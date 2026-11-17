Basta un gesto qualsiasi: infilare la mano nella borsa, aprire un cassetto, chiudere la zip della giacca. Un’unghia si impiglia, si rompe o si sfalda sulla punta. Se succede spesso, la prima reazione è cercare qualcosa che la renda più forte. Ma prima vale la pena osservare come usiamo le mani ogni giorno.

Le mani fanno più lavoro di quanto pensiamo

Lavare i piatti, pulire casa, cucinare, fare la doccia: le unghie passano continuamente dall’acqua all’asciutto. Se a questo si aggiungono detersivi e piccoli urti, il bordo può diventare più fragile e separarsi in sottili strati. Non serve usare lo smalto perché accada. A volte basta una normale settimana piena di faccende.

La prima cosa da provare è facile: indossare i guanti quando si pulisce o si tengono a lungo le mani in acqua, applicare la crema per le mani anche sulle unghie e sui polpastrelli e tenere le punte abbastanza corte da non impigliarsi facilmente. Sono piccole attenzioni, ma proteggono le unghie dalle sollecitazioni che si ripetono ogni giorno.

E se dipendesse dall’alimentazione?

Quando le unghie si spezzano, si pensa subito a una carenza di vitamine. È una possibilità da valutare nel contesto generale, non una conclusione da trarre guardando una singola unghia. Un’alimentazione varia, con un apporto adeguato di proteine, ferro e altri nutrienti, è importante anche per la crescita delle unghie. Tuttavia, prendere un integratore senza capire la causa della fragilità non risolve necessariamente il problema.

Se i pasti sono spesso frettolosi o poco vari, può essere utile rivedere le proprie abitudini alimentari. Tra le formule dedicate a capelli e unghie disponibili in Italia c’è Hair & Nails di Siberian Wellness, che contiene vitamine e minerali. Un integratore può affiancare una dieta equilibrata, ma non sostituisce la valutazione di un’eventuale carenza né protegge le unghie dai continui contatti con acqua e detergenti.

Quando è meglio chiedere un parere

Le unghie possono diventare più fragili anche con l’età. Se però il cambiamento persiste, compare senza una ragione evidente o riguarda una sola unghia, conviene parlarne con un medico o un dermatologo. Lo stesso vale se le unghie cambiano colore o forma, si ispessiscono, si sollevano oppure la pelle intorno diventa dolente o gonfia.

Non occorre interpretare ogni unghia rotta come un segnale d’allarme. Spesso il punto di partenza è molto più vicino: osservare cosa succede alle mani durante la giornata e dare loro un po’ più di protezione. Se questo non basta, cercare la causa è più utile che continuare a cambiare prodotti.