r un’onicotecnica le unghie sottili, che si flettono sotto una leggera pressione o si sfaldano in punta, sono tra le situazioni più frequenti in cabina. Secondo una revisione scientifica coordinata dal gruppo di dermatologia dell’Università di Bologna e pubblicata sulla rivista internazionale Dermatology and Therapy, la fragilità della lamina ungueale riguarda fino al 20% della popolazione, in particolare le donne sopra i 50 anni, e interessa più spesso le mani che i piedi.

Nella grande maggioranza dei casi si tratta di unghie sane, che non escludono il servizio. Le loro caratteristiche, però, cambiano il modo di lavorare: una lamina che cede facilmente non si prepara, non si rinforza e non si mantiene come un’unghia spessa e compatta. Su queste unghie la ricostruzione in gel diventa prima di tutto un sostegno, e il risultato dipende da un approccio specifico, che comincia già nei primi minuti dell’appuntamento, quando la professionista osserva le mani della cliente prima di iniziare il servizio.

Leggere la lamina prima del servizio

L’osservazione parte dal colore. Un rosa uniforme indica una lamina ben aderente al letto ungueale, mentre il bordo libero racconta come l’unghia reagisce alle sollecitazioni quotidiane. Qui si riconoscono i due segni più comuni della fragilità: l’onicoschizia, cioè lo sfaldamento della punta in strati orizzontali, e l’onicorressi, con sottili solchi longitudinali che possono aprirsi in piccole fessure. Una leggera pressione con il polpastrello sulla lamina dice molto anche sullo spessore: un’unghia che si flette facilmente è un’unghia che chiede sostegno.

Diverse caratteristiche rientrano nella normalità. Le striature longitudinali leggere, per esempio, tendono ad accentuarsi con l’età, insieme a una minore elasticità, perché con gli anni la lamina contiene meno lipidi e trattiene meno acqua. Sempre secondo la revisione dei dermatologi dell’Università di Bologna, tra le cause più frequenti della fragilità si annoverano i piccoli traumi ripetuti e le alterazioni dell’idratazione, come quelle legate al contatto frequente con acqua e detergenti: condizioni che non escludono il servizio, anzi lo rendono utile.

Nei rari casi in cui l’unghia appare ispessita e giallastra, con residui sotto la lamina, oppure presenta piccole depressioni puntiformi e zone staccate dal letto ungueale, il quadro può far pensare a un’infezione fungina o a una forma di psoriasi. Lì conviene rimandare il trattamento, suggerire alla cliente un controllo dal dermatologo e riprendere il lavoro una volta ottenuto il via libera del medico.

Unghie sottili e fragili: quando la struttura diventa un sostegno

Il cedimento di un’unghia sottile segue sempre lo stesso percorso. La lamina si piega sotto la pressione dei gesti quotidiani, la flessione si concentra sulla punta e, ripetuta nel tempo, separa gli strati di cheratina fino a farli sfaldare. Per interrompere questo processo occorre limitare la flessione, ed è il compito di un rinforzo steso sopra l’unghia naturale, senza allungarla: la struttura si irrigidisce, gli urti si distribuiscono su tutta la superficie e la lamina cresce al riparo fino al bordo libero.

Il rinforzo si realizza con il gel costruttore, steso prima in un velo sottile che fa presa sulla lamina e poi in un secondo passaggio che costruisce la curva. Su una lamina delicata questo gel deve garantire la massima resistenza con lo spessore più contenuto possibile, perché uno strato abbondante appesantirebbe l’unghia e si noterebbe a occhio nudo. In questi casi, la professionista può costruire il rinforzo con un gel costruttore per unghie arricchito con fibre di vetro, come quelli proposti da Sa Bellesa, e ottenere una struttura solida pur lavorando su strati sottili.

Alla resistenza del materiale si somma quella della forma. Una punta lunga moltiplica la leva a ogni urto, mentre una lunghezza contenuta la riduce: per questo, su un’unghia fragile, le forme corte e arrotondate garantiscono il risultato più stabile.

Preparare una lamina delicata

Su un’unghia sottile la preparazione si basa sul minimo intervento. L’adesione della struttura non dipende da una limatura profonda, ma da una superficie pulita, asciutta e appena opacizzata. Basta quindi una lima a grana fine passata con leggerezza per togliere la sola lucentezza superficiale, seguendo il verso di crescita dell’unghia e senza insistere sul bordo libero, già più delicato.

Seguono la sgrassatura, la disidratazione e una base che favorisca l’aggancio del gel alla lamina. Anche il giro cuticole va curato con delicatezza, ed è qui che torna utile la dry manicure: spingere indietro la pelle e rimuovere la sottile pellicina che aderisce alla lamina permette alla struttura di aderire fino alla base dell’unghia e di mantenere la tenuta nelle settimane successive.

Il mantenimento tra un appuntamento e l’altro

Il lavoro prosegue con il refill, che segue il ritmo di crescita dell’unghia. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, la rivista dell’Accademia europea di dermatologia e venereologia, le unghie delle mani crescono in media di 3,47 millimetri al mese, con il mignolo un po’ più lento delle altre dita. Dopo tre o quattro settimane la parte ricresciuta sposta l’apice verso la punta, e la struttura perde l’equilibrio iniziale. Il refill interviene proprio qui: si assottiglia la struttura esistente, si colma la ricrescita e si riposiziona l’apice nella zona di stress, mantenendo il rinforzo senza rimuoverlo ogni volta.

La tenuta del rinforzo dipende anche da come la cliente tratta le mani nelle settimane che separano un refill dal successivo, e qualche indicazione data al termine del servizio aiuta a preservare il lavoro.

L’olio nutriente su cuticole e contorno mantiene elastica la pelle intorno alla lamina, i guanti proteggono le mani durante i lavori domestici che le espongono ad acqua e detergenti, e qualche attenzione nei gesti quotidiani evita gli urti sul bordo libero. Sono abitudini semplici, che accompagnano il lavoro fatto in cabina.