“Se io fossi un angelo” di Lucio Dalla – Canzone contro la guerra (VIDEO)

“Se io fossi un angelo” è una canzone scritta da Lucio Dalla e pubblicata nel 1986. Il cantante immagina di essere un angelo particolare. Scopriamolo.

“Se io fossi un angelo” – Lucio Dalla

Lucio Dalla è stato un cantautore italiano innovativo e versatile, un ricercatore ed esploratore della musica, in suoni e parole.

In “Se io fossi un angelo” ha immaginato di essere un angelo particolare, come in pochi lo immagineremmo: dalla parte di coloro che soffrono ma ‘scortese’ con coloro che fanno soffrire e lo ascoltiamo nell’espressione “poi sulla testa vi piscerei”.

Un angelo invisibile che girerebbe tutto il mondo, lo definisce proprio uno “zingaro” (senza dimora né casa), accanto a chi soffre per la guerra (E se non mi abbattono anche coi russi parlerei), accanto a chi è invisibile per la società stessa, gli emarginati.

Un angelo che non ha paura di mischiarsi in una guerra per trovare la pace e di parlare con Dio per digli: “I potenti, che mascalzoni, e tu cosa fai, li perdoni?”. Una conversazione tra l’uomo e Dio.

Forse la volontà di Lucio Dalla era quella di esprimere proprio questa ricerca della pace tramite un essere sì divino, com’è la rappresentazione di un angelo, ma senza trascendere troppo nel divino stesso?

É un angelo che “trasgredisce” alle regole dell’essere “troppo buono” con tutti. No! Ai fomentatori della guerra “piscerebbe in testa”! Un angelo che non starebbe mai seduto alle processioni e che piuttosto si fumerebbe una Marlboro. Un angelo intollerante alle ingiustizie.

Lo definisce comunque un buon angelo perché il nero e il bianco sono presenti in ciascuno di noi, perfino in un angelo che vuole la pace. “Gli angeli non li vedi ma sono tra gli uomini e sono i più poveri e i più soli”.

L’inferno? Forse lo viviamo già sulla terra.

Testo della canzone

Se io fossi

Un angelo

Chissà cosa farei

Alto biondo

Invisibile

Che bello che sarei

E che coraggio avrei

Sfruttandomi

Al massimo

È chiaro

Che volerei

Zingaro, libero

Tutto il mondo

Girerei

Andrei in Afghanistan

E più giù in

Sud Africa

A parlare con

L’america

E se non

Mi abbattono

Anche coi russi

Parlerei

Angelo

Se io fossi un

Angelo

Con lo sguardo

Biblico

Li fisserei

Vi do’ due ore

Due ore al massimo

Poi sulla testa

Vi piscerei

Sui vostri traffici

Sui vostri dollari

Sulle vostre belle

Fabbriche

Di missili

Se io fossi un

Angelo

Non starei mai

Nelle processioni

Nelle scatole

Dei presepi

Starei seduto

Fumando una Marlboro

Al dolce fresco

Delle siepi

Sarei un buon angelo

Parlerei con Dio

Gli ubbiderei

Amandolo a modo mio

A modo mio

Gli parlerei

A modo mio

E gli direi

I potenti

Che mascalzoni

E tu cosa fai

Li perdoni

Ma allora

Sbagli anche tu

Ma poi non

Parlerei più

Un angelo

Non sarei più un

Angelo

Se con un calcio

Ti buttano giù

Al massimo

Sarei un diavolo

E francamente

Questo non mi và

Ma poi l’inferno

Cos’è?

A parte il

Caldo che fa

Non è poi

Diverso da qui

Perché io sento che

Son sicuro che

Io so che

Gli angeli

Sono milioni di

Milioni

E non li vedi

Nei cieli

Ma tra gli uomini

Sono i più poveri

E i più soli

Quelli presi

Tra le reti

E se tra gli uomini

Nascesse ancora Dio

Gli ubbiderei

Amandolo a modo mio

A modo mio

A modo mio

A modo mio