In assenza di controindicazioni, il rizoma è un toccasana per il benessere.

Lo zenzero è un vero e proprio super food: questo rizoma, come ben si sa, è caratterizzato da numerosi e preziosi benefici. Cosa succede se si mangia zenzero ogni giorno? Scopriamo assieme, nelle prossime righe, la risposta a questa domanda. Ricorda sempre che, qualora dovessero venirti dei dubbi, il punto di riferimento deve essere sempre e solo il medico curante.

Mangiare lo zenzero crudo fa male?

Quando ci si domanda cosa succede se si mangia zenzero ogni giorno, è naturale interrogarsi sugli effetti di quello crudo. Fa male? A meno che non siano presenti controindicazioni specifiche – p.e. il diabete e le emorroidi – assolutamente no. Mangiare zenzero crudo tutti i giorni – lo si può grattugiare sull’insalata o su altri piatti a base di verdura cruda – può anzi rivelarsi una scelta benefica per l’organismo.

Parliamo infatti di un vero toccasana per il mal di gola, nonché di un alleato naturale della digestione e di un rimedio naturale contro la nausea.

L’unico problema – sempre ragionando nell’ottica di assenza di controindicazioni – del mangiare lo zenzero crudo riguarda il suo sapore forte, che può non essere gradito a tutti. Alla luce di ciò, si può optare per preparazioni in cui il rizoma è associato ad altri ingredienti, come per esempio i biscotti allo zenzero.

Lo zenzero fa aumentare i battiti cardiaci?

Cosa succede se si mangia zenzero ogni giorno? Sono numerose le persone che si pongono questo interrogativo. In alcuni casi, a prescindere che si abbia l’abitudine di sorseggiare una tisana allo zenzero piuttosto che di mangiare lo zenzero candito, l’assunzione del rizoma può essere associata a un aumento dei battiti cardiaci. In dosi eccessive, infatti, il rizoma a cui sono dedicate queste righe porta ad avere a che fare con fastidiose palpitazioni.

Se si ha la tendenza a soffrire di pressione alta, il consiglio è quindi quello di assumere lo zenzero sotto stretto controllo medico.

Mangiare zenzero crudo per dimagrire: ecco cosa sapere

C’è chi si chiede cosa succede se si mangia zenzero crudo ogni giorno perché ha intenzione di assumerlo per dimagrire. Il rizoma funziona a questo proposito? Non è una bacchetta magica, ma favorisce alcuni aspetti relativi al benessere che contribuiscono al mantenimento del peso forma. Aiuta la digestione di proteine e carboidrati, contribuisce allo smaltimento dei grassi e accelera il metabolismo. Inoltre, è utile quando si tratta di sgonfiare la pancia.

Se si ha intenzione di assumere lo zenzero tutti i giorni per dimagrire, bisogna porre attenzione al dosaggio. Premettendo il fatto che ogni persona è a sé, ricordiamo che, in generale, si consiglia di mantenersi entro un dosaggio pari a 10/30 grammi di rizoma fresco.

Nei casi in cui, invece, si ha a che fare con lo zenzero essiccato, i dosaggi consigliati per assumerlo come coadiuvante del mantenimento del peso forma parlano di 3/4 grammi al giorno. Essenziale è attenersi a questi dosaggi o alle quantità consigliate dal medico. Il rischio, in caso contrario, è quello di avere a che fare con problematiche a livello gastrico o cutaneo.

Concludiamo ricordando che se si ha intenzione di assumere lo zenzero tutti i giorni per dimagrire è bene evitare quello candito o dolcificare troppo le tisane.

LEGGI ANCHE: Quali sono i primi sintomi della depressione?