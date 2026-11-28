Esci dalla palestra o torni da una giornata intensa in ufficio e noti che la maglietta ha un odore acre, pungente o simile alla candeggina che prima non avevi mai avuto. Nella maggior parte dei casi questo cambiamento improvviso non dipende da una scarsa igiene personale, ma rappresenta un messaggio biochimico preciso inviato dall’organismo.

Il sudore umano, al momento in cui raggiunge la superficie della pelle, è infatti quasi del tutto inodore. L’odore caratteristico che percepiamo nasce dall’incontro tra tre elementi specifici: il tipo di ghiandole sudoripare attivate dal sistema nervoso, i batteri residenti sul microbiota cutaneo e i sottoprodotti metabolici che il corpo elimina attraverso la traspirazione.

Due tipi di sudore e perché lo stress puzza più del caldo

Il corpo umano ospita tra due e quattro milioni di ghiandole sudoripare suddivise in due famiglie distinte per composizione chimica e funzione biologica. Le ghiandole eccrine sono distribuite su quasi tutta la superficie cutanea, con una densità elevata su fronte, palmi delle mani e piante dei piedi. Producono un fluido composto al 99% da acqua e sali minerali (principalmente cloruro di sodio) con il compito di raffreddare la pelle per evaporazione durante il caldo o l’esercizio fisico: questo liquido è trasparente e privo di odore.

Le ghiandole apocrine si concentrano invece nelle ascelle, nell’inguine e attorno ai follicoli piliferi. Attivate soprattutto dagli ormoni dello stress come cortisolo e adrenalina durante stati di ansia, tensione lavorativa o paura, secernono un fluido più denso e lattiginoso ricco di lipidi, proteine e steroidi.

Appena secreto, anche il sudore apocrino risulta inodore, ma diventa immediatamente il nutrimento ideale per i batteri commensali della pelle, in particolare Corynebacterium e Staphylococcus. Digerendo i grassi e le proteine apocrine, questi microrganismi liberano acidi grassi volatili e composti tioalcolici responsabili del tipico odore corporeo intenso, motivo per cui una riunione stressante produce un odore molto più acre rispetto a una corsa sotto il sole.

Il dizionario degli odori corporei tra dieta, chetosi e spezie

Quando la fragranza della pelle cambia bruscamente rispetto al solito, la composizione chimica del sudore sta riflettendo ciò che accade nel metabolismo interno.

Odore di ammoniaca o candeggina: Compare spesso al termine di un allenamento intenso a digiuno, durante una maratona oppure nei primi giorni di una dieta chetogenica molto povera di carboidrati. Quando le scorte di glicogeno muscolare ed epatico si esauriscono, l’organismo ha comunque bisogno di glucosio per alimentare cervello e globuli rossi. Attiva così la gluconeogenesi , un processo che demolisce gli amminoacidi delle proteine per ricavarne zuccheri. Questa reazione stacca il gruppo amminico ricco di azoto, che il fegato converte in urea. Se i reni non riescono a smaltire rapidamente l’eccesso di urea con le urine, una quota viene espulsa attraverso le ghiandole eccrine: a contatto con l’aria e i batteri cutanei, l’urea si scinde liberando ammoniaca.

Compare spesso al termine di un allenamento intenso a digiuno, durante una maratona oppure nei primi giorni di una dieta chetogenica molto povera di carboidrati. Quando le scorte di glicogeno muscolare ed epatico si esauriscono, l’organismo ha comunque bisogno di glucosio per alimentare cervello e globuli rossi. Attiva così la , un processo che demolisce gli amminoacidi delle proteine per ricavarne zuccheri. Questa reazione stacca il gruppo amminico ricco di azoto, che il fegato converte in urea. Se i reni non riescono a smaltire rapidamente l’eccesso di urea con le urine, una quota viene espulsa attraverso le ghiandole eccrine: a contatto con l’aria e i batteri cutanei, l’urea si scinde liberando ammoniaca. Odore fruttato, dolciastro o simile all’acetone: Indica la presenza di corpi chetonici (acetoacetato, beta-idrossibutirrato e acetone) nel sangue. Quando il corpo brucia grassi al posto degli zuccheri, produce acetone volatile che viene eliminato sia con il respiro sia attraverso il sudore. Il fenomeno è fisiologico in chi segue volontariamente una dieta low-carb o un digiuno intermittente, ma in chi mangia regolarmente rappresenta un campanello d’allarme clinico per una possibile iperglicemia scompensata da diabete non diagnosticato, soprattutto se accompagnato da sete intensa e minzione frequente.

Indica la presenza di (acetoacetato, beta-idrossibutirrato e acetone) nel sangue. Quando il corpo brucia grassi al posto degli zuccheri, produce acetone volatile che viene eliminato sia con il respiro sia attraverso il sudore. Il fenomeno è fisiologico in chi segue volontariamente una dieta low-carb o un digiuno intermittente, ma in chi mangia regolarmente rappresenta un campanello d’allarme clinico per una possibile iperglicemia scompensata da diabete non diagnosticato, soprattutto se accompagnato da sete intensa e minzione frequente. Odore pungente di cipolla, aglio o spezie: Dipende dall’eliminazione transcutanea di composti organici solforati (come l’allil metil solfuro) contenuti in aglio, cipolla, porro, cavoli e broccoli, oppure di metaboliti dell’alcol etilico (acido acetico) dopo una serata in cui si è bevuto. Queste molecole liposolubili passano dal flusso sanguigno alle ghiandole sudoripare e persistono sulla pelle fino a 24 ore dopo il pasto.

Odore percepito sulla pelle Molecola responsabile Causa metabolica o alimentare Azione consigliata Ammoniaca o candeggina Urea scissa in ammoniaca Carenza di glicogeno, dieta iperproteica, digiuno o sport intenso Aumentare l’idratazione e reintegrare carboidrati complessi pre-workout Fruttato, dolciastro o aceto Acetone e corpi chetonici Chetosi nutrizionale oppure iperglicemia da diabete scompensato Misurare la glicemia se non si segue una dieta chetogenica Acre intenso sotto stress Acidi grassi volatili e tioalcoli Attivazione delle ghiandole apocrine e metabolismo dei corinebatteri Lavaggio con detergenti delicati e utilizzo di tessuti naturali Pungente di cipolla o spezie Composti solforati e acido acetico Consumo elevato di aglio, cipolla, crucifere, curry o bevande alcoliche Ridurre temporaneamente gli alimenti solforati e bere più acqua

Nota editoriale: Anche la trimetilaminuria (nota come sindrome dell’odore di pesce) provoca un’alterazione persistente dell’odore corporeo ed è una rara condizione metabolica genetica da valutare in ambito specialistico.

Come intervenire subito e quando consultare il medico

Nella maggior parte delle situazioni legate allo sport o a un cambio temporaneo di regime alimentare, bastano tre accorgimenti pratici per normalizzare l’odore della sudorazione entro pochi giorni.