Mal di gola, i sintomi e 4 rimedi casalinghi

In alcuni casi, lo streptococco che causa il mal di gola può essere curato a casa con semplici accorgimenti come riposare, evitare sbalzi di temperatura e utilizzare alcuni rimedi casalinghi, come i gargarismi con l’acqua salata tiepida o il tè al limone con miele e zenzero.

Tuttavia, se l’infiammazione e il dolore non scompaiono o si osserva la presenza di pus in gola, è importante consultare un medico e cominciare un trattamento più appropriato con farmaci antinfiammatori per alleviare i sintomi, comel’ ibuprofene o gli antibiotici come la penicillina.

Un mal di gola – ricordiamo – può causare sintomi come bruciore alla gola, dolore e difficoltà a deglutire ed è solitamente causato da un’esposizione prolungata al raffreddore o dall’infezione di malattie come l’influenza o la tonsillite.

Rimedi casalinghi per il mal di gola

Ecco alcuni rimedi casalinghi che possono essere utili per alleviare il mal di gola.

Gargarismi con acqua tiepida e sale

La miscela di acqua e sale ha proprietà antimicrobiche che aiutano ad eliminare i microrganismi dalla gola, alleviandone i sintomi. Per preparare questa miscela, aggiungere un cucchiaio di sale in un bicchiere di acqua tiepida e mescolare bene fino a quando non si sarà sciolto. Dopodiché bisogna fare i garagarismi 3 volte.

Bere un tè al limone con miele e zenzero

Un altro ottimo rimedio casalingo per il mal di gola è il tè al miele, limone e zenzero, che dovrebbe essere assunto 2 volte al giorno. Questo rimedio ha proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, oltre ad essere ricco di vitamina C, che rafforza le difese naturali dell’organismo.

Per preparare la tisana basta aggiungere una tazza di acqua bollente, un limone affettato un cm di zenzero, aspettando circa 15 minuti prima di scolare. E infine, se necessario, addolcire con il miele.

Bere tè alla malva o alla salvia

Queste piante hanno proprietà antinfiammatorie e lubrificano la gola, alleviandone i sintomi. Per preparare il tè, basta aggiungere un cucchiaio dell’erba scelta a una tazza di acqua bollente, lasciare riposare per 15 minuti e filtrare.

Frullato di fragole e miele

La fragola contiene vitamina C che aiuta ad aumentare le difese dell’organismo e il miele lubrifica la gola, contribuendo a ridurre il dolore e l’infiammazione.

Quindi, frullare in un frullatore un bicchiere di latte e sei fragole e poi aggiungere un cucchiaio di miele.

Per quanto riguarda cosa mangiare con il mal di gola, è opportuno dare la preferenza a cibi liquidi e pastosi come zuppe, brodi o purea di frutta. Evitare di bere cibi molto freddi o molto caldi.

