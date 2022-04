Rimedi naturali per eliminare la nicotina nel corpo

Ecco alcuni rimedi naturali per eliminare la nicotina dal nostro organismo.

Il fumo, come ampiamente dimostrato, è dannoso per la nostra salute e, purtroppo, la dipendenza è molto difficile da combattere per alcune persone.

Infatti, la nicotina, la sostanza presente nel tabacco e che crea assuefazione, è anche la principale causa di gravi danni ai polmoni, un rapido aumento della pressione arteriosa e del battito cardiaco, nonché aumenta il rischio di ictus.

La nicotina viene rapidamente assorbita nel flusso sanguigno e raggiunge il cervello in pochi secondi. Più sigarette si fumano, più nicotina verrà assunta dal corpo.

Smettere di fumare è, quindi, il primo passo da compiere per liberarsi dalla nicotina presente nell’organismo. Esistono anche dei prodotti naturali che favoriscono la disintossicazione da nicotina e ne accelerano il processo.

ECCO ALCUNI RIMEDI NATURALI

SUCCO DI CAROTA

Quando si fumi, la nicotina rimane nel corpo per tre giorni danneggiando la tua pelle. Fortunatamente, il succo di carota contiene composti e vitamine come A, B, C e K che aiutano a rimuovere la nicotina.

SUCCO D’ARANCIA

Il fumo riduce il livello di vitamina C nell’organismo. Poiché il succo d’arancia è ricco di vitamina C, questo potrà facilmente sostituire la perdita di quest’importante vitamina. Inoltre, l’arancia aiuta anche ad aumentare il metabolismo e a ridurre la tensione causata dal desiderio di nicotina.

BERE ACQUA

L’acqua è necessaria al corpo per funzionare correttamente, poiché aiuta ad eliminare le tossine dal corpo attraverso la pelle. Bere da 8 a 12 bicchieri d’acqua ogni giorno aiuta il corpo a sbarazzarsi dalla nicotina.

KIWI

Quando si fuma, i livelli di vitamine A, C ed E sono ridotti. I kiwi sono ricchi di queste vitamine, possono aiutare a ripristinare ciò che è stato perso fumando. Inoltre, alcuni studi hanno scoperto che il kiwi può ridurre l’accumulo di metaboliti che favoriscono il cancro, oltre ad essere utile per disintossicare il fegato.

SPINACI

Oltre ad essere una delle verdure più salutari, gli spinaci contengono acidi folici o vitamina B9, noti per essere in grado di rimuovere la nicotina dal corpo. Inoltre, l’acido folico svolge anche un ruolo importante nel benessere mentale ed emotivo, combattendo i sintomi di astinenza da nicotina.

PEPERONCINI

La capsaicina, una sostanza presente nei peperoncini, accelera il metabolismo consentendo in tal modo di rilasciare più nicotina quando si suda.

BROCCOLI

I broccoli sono ricchi di vitamina C e B5. Questa verdura, quindi, ripristina il contenuto di vitamina C nel corpo, riduce il rischio di cancro ai polmoni e al colon e mantiene il metabolismo ottimale.

