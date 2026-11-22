La sera togli le scarpe e i calzini e trovi quel solco rosso e profondo sulla pelle della caviglia che impiega mezz’ora a scomparire. Quel segno non dipende da un accumulo di grasso e non deriva soltanto dal sale consumato a pranzo. Nella grande maggioranza dei casi riflette un fenomeno idraulico noto come edema declive: un ristagno temporaneo di liquidi negli spazi tra le cellule causato dalla forza di gravità dopo ore trascorse seduti alla scrivania o fermi in piedi.

L’elastico del calzino non provoca il gonfiore, ma si limita a renderlo visibile comprimendo meccanicamente un tessuto sottocutaneo già imbevuto di acqua. Questo fenomeno interessa anche chi pratica sport regolarmente se durante il resto della giornata mantiene a lungo la stessa postura statica.

La pompa del polpaccio e la risalita del sangue contro gravità

Per tornare dai piedi fino al cuore, il sangue venoso deve risalire per oltre un metro vincendo la forza di gravità senza poter contare sulla spinta diretta del battito cardiaco, che si esaurisce quasi del tutto a livello dei capillari. Il sistema circolatorio risolve questo problema idraulico attraverso due pompe meccaniche periferiche attivate dal movimento.

La prima è la suola venosa plantare di Lejars, una fitta rete di vasi sanguigni situata sotto la pianta del piede che viene spremuta ad ogni passo dal peso del corpo, spingendo il sangue verso l’alto. La seconda, definita in fisiologia il “secondo cuore”, è la pompa muscolare del polpaccio, formata principalmente dai muscoli soleo e gastrocnemio. Quando camminiamo, la contrazione di questi muscoli comprime le vene profonde della gamba, mentre un sistema di valvole unidirezionali a nido di rondine impedisce al sangue di ricadere verso il basso.

Quando restiamo fermi davanti al computer o dietro un bancone per quattro ore consecutive, questa pompa si arresta. La colonna di sangue venoso gravita sulle caviglie, facendo salire la pressione idrostatica dentro i capillari. Questo aumento di pressione spinge una quota di plasma fuori dai vasi verso lo spazio interstiziale circostante, gonfiando progressivamente il tessuto attorno ai malleoli fino a sera.

Il test del dito in cinque secondi per riconoscere il ristagno

Esiste una manovra semplice, chiamata in medicina segno della fovea, che permette di verificare in cinque secondi se il gonfiore alla caviglia corrisponde a un reale accumulo di liquidi nei tessuti superficiali.

Basta appoggiare il polpastrello del pollice sulla pelle appena sopra il malleolo (l’osso sporgente della caviglia) o sulla parte anteriore della tibia, esercitando una pressione moderata e costante per cinque secondi prima di sollevare il dito. Se al rilascio rimane una fossetta infossata e leggermente biancastra che impiega alcuni secondi per tornare a livello, significa che è presente un edema interstiziale comprimibile. Se invece la pelle torna subito elastica senza lasciare impronta, il solco del calzino è legato solo a un elastico troppo stretto.

Quando il gonfiore è innocuo e quando parlarne con il medico

Distinguere un semplice affaticamento posturale da una condizione patologica richiede l’osservazione di quattro caratteristiche cliniche: simmetria, orario di comparsa, dolore e sintomi respiratori.

L’edema posturale benigno è quasi sempre simmetrico, interessa cioè entrambe le caviglie in modo simile, compare gradualmente nel tardo pomeriggio e sparisce completamente al mattino dopo una notte trascorsa sdraiati, poiché la posizione orizzontale annulla la pressione gravitazionale e consente ai reni di drenare i liquidi accumulati. Peggiora fisiologicamente nei mesi caldi per la vasodilatazione termica o dopo lunghi viaggi in aereo, treno e auto.

Secondo le schede cliniche sui disturbi venosi del National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), un gonfiore improvviso che colpisce una sola caviglia o un solo polpaccio, associato a dolore, tensione muscolare, pelle calda o arrossata, rappresenta un campanello d’allarme prioritario per escludere una trombosi venosa profonda (TVP) e richiede una valutazione medica urgente. Allo stesso modo, come indicato dalle raccomandazioni di prevenzione cardiovascolare dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), occorre consultare il medico se l’edema è già presente al risveglio mattutino, se risale verso le ginocchia o se si accompagna a mancanza di fiato quando ci si sdraia nel letto, segnali che possono indicare un affaticamento cardiaco, un’alterazione della funzionalità renale o un’insufficienza venosa cronica.

Caratteristica del gonfiore Edema posturale benigno (stasi) Segnale d’allarme che richiede visita medica Distribuzione sulle gambe Simmetrico (presente su entrambe le caviglie) Asimmetrico (una sola caviglia o un solo polpaccio gonfio) Andamento nella giornata Compare la sera e sparisce completamente al risveglio Presente già al mattino appena scesi dal letto Aspetto della pelle Pelle di colore normale, fresca e non dolente Pelle arrossata, calda, lucida o dolente al tatto Sintomi associati Leggera pesantezza serale alle gambe Fiato corto da sdraiati, aumento rapido di peso, dolore

Nota editoriale: Anche alcuni farmaci di uso comune, come i calcio-antagonisti prescritti per l’ipertensione o i cortisonici, possono favorire il gonfiore alle caviglie; non sospendere mai una terapia senza il parere del medico curante.

Tre gesti pratici per sgonfiare le caviglie senza farmaci

Quando il medico ha escluso cause organiche e il segno dei calzini dipende dalla stasi posturale quotidiana, tre abitudini meccaniche aiutano a riattivare il drenaggio venoso e linfatico.