Simone Cristicchi è un cantautore italiano del 1977 vincitore al Festival di Sanremo nel 2007 con il brano ‘Ti regalerò una rosa’. Qual è il significato della canzone?

Ti regalerò una rosa, significato e testo

Una canzone di Simone Cristicchi frutto di una particolare ricerca sui manicomi che il cantante ha condotto prima di mettere in musica le parole.

Il concetto di malattia mentale è stato un pensiero restìo a mutare nel tempo che spesso ha dato parvenza di un cambiamento che non veniva accolto dalla società timorosa dell’incontro con il diverso da sé ritenuto pericoloso.

E se la musica permette di connettersi a differenti stati emotivi, ecco che Simone Cristicchi con ‘Ti regalerò una rosa’ riesce ad evocare e a convincere all’unanimità i giudici e il pubblico del Festival di Sanremo del 2007: questa volta un brano che tratta della salute mentale non viene scartato com’è successo negli anni ’70 a Don Backy. Viene accolto, risuona davvero.

Viene riconosciuta l’esigenza di sensibilizzare su un tema che ancora negli anni 2000 non riesce ad abbattere le barriere del negazionismo, di quella cultura dell’occultismo a cui siamo abituati.

‘Ti regalerò una rosa’ recita la lettera di Antonio, il protagonista del brano, un uomo chiuso in manicomio per eccesso di fantasia che gli faceva pensare di parlare realmente con il diavolo. Una lettera indirizzata alla donna amata prima di togliersi la vita.

Un’insieme di parole piene di significato e mai insensate che determinano con una cadenza costante il senso di un uomo abbandonato in manicomio a vivere una non vita.

Testo della canzone

Ti regalerò una rosa

Una rosa rossa per dipingere ogni cosa

Una rosa per ogni tua lacrima da consolare

E una rosa per poterti amare

Ti regalerò una rosa

Una rosa bianca come fossi la mia sposa

Una rosa bianca che ti serva per dimenticare

Ogni piccolo dolore

Mi chiamo Antonio e sono matto

Sono nato nel ’54 e vivo qui da quando ero bambino

Credevo di parlare col demonio

Così mi hanno chiuso quarant’anni dentro a un manicomio

Ti scrivo questa lettera perché non so parlare

Perdona la calligrafia da prima elementare

E mi stupisco se provo ancora un’emozione

Ma la colpa è della mano che non smette di tremare

Io sono come un pianoforte con un tasto rotto

L’accordo dissonante di un’orchestra di ubriachi

E giorno e notte si assomigliano

Nella poca luce che trafigge i vetri opachi

Me la faccio ancora sotto perché ho paura

Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura

Puzza di piscio e segatura

Questa è malattia mentale e non esiste cura

Ti regalerò una rosa

Una rosa rossa per dipingere ogni cosa

Una rosa per ogni tua lacrima da consolare

E una rosa per poterti amare

Ti regalerò una rosa

Una rosa bianca come fossi la mia sposa

Una rosa bianca che ti serva per dimenticare

Ogni piccolo dolore

I matti sono punti di domanda senza frase

Migliaia di astronavi che non tornano alla base

Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole

I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole

Mi fabbrico la neve col polistirolo

La mia patologia è che son rimasto solo

Ora prendete un telescopio… misurate le distanze

E guardate tra me e voi… chi è più pericoloso?

Dentro ai padiglioni ci amavamo di nascosto

Ritagliando un angolo che fosse solo il nostro

Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi

Non come le cartelle cliniche stipate negli archivi

Dei miei ricordi sarai l’ultimo a sfumare

Eri come un angelo legato ad un termosifone

Nonostante tutto io ti aspetto ancora

E se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora

Ti regalerò una rosa

Una rosa rossa per dipingere ogni cosa

Una rosa per ogni tua lacrima da consolare

E una rosa per poterti amare

Ti regalerò una rosa

Una rosa bianca come fossi la mia sposa

Una rosa bianca che ti serva per dimenticare

Ogni piccolo dolore

Mi chiamo Antonio e sto sul tetto

Cara Margherita son vent’anni che ti aspetto

I matti siamo noi quando nessuno ci capisce

Quando pure il tuo migliore amico ti tradisce

Ti lascio questa lettera, adesso devo andare

Perdona la calligrafia da prima elementare

E ti stupisci che io provi ancora un’emozione?

Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare