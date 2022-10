Se il tuo vomito ha questo colore, vai subito da un medico

Il vomito è un meccanismo salutare che ci avverte quando ingeriamo un alimento avarito o se siamo in preda a un virus. Altri segnali, però, possono avvertirci delle cause del vomito, in particolare il colore.

Giallo o verde

Se il tuo vomito è di colore giallo o verde, è dovuto alla presenza di bile, una sostanza sintetizzata nel fegato che permette la digestione dei grassi e quindi l’assorbimento dei nutrienti.

Questo tipo di rigurgito si verifica quando lo stomaco è vuoto, ad esempio a causa di un virus o della nausea mattutina. Altri fattori possono causare questo “vomito verde” come l’insufficienza epatica, il rilascio di pus correlato a infezioni o ad avvelenamento. La presenza di bile può anche essere dovuta a un’ostruzione nell’intestino tenue che impedisce il deflusso dei liquidi gastrici.

Nero

Il colore nero indica la presenza di sangue digerito nello stomaco. Questo sintomo è chiamato ematemesi. Ciò è dovuto alla presenza di ferro nei globuli rossi (gli stessi presenti nel sangue) che assume una colorazione nera una volta sottoposto all’azione dei succhi gastrici.

L’ematemesi si verifica in tutte le patologie che producono sanguinamento del tratto gastrointestinale superiore. Ad esempio in caso di ulcere dello stomaco o dell’esofago o, più gravemente, in caso di cancro allo stomaco.

Marrone

La prima causa del vomito marrone è o una lieve ematemesi in cui è stato rilasciato poco sangue nello stomaco o qualcosa di più grave.

Infatti, la seconda causa può essere un’ostruzione intestinale. In questo caso si dice che il vomito sia fecale perché ha poi un colore e un odore molto vicini alle feci.

Un segnale inequivocabile che bisogna andare al pronto soccorso in fretta.

Arancione

Il vomito arancione è il più classico. Il suo colore è dovuto alla tinta assunta da quasi tutti i cibi parzialmente digeriti. Le cause: intossicazione alimentare, gastroenterite, gravidanza, chemioterapia, ecc.

Bianco e schiumoso

Il vomito di questo tipo è causato da un malassorbimento di grasso dovuto all’insufficienza pancreatica.

Questo è un segno della presenza di ossigeno e altri composti gassosi che causano la comparsa di bolle. Per quanto riguarda il colore bianco, ciò è dovuto al consumo di alimenti dello stesso colore come il latte.

Rosso

Il colore rosso indica la presenza di sangue fresco non digerito e questo significa forti emorragie nel tratto digestivo superiore. Si tratta di un’emergenza medica.

LEGGI ANCHE: Sintomi della meningite: quali sono?