale intorno a 4,7. Secondo gli autori, una pelle acida aiuta i batteri “buoni” a restare attaccati alla superficie, mentre condizioni alcaline li spingono a staccarsi. Anche l’acqua del rubinetto, che in Europa ha di solito un pH intorno a 8, può alzare il pH della pelle per circa sei ore.
I saponi tradizionali sono molto più alcalini. Su 64 saponi analizzati da un gruppo di dermatologi indiani, pubblicati sull’Indian Journal of Dermatology, la maggior parte aveva un pH tra 9 e 10. Secondo una revisione del 2023 su Skin Pharmacology and Physiology, un sapone alcalino alza il pH della pelle e il valore torna normale dopo circa due ore. Lavaggi ripetuti per settimane, però, lasciano cambiamenti misurabili.
Più schiuma significa più pulito?
Non è detto, ma la schiuma dice qualcosa sul tipo di detergente. Secondo la dermatologa americana Leslie Baumann, i detergenti schiumogeni contengono tensioattivi anionici, quelli con il potere pulente più forte. È la stessa forza che porta via i grassi della barriera cutanea. Il sodio lauril solfato è così irritante che i ricercatori lo usano apposta per danneggiare la barriera negli esperimenti.
La revisione del 2023 spiega il meccanismo: il sodio lauril solfato si lega ai grassi dello strato corneo, li rende più mobili e indebolisce la barriera. Il risultato è meno idratazione e più acqua persa.
Come orientarsi in etichetta:
|Ingrediente (INCI)
|Tipo
|Effetto sulla pelle
|Sodium Lauryl Sulfate
|anionico
|il più aggressivo, molto schiumogeno
|Sodium Laureth Sulfate
|anionico
|schiuma ancora, ma irrita meno del precedente
|Cocamidopropyl Betaine
|anfotero
|più delicato, spesso usato insieme agli anionici
|Coco-Glucoside, Decyl Glucoside
|non ionici
|delicati, poca schiuma
Nota: l’ordine in etichetta conta. Gli ingredienti sono elencati per quantità decrescente, quindi un solfato tra i primi posti pesa di più di uno in fondo alla lista. Per chi ha la pelle secca, gli oli lavanti e i detergenti indicati come “syndet” o “a pH fisiologico” sono un’alternativa da valutare.
Le spugne a rete fanno male?
Il problema principale è l’igiene. Secondo la dermatologa Melissa Piliang della Cleveland Clinic, le spugne trattengono cellule morte e, appese nella doccia, non si asciugano mai: diventano un terreno ideale per batteri come Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, stafilococchi e streptococchi, oltre che per alcuni funghi.
La dermatologa consiglia di:
- usarle non più di due volte a settimana;
- sciacquarle e lasciarle asciugare fuori dalla doccia;
- evitarle per un paio di giorni dopo la depilazione;
- non usarle mai sul viso e nelle zone intime.
Le spugne naturali vanno cambiate ogni 3-4 settimane, quelle di plastica entro due mesi. Un asciugamano piccolo, lavato spesso, si pulisce e si asciuga più facilmente.
Come funziona la regola dei 3 minuti?
I minuti contano due volte. Il primo riguarda la doccia stessa: secondo la Harvard Medical School, per la maggior parte delle persone può bastare una doccia di tre o quattro minuti, concentrando il lavaggio su ascelle e inguine. L’American Academy of Dermatology indica come limite dai cinque ai dieci minuti, con acqua tiepida e un detergente delicato, nella quantità che basta a togliere sporco e sebo.
Il secondo riguarda la crema. La National Eczema Association suggerisce di tamponare la pelle con l’asciugamano lasciandola leggermente umida e di applicare la crema entro tre minuti. È il metodo chiamato soak and seal, pensato per chi soffre di eczema ma utile anche per la pelle secca.
In pratica:
- abbassare la temperatura fino a sentire l’acqua tiepida, non bollente;
- usare il detergente soprattutto su ascelle, inguine e piedi, e lasciare scorrere solo l’acqua sul resto del corpo;
- scegliere prodotti delicati e, se la pelle è sensibile, senza profumo;
- tamponare con un asciugamano pulito, senza sfregare;
- stendere la crema o l’olio corpo entro tre minuti, quando la pelle è ancora umida.
⚕️ Nota editoriale
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