“In Corpore Sano” è il titolo della canzone serba sulla salute che la cantante Konstrakta porta all’Eurovision Song Contest 2022. Ne parliamo in questo articolo.

“In Corpore Sano” di Konstrakta

Konstrakta è la rappresentante della Serbia all’Eurovision Song Contest 2022. La cantante 43enne presenta un brano intitolato “In Corpore Sano”, cantato in latino e in serbo, che parla in maniera ironica dell’importanza di essere in perfetta salute fisica e di aver un corpo sano.

La performance dell’artista serba ha colpito il pubblico per la coreografia, che la vede coinvolta nelle procedure per il lavaggio delle mani, assieme a 5 ballerini che la aiutano nelle diverse fasi.

La canzone lancia una critica riguardante l’estrema attenzione rivolta verso la forma fisica degli artisti. Nell’ultima strofa viene sottolineata l’importanza della salute mentale, solitamente trascurata a causa dell’enfasi posta sulla salute corporea e sull’immagine.

Eurovision 2022, squalificato il concorrente israeliano, perché?

Eurovision Songo Contest, la scaletta della finale.

La traduzione del testo

Mente debole in corpo sano.

Qual è il segreto dietro i capelli sani di Meghan Markle

Quale potrebbe essere il segreto

Qual è il segreto dietro i capelli sani di Meghan Markle

Cosa potrebbe esserci

Penso che

Il segreto è l’idratazione profonda

Come dicono

La pelle e i capelli rivelano tutto chiaramente

Ad esempio, occhiaie intorno agli occhi

Fai notare i problemi al fegato

Macchie scure intorno alle labbra potrebbero significare che hai una milza ingrossata

Una milza ingrossata non è buona, non è bella.

Perché un’artista deve essere sana.

Deve essere sana, essere sana

Sii sano, sii, sii, sii

Sii sano, sii sano

Sii sano, lei deve, deve, deve.

È una tale fortuna che

Il sistema nervoso autonomo esista

Quindi non devo controllare i miei battiti cardiaci

Perché il cuore batte, batte da solo

Belle giornate, colori accesi della gonna sul mio corpo

Della mia gonna, il mio cane e io

Stiamo facendo una passeggiata, contando i nostri passi

La gonna mi avvolge la gamba, stiamo facendo una passeggiata e questo è

E non deve essere per forza migliore, il cuore batte da solo

Mi fido di lui, che batte da solo

Mi fido di lui, che batte, che io respiro

Dio mi dà salute, Dio dà salute, Dio dà salute

Non ho l’assicurazione sanitaria.

Quindi come mi monitoreranno

Come si prenderanno cura di me

Un’artista è invisibile

Non puoi vedermi, è magico.

Un’artista può essere sana.

Può essere sana, essere sana

Sii sano, sii, sii, sii

Sii sano, sii sano

Sii sana, potrebbe essere, potrebbe essere, potrebbe essere.

In un corpo sano, in un corpo sano

In un corpo sano, in un corpo sano

In un corpo sano, in un corpo sano

Il corpo è sano, quindi cosa facciamo adesso

Una mente malata in un corpo sano

Un’anima triste in un corpo sano

Una mente disperata in un corpo sano

Una mente spaventata in un corpo sano

Quindi, cosa facciamo ora.

LEGGI ANCHE: Cosa succede al nostro corpo quando mangiamo le pesche.