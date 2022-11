Quali sono le cause della pressione bassa? Se l’attenzione sull’ipertensione, altro nome per la pressione alta, è giustamente spiccata anche per via dei rischi che si corrono dal punto di vista della salute cardiovascolare, non vale lo stesso per la pressione bassa, altrimenti nota come ipotensione.

Nelle prossime righe di questo articolo, cercheremo di rispondere assieme alla domanda poco fa riportata. Se vuoi sapere qualcosa di più sui fattori che provocano la pressione bassa, non devi fare altro che continuare a leggere l’articolo.

Ricorda sempre che, dal momento che il nostro non è un portale medico, qualora dovessi avere dei dubbi sulle tue condizioni di salute devi contattare il tuo specialista di fiducia.

Pressione arteriosa bassa: cosa la provoca?

Cosa provoca la pressione bassa? Come evidenziato dagli esperti di Humanitas, molto spesso, alla base dell’ipotensione, c’è l’assunzione di specifiche terapie farmacologiche. Alla luce di ciò, soprattutto se si inizia ad assumere un medicinale mai preso prima, è opportuno chiedere consiglio al proprio medico di fiducia e valutare, a fronte della reazione sopra citata, una modifica della terapia.

Proseguendo con l’elenco delle cause che possono provocare la pressione bassa, citiamo le modifiche non fisiologiche a carico del volume sistolico, della frequenza cardiaca e del tono vascolare.

Doveroso è sottolineare che, in alcuni casi, la pressione bassa è spia di un’infezione, di una paralisi in corso o di un’aritmia.

Altre cause

Il quadro delle cause che provocano la pressione bassa comprende anche situazioni fisiologiche. A tal proposito, ricordiamo che la pressione arteriosa tende ad avere valori più contenuti mentre si dorme.

Man mano che ci si avvicina al risveglio, tende ad aumentare fino a normalizzarsi durante le ore di veglia della giornata.

Rammentiamo altresì che, nei soggetti che si allenano spesso, la pressione arteriosa tenderà ad assumere valori spesso più bassi della media a riposo.

Le cause che possono portare una persona ad avere a che fare con la pressione bassa non finiscono certo qui! Da ricordare, per esempio, è il fatto che, durante i pasti, la pressione tende ad abbassarsi in quanto la maggior parte del volume del sangue è “impegnata” a livello dell’apparato digerente.

Questo quadro è spesso alla base dell’insorgenza di svenimenti nel momento in cui si ha a che fare con una congestione.

Come non citare il caldo? Le temperature alte possono portare a dei frequenti cali di pressione, che possono essere affrontati anche grazie a un’integrazione mirata.

Esistono dei fattori di rischio da considerare quando si parla di ipotensione? Assolutamente sì. Forse non tutti sanno che, per esempio, negli anziani, è più frequente avere a che fare con l’ipotensione post prandiale.

Per quanto riguarda la questione dei farmaci sopra citati, facciamo presente che, in molti casi, l’ipotensione si manifesta nei soggetti che assumono farmaci antipertensivi.

Una parentesi doverosa da approfondire è quella dell’ipotensione ortostatica, ossia la pressione bassa che insorge quando si passa dalla posizione seduta a quella eretta. Tra i fattori che la provocano, rientra la disidratazione, anche quella provocata dal vomito o dalla febbre.