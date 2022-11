Destrosio: cos’è, come si usa e gli effetti collaterali

Il destrosio è il nome di uno zucchero semplice a base di mais o di grano che è chimicamente identico al glucosio.

Il destrosio è spesso usato nei prodotti da forno come dolcificante e si trova comunemente in prodotti come alimenti trasformati e sciroppo di mais.

Il destrosio ha anche scopi medici. Viene sciolto in soluzioni somministrate per via endovenosa, che possono essere combinate con altri farmaci o utilizzate per aumentare la glicemia di una persona.

Poiché il destrosio è uno zucchero ‘semplice’, il corpo può usarlo rapidamente per produrre energia.

Gli zuccheri semplici, infatti, possono aumentare i livelli di zucchero nel sangue molto rapidamente e spesso mancano di valore nutritivo. Esempi di altri zuccheri semplici sono anche il fruttosio e il galattosio. I prodotti tipicamente a base di zuccheri semplici includono lo zucchero raffinato, la pasta bianca e il miele.

Come viene usato il destrosio?

Il destrosio viene utilizzato per preparare le diverse preparazioni o le miscele per via endovenosa (IV) che sono disponibili solo in un ospedale o in una struttura medica.

Il destrosio è anche disponibile in gel orale o in compresse da banco in farmacia.

Ogni concentrazione di destrosio ha i suoi usi unici. Concentrazioni più elevate vengono in genere utilizzate come dosi di “salvataggio” quando qualcuno ha la glicemia molto bassa.

Come si usa il destrosio?

Il destrosio viene utilizzato in varie concentrazioni per scopi diversi. Ad esempio, un medico può prescrivere il destrosio in una soluzione endovenosa quando qualcuno è disidratato e ha un livello basso di zucchero nel sangue. Le soluzioni di destrosio per via endovenosa possono anche essere combinate con molti farmaci per la somministrazione.

Il destrosio è un carboidrato. Le soluzioni contenenti destrosio forniscono calorie e possono essere somministrate per via endovenosa in combinazione con aminoacidi e grassi.

Le iniezioni di destrosio ad alta concentrazione vengono somministrate solo da professionisti. Queste iniezioni vengono somministrate a persone il cui livello di zucchero nel sangue può essere molto basso e che non possono deglutire compresse, cibi o bevande di destrosio.

Se i livelli di potassio sono troppo alti, a volte i medici somministrano anche le iniezioni di destrosio al 50%, seguite dall’insulina per via endovenosa e ciò può essere fatto in ambiente ospedaliero.

Quando le cellule assorbono glucosio extra, assorbono anche il potassio. Questo aiuta ad abbassare i livelli di potassio nel sangue. Il destrosio viene somministrato per prevenire l’ipoglicemia mentre l’insulina tratta il potassio elevato.

Le persone con il diabete o l’ipoglicemia (glicemia cronicamente bassa) possono portare con sé gel o compresse di destrosio nel caso in cui la glicemia si abbassi troppo. Il gel o le compresse si dissolvono in bocca e aumentano rapidamente i livelli di zucchero nel sangue.

Se la glicemia di una persona è inferiore a 70 milligrammi per decilitro (mg/dl) e presenta sintomi di ipoglicemia, potrebbe essere necessario assumere le compresse di destrosio, ovvero in caso di debolezza, confusione, sudorazione e frequenza cardiaca elevata.

Quali precauzioni prendere quando si usa il destrosio?

Un medico non dovrebbe somministrare il destrosio alle persone con determinati tipi di condizioni mediche. Questo perché il destrosio potrebbe potenzialmente causare un livello di zucchero nel sangue troppo alto o spostamenti di liquidi nel corpo che portano a gonfiore o accumulo di liquidi nei polmoni.

Evitare il destrosio se:

iperglicemia o glicemia alta;

bassi livelli di potassio nel sangue;

edema periferico o gonfiore alle braccia, ai piedi o alle gambe;

edema polmonare, quando i liquidi si accumulano nei polmoni;

allergia al mais.

Quali sono gli effetti collaterali del destrosio?

Il destrosio dovrebbe essere somministrato con attenzione alle persone che hanno il diabete perché potrebbero non essere in grado di elaborare il destrosio così rapidamente come farebbe qualcuno senza questa condizione. Il destrosio può aumentare troppo la glicemia, causando la iperglicemia.

I sintomi:

odore fruttato nell’alito

aumento della sete senza cause note

pelle secca

disidratazione

nausea

fiato corto

mal di stomaco

stanchezza inspiegabile

urinare spesso

vomito

confusione.

LEGGI ANCHE: Pressione bassa, quali sono le cause?