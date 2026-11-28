Unghie, palmi e dita possono mostrare i segni di alcune malattie. Il servizio sanitario britannico (NHS) ricorda però che i problemi alle unghie di solito non sono dovuti a nulla di grave e dipendono soprattutto da traumi, abitudini e infezioni da funghi.

Alcuni segni meritano comunque una visita: ecco quali sono, cosa possono significare e quando è il caso di parlarne con il medico.

Cosa possono dire le unghie sulla salute?

Le unghie cambiano nel tempo anche senza malattie. Con l’età diventano più spesse o più fragili, in gravidanza possono indurirsi o ammorbidirsi e dopo un trauma possono cambiare colore e staccarsi.

Le cause più comuni dei problemi alle unghie, indicate dalla pagina dell’NHS, sono:

traumi o l’abitudine di mangiarsi le unghie;

macchie dovute al fumo o all’uso frequente di smalto;

unghie tagliate poco spesso o di sbieco;

mani spesso a contatto con acqua o detersivi;

infezioni da funghi.

In alcuni casi le alterazioni possono essere il sintomo di una condizione più seria o cronica, come psoriasi, anemia da carenza di ferro, problemi della tiroide (ipotiroidismo o ipertiroidismo), diabete o malattie del cuore, dei polmoni e del fegato. Anche alcuni farmaci possono modificare le unghie.

Quali alterazioni delle unghie vanno osservate meglio?

L’NHS descrive alcune forme tipiche, ognuna con possibili cause diverse:

unghie a cucchiaio (coilonichia), che si incurvano verso l’interno: possono essere un segno di anemia da carenza di ferro;

(coilonichia), che si incurvano verso l’interno: possono essere un segno di anemia da carenza di ferro; piccole fossette o puntini incavati : possono comparire con la psoriasi delle unghie, l’eczema o l’alopecia;

: possono comparire con la psoriasi delle unghie, l’eczema o l’alopecia; solchi trasversali marcati (linee di Beau): possono formarsi durante una malattia e poi scompaiono con la crescita dell’unghia;

(linee di Beau): possono formarsi durante una malattia e poi scompaiono con la crescita dell’unghia; unghie che si curvano sopra polpastrelli arrotondati: è l’ippocratismo digitale, che può essere il segno di molte malattie serie e di lunga durata.

Un singolo segno non basta per una diagnosi. Serve sempre una valutazione del medico, che considera anche gli altri sintomi.

Cos’è l’ippocratismo digitale?

L’ippocratismo digitale, detto anche “dita a bacchetta di tamburo”, è un allargamento della punta delle dita con le unghie che si curvano.

Una revisione sistematica con meta-analisi del 2022, basata su 142 studi, ha stimato quanto è frequente negli adulti con alcune malattie già diagnosticate:

malattie intestinali : 33,4%;

: 33,4%; malattie polmonari interstiziali : 31,3%;

: 31,3%; endocardite infettiva : 27%;

: 27%; malattie del fegato: 22,8%.

Nei bambini e negli adolescenti è risultato più frequente in chi ha l’infezione da Hiv, emoglobinopatie, fibrosi cistica o tubercolosi. Questi dati descrivono persone già malate: non dicono quanto spesso le dita a bacchetta di tamburo, da sole, nascondano una malattia.

Perché i palmi delle mani diventano rossi?

Il rossore dei palmi si chiama eritema palmare. Una revisione pubblicata sull’American Journal of Clinical Dermatology lo divide in due gruppi.

Uno è l’eritema fisiologico, che non dipende da malattie. Può essere ereditario e compare in almeno il 30% delle donne in gravidanza. In questi casi non serve alcuna cura.

L’altro è l’eritema secondario, legato a una malattia. La stessa revisione riporta queste frequenze:

fino al 23% delle persone con cirrosi epatica;

in alcuni studi, oltre il 60% dei pazienti con artrite reumatoide;

fino al 18% delle persone con tireotossicosi, cioè un eccesso di ormoni tiroidei;

il 4,1% delle persone con diabete.

Il rossore può comparire anche con alcuni farmaci, con il fumo e con alcuni tumori cerebrali. Quando c’è una malattia alla base, si cura quella.

Dita bianche o blu con il freddo: cos’è il fenomeno di Raynaud?

Nel fenomeno di Raynaud il sangue smette per un po’ di arrivare bene a dita delle mani e dei piedi. Succede con il freddo, l’ansia o lo stress: la pelle diventa bianca o più chiara, poi può diventare blu e infine rossa quando il sangue torna a circolare.

Il fenomeno di Raynaud è comune e di solito non causa problemi gravi. Può dare dolore, intorpidimento o formicolio. I sintomi durano da pochi minuti a qualche ora.

A volte, però, è il segno di un’altra malattia, come l’artrite reumatoide o il lupus. L’NHS consiglia di rivolgersi al medico se:

i sintomi sono molto forti o stanno peggiorando;

il disturbo interferisce con la vita di tutti i giorni;

i sintomi riguardano un solo lato del corpo;

ci sono anche dolori articolari, eruzioni cutanee o debolezza muscolare;

si hanno più di 30 anni e i sintomi compaiono per la prima volta;

a soffrirne è un bambino sotto i 12 anni.

Dita rigide e gonfie: può essere artrosi?

L’artrosi colpisce spesso le piccole articolazioni delle mani. Nella scheda NHS sull’artrosi le zone più colpite sono la base del pollice, le articolazioni più vicine alla punta delle dita e quelle a metà delle dita.

Le dita possono diventare rigide, doloranti e gonfie. Sulle articolazioni possono comparire piccoli noduli. Con il tempo il dolore può diminuire o sparire, mentre noduli e gonfiore possono restare. Alcuni gesti quotidiani, come scrivere, aprire un barattolo o girare una chiave, possono diventare difficili.

In caso di sintomi persistenti conviene andare dal medico, che può confermare la diagnosi e indicare la terapia.

Quando rivolgersi al medico

Per le unghie l’NHS consiglia una visita in due casi:

quando un’unghia ha cambiato forma o colore, o si è staccata, senza un motivo chiaro;

quando la pelle intorno all’unghia è dolorante, rossa, gonfia e calda.

Per gli altri segni descritti, come rossore dei palmi, dita a bacchetta di tamburo o cambi di colore con il freddo, il riferimento resta il medico di famiglia. Valuterà i sintomi nel loro insieme e deciderà se servono esami.