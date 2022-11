I 4 principali vantaggi delle patate dolci per la salute

La patata dolce (Ipomoea batatas) è un ortaggio a radice amidaceo e dal sapore, per l'appunto, dolce. Scopriamo i suoi benefici per la salute.

La patata dolce (Ipomoea batatas) è un ortaggio a radice amidaceo e dal sapore, per l’appunto, dolce.

La sua buccia esterna è sottile e marrone e la sua polpa è di colore brillante, il più delle volte arancione, ma anche bianca, viola o gialla.

Le patate dolci si possono mangiare intere o sbucciate e anche le foglie della pianta sono commestibili.

Sono chiamate entrambe ‘patate’ ma la patata dolce e quella classica non sono imparentate.

Botanicamente, la patata dolce appartiene alla famiglia del convolvolo o della gloria mattutina, mentre la patata bianca appartiene alla famiglia della belladonna.

Componenti nutrizionali della patata dolce

Una porzione di 80 grammi di patata dolce contiene:

67kcal / 285kj

0,9 g di proteine

0,2 g di grasso

6,3 g di carboidrati

6,7 g di zucchero

280 mg di potassio

3012 mcg di caroteni

14 mg di vitamina C

La patata dolce può ridurre il rischio di cancro

Sebbene non ci siano “super alimenti” che possono prevenire il cancro e alcuni fattori di rischio non sono correlati alla dieta, ci sono prove che un’alimentazione sana può essere utile.

Frutta e verdura sono ricche di antiossidanti, composti che aiutano a difendere l’organismo dai danni causati dai “radicali liberi”.

Gli studi della National Library of Medicine indicano che gli antiossidanti nella buccia delle patate dolci, in particolare le patate dolci viola, possono aiutare a ridurre il processo di ossidazione, riducendo così il rischio di cancro.

Per ottenere il massimo dai nutrienti dalle patate dolci, non sbucciarle: strofinale prima di cuocerle.

Può migliorare la salute dell’apparato digerente

Le patate dolci sono ricche di fibre che contribuiscono alla sanità del sistema digestivo.

Seppur la maggior parte delle ricerche sia stata condotta sugli animali. sembra che gli alti livelli di steroli vegetali (fitosteroli) presenti nelle patate dolci possano avere un effetto protettivo sull’apparato digerente ed essere utili nella prevenzione e nella gestione delle ulcere, comprese quelle causate dai FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei, come l’ibuprofene).

Può aiutare a gestire il diabete di tipo 2

Alcuni risultati suggeriscono che un consumo moderato di patate dolci e foglie di patate dolci può migliorare la regolazione della glicemia nel diabete di tipo 2. Tuttavia, sono necessarie ulteriori prove per confermare questi risultati.

È buona per la salute degli occhi

Le patate dolci sono ricche di beta-carotene che è ciò che conferisce a questa radice la sua polpa arancione brillante.

Quando assumiamo il beta-carotene, il nostro corpo lo converte in vitamina A, che viene poi utilizzata per formare i recettori fotosensibili negli occhi. Ciò è importante per la visione notturna e il mantenimento della salute degli occhi.

Uno studio condotto da Food & Nutrition Research ha scoperto che le patate dolci viola contengono un gruppo specifico di antiossidanti noti come antociani, che apportano benefici agli occhi.

