Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce il parere del medico. Il battito accelerato notturno può avere cause che richiedono una valutazione medica: in caso di sintomi nuovi, intensi o persistenti, rivolgersi a un professionista.

Ci si sveglia nel cuore della notte con il battito accelerato e una sensazione di allerta. È un’esperienza che spinge molte persone a cercare risposte online alle prime ore del mattino. Tra le spiegazioni che circolano c’è la carenza di magnesio. Un legame tra questo minerale e la qualità del sonno esiste davvero, ma attenzione a non trasformarlo in una diagnosi fai-da-te: il cuore che corre di notte ha diverse cause possibili, e alcune vanno valutate da un medico. Vediamo cosa dice la scienza e perché un esame del sangue normale può non bastare a escludere una carenza.

Cosa c’entra il magnesio con il sonno

Il magnesio ha un ruolo documentato nella regolazione del sistema nervoso. Agisce sui recettori GABA, lo stesso sistema che il cervello usa per rallentare e prepararsi al riposo, e sostiene l’attività del sistema nervoso parasimpatico, quello che governa il rilassamento. Quando il magnesio scarseggia, il sistema nervoso tende a essere più eccitabile.

Diversi studi collegano una carenza di magnesio a un sonno più leggero, a risvegli notturni più frequenti e a un riposo meno ristoratore. La relazione, però, sembra funzionare nei due sensi. Non solo la carenza può peggiorare il sonno: anche dormire male a lungo può ridurre le scorte di magnesio. Si parla quindi di associazione, non di un semplice rapporto di causa ed effetto a senso unico.

Perché l’esame del sangue può ingannare

Qui c’è il punto più interessante, e meno conosciuto. La maggior parte del magnesio del corpo non si trova nel sangue, ma dentro le cellule e nelle ossa. Nel siero, cioè nella parte liquida del sangue che si analizza negli esami di routine, ne circola solo una piccola quota.

Questo significa che il valore del magnesio nel sangue può risultare nella norma anche quando le riserve dentro le cellule sono basse. È la cosiddetta carenza subclinica: non abbastanza grave da far scattare un valore anomalo nelle analisi standard, ma sufficiente a dare qualche disturbo. Per questo un esame del magnesio nel siero nella norma non esclude del tutto una carenza. Alcuni ricercatori suggeriscono che misurazioni più specifiche, come quella intracellulare, siano più indicative nelle persone a rischio. Resta comunque il medico a dover valutare se e quali accertamenti abbiano senso nel singolo caso.

I segnali spesso associati alla carenza

Esistono alcuni segnali che la letteratura associa spesso a una carenza di magnesio. Tra questi i crampi muscolari, soprattutto notturni, la tendenza a contrazioni involontarie come la palpebra che trema, una maggiore irritabilità e, appunto, un sonno disturbato.

Anche le palpitazioni, cioè la sensazione di battito accelerato o irregolare, rientrano tra i sintomi messi in relazione con livelli bassi di magnesio, perché il muscolo cardiaco è sensibile a questo minerale. Qui, però, serve la massima prudenza. Ed è il motivo per cui questo non è un articolo che invita all’autodiagnosi.

Attribuire un battito accelerato notturno alla sola carenza di magnesio è un errore che può essere rischioso. Le palpitazioni hanno molte cause possibili, e alcune richiedono attenzione medica: vere aritmie cardiache, problemi della tiroide, apnee notturne, stati d’ansia, uso di caffeina o di altre sostanze stimolanti.

Tra queste, le apnee notturne meritano una nota, perché il legame è doppio. Non solo possono causare risvegli con affanno e batticuore, ma tendono anche a ridurre esse stesse i livelli di magnesio. Attribuire tutto al minerale, in questi casi, significherebbe trascurare il problema reale.

La regola pratica è semplice. Se le palpitazioni sono comparse da poco, sono intense, si accompagnano a dolore al petto, fiato corto o svenimenti, oppure peggiorano nel tempo, non vanno interpretate da soli ma portate all’attenzione del medico. Solo dopo aver escluso cause importanti ha senso ragionare su fattori come l’equilibrio dei minerali.

Cosa fare, in pratica

Il primo passo non è correre a comprare un integratore, ma partire dall’alimentazione. Il magnesio è contenuto in molti cibi comuni: verdure a foglia verde, legumi, frutta secca, semi, cereali integrali e cioccolato fondente. Una dieta varia che includa questi alimenti è il modo più sicuro per mantenere livelli adeguati.

Gli integratori possono avere un senso in alcune situazioni, ma andrebbero valutati con il medico o il farmacista, sia per la dose sia per la forma. Esistono diversi sali di magnesio, con assorbimento differente, e la scelta dipende dalle esigenze individuali. Alcune forme organiche come il bisglicinato vengono spesso indicate come meglio tollerate e più adatte al sonno, ma le prove a sostegno di una loro superiorità netta rispetto ad altri sali sono ancora limitate, e l’aspetto resta oggetto di studio.

Chi assume farmaci o ha problemi renali deve fare particolare attenzione, perché in questi casi gli integratori di magnesio possono essere controindicati o richiedere un controllo medico. Anche per questo, su un sintomo come il battito accelerato notturno, la strada giusta non è l’autodiagnosi, ma un confronto con un professionista che possa inquadrare il quadro completo.