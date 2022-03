La guerra di Piero, Fabrizio De Andrè, testo e significato della canzone (VIDEO)

Non abbiamo scelto a caso questa triste quanto umana ballata folk di Fabrizio De Andrè, ‘La guerra di Piero’. In questi giorni siamo spettatori della guerra tra Russia e Ucraina. Nel testo di questa canzone emerge il senso più profondo di una verità assoluta diremmo: i combattenti sono lì, divisi solamente dal colore di una divisa e probabilmente malvolentieri, spinti dal dovere, impauriti.

La guerra di Piero, Fabrizio De Andrè

Questa canzone è una ballata folk che accompagna una filastrocca che racconta di un soldato in guerra probabilmente durante la Seconda Guerra Mondiale durante l’inverno, tra il freddo e il vento in una campagna Russa.

Il soldato in questione si ritrova coinvolto nel conflitto contro il nemico, nonostante inizialmente lui fosse pacifista. Muore in un campo di grano e l’unico fiore portato per lui sarà un tulipano, simbolo dei caduti in guerra fin dal primo dopo guerra.

Continuando ad ascoltare il testo della canzone sentirete: ‘Vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore’. Il soldato sapeva già di andare incontro alla morte davanti ad un uomo come lui, con la stessa paura, lo stesso umore, magari anche inesperto e non preparato a vivere il terrore di una guerra e di uno scontro faccia a faccia.

Forse, se avessero potuto scegliere, non avrebbero scelto la guerra, né la morte per la patria, né di condannare alla morte semplici uomini come loro solamente per il colore diverso della divisa.

Dalla guerra non c’è un ritorno.

Testo della canzone

Dormi sepolto in un campo di grano

Non è la rosa, non è il tulipano

Che ti fan veglia dall’ombra dei fossi

Ma son mille papaveri rossi

Lungo le sponde del mio torrente

Voglio che scendano i lucci argentati

Non più i cadaveri dei soldati

Portati in braccio dalla corrente

Così dicevi ed era d’inverno

E come gli altri verso l’inferno

Te ne vai triste come chi deve

Il vento ti sputa in faccia la neve

Fermati Piero, fermati adesso

Lascia che il vento ti passi un po’ addosso

Dei morti in battaglia ti porti la voce

Chi diede la vita ebbe in cambio una croce

Ma tu no lo udisti e il tempo passava

Con le stagioni a passo di giava

Ed arrivasti a passar la frontiera

In un bel giorno di primavera

E mentre marciavi con l’anima in spalle

Vedesti un uomo in fondo alla valle

Che aveva il tuo stesso identico umore

Ma la divisa di un altro colore

Sparagli Piero, sparagli ora

E dopo un colpo sparagli ancora

Fino a che tu non lo vedrai esangue

Cadere in terra a coprire il suo sangue

E se gli sparo in fronte o nel cuore

Soltanto il tempo avrà per morire

Ma il tempo a me resterà per vedere

Vedere gli occhi di un uomo che muore

E mentre gli usi questa premura

Quello si volta, ti vede e ha paura

Ed imbracciata l’artiglieria

Non ti ricambia la cortesia

Cadesti in terra senza un lamento

E ti accorgesti in un solo momento

Che il tempo non ti sarebbe bastato

A chiedere perdono per ogni peccato

Cadesti a terra senza un lamento

E ti accorgesti in un solo momento

Che la tua vita finiva quel giorno

E non ci sarebbe stato un ritorno

Ninetta mia, a crepare di maggio

Ci vuole tanto, troppo coraggio

Ninetta bella, dritto all’inferno

Avrei preferito andarci in inverno

E mentre il grano ti stava a sentire

Dentro alle mani stringevi il fucile

Dentro alla bocca stringevi parole

Troppo gelate per sciogliersi al sole

Dormi sepolto in un campo di grano

Non è la rosa, non è il tulipano

Che ti fan veglia dall’ombra dei fossi

Ma sono mille papaveri rossi