Quali sono le cause e i tipi del dolore addominale?

Il dolore addominale si verifica tra il torace e le regioni pelviche. Il dolore addominale può essere crampiforme, dolorante, sordo, intermittente o acuto. Si chiama comunemente anche mal di stomaco.

Il dolore localizzato è limitato a un’area dell’addome. Questo tipo di dolore è spesso causato da problemi in un particolare organo. La causa più comune di dolore localizzato sono le ulcere allo stomaco (piaghe aperte sul rivestimento interno dello stomaco).

Il dolore simile a un crampo può essere associato a diarrea, costipazione, gonfiore o flatulenza. Nelle donne può essere associato a mestruazioni, aborto spontaneo o complicazioni riproduttive. Questo dolore va e viene e può andare via da solo senza trattamento.

Anche le infezioni virali, batteriche o parassitarie che colpiscono lo stomaco e l’intestino possono causare un dolore addominale significativo.

Tipi di dolore addominale

Non tutti i dolori addominali sono uguali. C’è il dolore acuto, che dura circa solo una settimana, e quello cronico, che è costante o ricorrente e dura per un periodo di 3 mesi o più.

Dal momento che ci sono una serie di disturbi gastrointestinali e sistemici che portano al dolore addominale, i medici e gli operatori sanitari a volte hanno difficoltà a capire la causa principale del dolore.

Il dolore addominale progressivo è un dolore che peggiora nel tempo. Tipicamente altri sintomi si verificano con il progredire del dolore addominale. Il dolore addominale progressivo è spesso un segno di qualcosa di più serio.

Cos’è il dolore addominale?

Il dolore addominale può essere avvertito ovunque tra il torace e la regione inguinale del corpo. Il dolore può essere generalizzato, localizzato o può sembrare un crampo alla pancia. Crampi o fastidi allo stomaco potrebbero essere causati a gas, gonfiore o stitichezza. Oppure potrebbe essere un segno di una condizione medica più grave.

Il dolore colico nella regione dell’addome va e viene. I calcoli renali e i calcoli biliari sono spesso la causa di questo tipo di dolore.

Quali sono le cause del dolore addominale?

Molte condizioni possono causare dolore addominale. Ma le cause principali sono:

infezione

escrescenze anormali

infiammazione

ostruzione (blocco)

disturbi intestinali

malattie che colpiscono gli organi dell’addome

Le infezioni alla gola, all’intestino e al sangue possono causare l’ingresso di batteri nel tratto digestivo, causando dolore addominale. Queste infezioni possono anche causare cambiamenti nella digestione, come diarrea o costipazione.

Anche i crampi associati alle mestruazioni sono una potenziale fonte di dolore addominale inferiore ma sono più comunemente noti per causare il dolore pelvico.

Altre cause comuni di dolore addominale:

stipsi

diarrea

gastroenterite (influenza intestinale)

reflusso acido (quando il contenuto dello stomaco fuoriesce all’indietro nell’esofago, causando bruciore di stomaco e altri sintomi)

vomito

Le malattie che colpiscono l’apparato digerente possono anche causare dolore addominale cronico:

malattia da reflusso gastroesofageo (GERD)

sindrome dell’intestino irritabile o colon spastico (un disturbo che provoca dolore addominale, crampi e alterazioni dei movimenti intestinali)

Morbo di Crohn (una malattia infiammatoria intestinale)

Intolleranza al lattosio (l’incapacità di digerire il lattosio, lo zucchero che si trova nel latte e nei prodotti lattiero-caseari).

Le cause del forte dolore addominale:

rottura o quasi rottura di un organo (come un’appendice scoppiata o un’appendicite);

calcoli della cistifellea (noti come calcoli biliari)

calcoli renali

infezione al rene

La posizione del dolore all’interno dell’addome può essere un indizio della sua causa.

Il dolore generalizzato in tutto l’addome (non in un’area specifica) può indicare:

appendicite (infiammazione dell’appendice)

Morbo di Crohn

lesione traumatica

sindrome dell’intestino irritabile

infezione del tratto urinario

influenza

Il dolore concentrato nell’addome inferiore può indicare:

appendicite

blocco intestinale

gravidanza ectopica (una gravidanza che si verifica al di fuori dell’utero)

Nelle donne il dolore agli organi riproduttivi del basso addome può essere causato da:

forte dolore mestruale (chiamato dismenorrea)

cisti ovariche

fibromi

endometriosi

malattia infiammatoria pelvica

gravidanza extrauterina

Il dolore addominale superiore può essere causato da:

calcoli biliari

attacco di cuore

epatite (infiammazione del fegato)

polmonite

Il dolore al centro dell’addome potrebbe provenire da:

appendicite

gastroenterite

lesione

uremia (accumulo di prodotti di scarto nel sangue)

Il dolore addominale inferiore sinistro può essere causato da:

Morbo di Crohn

cancro

infezione al rene

cisti ovariche

appendicite

Il dolore addominale superiore sinistro a volte è causato da:

milza ingrossata

fecaloma (feci indurite che non possono essere eliminate)

lesione

infezione al rene

attacco di cuore

cancro

Le cause del dolore addominale inferiore destro includono:

appendicite

ernia (quando un organo sporge attraverso un punto debole nei muscoli addominali

infezione al ren

cancro

influenza

Il dolore addominale superiore destro può derivare da: