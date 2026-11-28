Mentre ti lavi il viso o ti passi una mano sul collo senti una piccola pallina sotto le dita che fino al giorno prima non c’era. La reazione immediata è quasi sempre lo spavento, ma nella stragrande maggioranza dei casi quel rigonfiamento testimonia che il tuo sistema immunitario sta funzionando a pieno regime. Nelle prossime 24 o 48 ore potresti notare un leggero fastidio premendo la zona, segno di una risposta infiammatoria locale già in corso.

In medicina questo fenomeno prende il nome di linfoadenopatia reattiva. Il corpo umano ospita circa 600 linfonodi distribuiti lungo i vasi del sistema linfatico, con una concentrazione particolarmente elevata proprio nel distretto testa-collo, sotto il mento, lungo i lati della mandibola e dietro i padiglioni auricolari.

Cosa succede dentro un linfonodo durante un’infezione

Per comprendere perché un linfonodo si gonfia conviene immaginarlo come una stazione di filtraggio e una caserma immunitaria. La linfa, il liquido trasparente che drena i tessuti periferici raccogliendo scarti cellulari, virus e batteri, attraversa obbligatoriamente questi piccoli organi linfoidi secondari prima di rientrare nel circolo sanguigno.

All’interno di ogni linfonodo risiedono milioni di linfociti B e T insieme ai macrofagi. Quando anche un’infezione lieve e circoscritta colpisce i distretti vicini (una faringite virale, un’otite, una carie profonda, un ascesso dentale, un’afta in bocca o una semplice dermatite del cuoio capelluto), i frammenti dell’agente estraneo vengono trasportati dalla linfa fino al linfonodo sentinella più prossimo.

Riconosciuta la minaccia, i linfociti iniziano a moltiplicarsi rapidamente per produrre anticorpi e cellule difensive mirate. Questo aumento improvviso della popolazione cellulare dilata il linfonodo e mette in tensione la capsula fibrosa che lo riveste, rendendolo percepibile al tatto sotto la pelle come un piccolo fagiolo elastico.

I quattro criteri clinici per orientarsi al tatto

Secondo i parametri diagnostici sulle alterazioni linfonodali del National Cancer Institute (NCI), la valutazione manuale di quattro caratteristiche fisiche permette di distinguere con buona attendibilità un processo infiammatorio benigno da un nodulo che richiede approfondimenti medici.

Mobilità contro fissità: Un linfonodo reattivo scivola leggermente sotto i polpastrelli quando lo si sposta delicatamente con due dita, segno che resta libero rispetto alla pelle soprastante e ai muscoli profondi. Un nodulo che appare saldato ai piani sottostanti e non si muove affatto merita sempre una valutazione specialistica.

Un linfonodo reattivo scivola leggermente sotto i polpastrelli quando lo si sposta delicatamente con due dita, segno che resta libero rispetto alla pelle soprastante e ai muscoli profondi. Un nodulo che appare saldato ai piani sottostanti e non si muove affatto merita sempre una valutazione specialistica. Consistenza al tatto: Un linfonodo infiammatorio presenta una consistenza morbida oppure parenchimatosa ed elastica, molto simile a quella della punta del naso o della gomma da cancellare. Al contrario, una consistenza dura come un sasso (definita in semeiotica medica lignea) rappresenta un campanello d’allarme clinico.

Un linfonodo infiammatorio presenta una consistenza morbida oppure parenchimatosa ed elastica, molto simile a quella della punta del naso o della gomma da cancellare. Al contrario, una consistenza dura come un sasso (definita in semeiotica medica lignea) rappresenta un campanello d’allarme clinico. Presenza di dolore: Paradossalmente, sentire un leggero dolore o fastidio quando si preme la pallina costituisce un elemento rassicurante. Il dolore deriva dalla rapida distensione meccanica della capsula linfonodale dovuta all’infiammazione acuta. I linfonodi legati a patologie ematologiche o tumorali crescono invece lentamente e risultano quasi sempre del tutto indolori.

Paradossalmente, sentire un leggero dolore o fastidio quando si preme la pallina costituisce un elemento rassicurante. Il dolore deriva dalla rapida distensione meccanica della capsula linfonodale dovuta all’infiammazione acuta. I linfonodi legati a patologie ematologiche o tumorali crescono invece lentamente e risultano quasi sempre del tutto indolori. La regola delle 3–4 settimane: Un linfonodo benigno mantiene dimensioni contenute (generalmente inferiori a 1 o 1,5 centimetri di diametro) e inizia a sgonfiarsi non appena l’infezione locale si risolve. Il tempo fisiologico necessario affinché torni alle sue dimensioni originali sotto il centimetro varia tra due e quattro settimane dalla scomparsa del mal di gola o dalla cura del dente.

Caratteristica osservata Linfonodo reattivo benigno Segnale che richiede visita medica Dimensioni del nodulo Inferiore a 1–1,5 cm (simile a un pisello o piccolo fagiolo) Superiore a 1,5–2 cm o in crescita progressiva Consistenza e mobilità Morbido o gommoso-elastico, scivola facilmente sotto le dita Duro come un sasso, immobile e aderente ai tessuti profondi Sensibilità alla pressione Spesso dolente o fastidioso al tatto, talvolta con pelle tiepida Completamente indolore alla palpazione Durata e sede Regredisce entro 2–4 settimane; sede sottomandibolare o retroauricolare Persiste oltre 4 settimane senza infezioni o compare sopra la clavicola

Nota editoriale: Evitare di schiacciare o manipolare continuamente il linfonodo durante il giorno, poiché il trauma meccanico ripetuto mantiene infiammata la capsula e ritarda il naturale riassorbimento.

Quando andare dal medico senza aspettare

Sebbene nella maggior parte degli adulti e dei bambini il rigonfiamento linfonodale abbia una causa infettiva banale, esistono tre segnali clinici specifici che impongono di rivolgersi al medico curante senza attendere oltre.

Il primo riguarda la dimensione e l’evoluzione temporale: occorre farsi visitare se il nodulo supera i 1,5–2 centimetri di diametro oppure continua ad aumentare di volume in modo progressivo oltre le tre o quattro settimane in assenza di qualsiasi sintomo infettivo locale a gola, orecchie, denti o cute.

Il secondo criterio coinvolge la sede anatomica e la consistenza. Un nodulo duro, indolore e fisso sotto la pelle richiede sempre un controllo obiettivo, così come qualsiasi rigonfiamento palpabile nella fossetta subito sopra la clavicola. Il linfonodo sovraclaveare drena infatti territori profondi del torace e dell’addome e non si ingrossa quasi mai per un semplice raffreddore.

Il terzo segnale è costituito dai cosiddetti sintomi sistemici. Come indicato nelle schede cliniche sull’ematologia e sulla diagnostica dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), bisogna segnalare tempestivamente al medico la comparsa di febbre persistente senza causa apparente, sudorazioni notturne profuse che costringono a cambiare le lenzuola o un calo di peso involontario. In questi casi lo specialista prescrive solitamente un emocromo completo con formula leucocitaria, gli indici di infiammazione (VES e PCR), la ricerca sierologica di eventuali infezioni virali (come la mononucleosi) e un’ecografia dei tessuti molli del collo per osservare la struttura interna del linfonodo.