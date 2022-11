Come abbassare la glicemia in modo naturale?

I livelli di zucchero nel sangue sono influenzati da molte cose. Su alcune non si può fare niente, su altre si può agire.

I livelli di zucchero nel sangue sono influenzati da molte cose. Alcune di esse sono fuori dal tuo controllo: ad esempio, alcune condizioni di salute possono causare l’iperglicemia oppure potresti avere una predisposizione genetica. In altri casi, però, le abitudini di salute quotidiane possono svolgere un ruolo significativo.

Come diminuire la glicemia in modo naturale

Chi convive con determinate condizioni di salute, come il diabete di tipo 1, non può abbassare la glicemia in modo naturale.

Con il diabete di tipo 1, infatti, il pancreas non produce l’insulina, un ormone che aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue.

Dopo la diagnosi di diabete di tipo 1, hai bisogno di iniezioni di insulina o di una terapia con il microinfusore per il resto della tua vita.

Se, però, viene diagnosticato il diabete di tipo 2 o il prediabete (e significa che sei a rischio di sviluppare il diabete di tipo 2), puoi provare ad abbassare la glicemia usando metodi naturali.

Lascia le bevande zuccherate sullo scaffale

Le bevande zuccherate sono un biglietto di sola andata per la glicemia alta. Eliminarne o berne di meno può abbassare la glicemia.

Le bevande ad alto contenuto di zucchero comprendono:

Bevande energetiche.

Bevande al gusto di frutta o a base di miscele in polvere.

Succo.

Bibite gassate.

Bevande sportive.

Alcune bevande al caffè.

Tè dolce.

Moderare il consumo di carboidrati

I carboidrati influenzano i livelli di zucchero nel sangue. Il consiglio è consumarli in porzioni simili a ogni pranzi, anche pensando a diminuire la quantità complessiva.

Esempi di cairbodrati da preferire:

Fagioli e lenticchie.

Bacche e frutti.

Yogurt greco.

Patate dolci.

Cereali integrali.

Combatti lo stress

Poiché lo stress influisce sulla glicemia, è importante trovare modi per affrontarlo, come hobby ed esercizio fisico. Ed evita i meccanismi di reazione che influiscono negativamente sulla glicemia, come l’eccesso di cibo o il consumo di alcolici.

Smettere di fumare

La nicotina aumenta la glicemia perché influenza il modo in cui il corpo risponde all’insulina. Inoltre, il fumo provoca l’infiammazione che può anche aumentare la glicemia.

