Ultimo aggiornamento: 28 novembre 2026

Ammalarsi dopo il vaccino antinfluenzale non vuol dire che il vaccino non abbia funzionato: in inverno circolano molti virus respiratori contro cui non protegge. Nell’ultima settimana di sorveglianza solo l’8,4% dei campioni analizzati dall’Istituto superiore di sanità è risultato positivo ai virus influenzali.

Ci sono poi altre due ragioni: il vaccino impiega circa due settimane per proteggere e la sua efficacia cambia da una stagione all’altra. Ecco cosa dicono i dati.

Perché ci si ammala anche dopo il vaccino antinfluenzale?

La prima ragione è la più comune. In inverno febbre, tosse e mal di gola possono dipendere da molti virus diversi. Il vaccino agisce solo contro quelli dell’influenza.

Il bollettino RespiVirNet dell’Iss, aggiornato al 27 novembre e relativo alla settimana 47 del 2026, mostra quali virus hanno trovato i laboratori nei campioni analizzati:

rhinovirus (i virus tipici del raffreddore): 15,1%;

(i virus tipici del raffreddore): 15,1%; virus influenzali : 8,4%;

: 8,4%; SARS-CoV-2 , il virus del Covid: 8,5%;

, il virus del Covid: 8,5%; virus parainfluenzali: 4,8%.

Nella rete dei medici sentinella, che raccolgono i campioni dai pazienti visitati in ambulatorio, i rhinovirus arrivano al 23,4%, i parainfluenzali al 13,5% e il SARS-CoV-2 all’11,7%. L’incidenza delle infezioni respiratorie acute è di 9,5 casi ogni mille assistiti, con il valore più alto nei bambini da 0 a 4 anni (circa 31 casi per mille).

La circolare del ministero della Salute sulla stagione 2026-2027 lo spiega in modo esplicito. In inverno infezioni respiratorie e sindromi simili all’influenza possono essere causate da molti altri batteri e virus, contro i quali il vaccino antinfluenzale non ha alcuna efficacia.

Dopo quanto tempo il vaccino antinfluenzale protegge?

Il vaccino non protegge subito. La circolare indica che la risposta immunitaria «impiega circa due settimane per svilupparsi pienamente».

Chi si vaccina quando i virus circolano già può infettarsi nei giorni dopo l’iniezione. Il periodo di incubazione dell’influenza stagionale è di solito di due giorni. Può però variare da uno a quattro. Un contagio avvenuto poco prima o poco dopo il vaccino può dare sintomi. Le difese, infatti, non sono ancora pronte.

La circolare raccomanda comunque di offrire il vaccino alle persone che ne hanno diritto in qualsiasi momento della stagione, anche a chi si presenta in ritardo o ha già avuto episodi simil-influenzali.

Quanto è efficace il vaccino antinfluenzale?

L’efficacia cambia di anno in anno. Su EpiCentro l’Iss spiega che dipende dall’età e dallo stato di salute della persona vaccinata. Conta anche quanto i ceppi del vaccino somigliano a quelli che circolano davvero.

I dati più recenti riguardano la stagione 2025-2026. A dominare è stata una variante dell’influenza A(H3N2), il sottoclade K, diversa dal ceppo del vaccino. Nove studi europei pubblicati su Eurosurveillance hanno stimato un’efficacia contro l’influenza A:

tra il 25% e il 45% per tutte le età, considerando insieme pazienti visitati in ambulatorio e ricoverati;

per tutte le età, considerando insieme pazienti visitati in ambulatorio e ricoverati; tra il 47% e il 72% nei bambini, la fascia con i valori più alti.

Gli autori, tra cui ricercatori dell’Iss, giudicano questi valori simili a quelli delle altre stagioni. Secondo l’Iss la vaccinazione ha permesso di evitare da circa un terzo a quasi la metà degli esiti associati all’influenza.

Cosa cambia tra influenza vera e sindrome simil-influenzale?

La differenza si vede negli studi clinici. Una revisione Cochrane del 2018 ha analizzato gli studi randomizzati sugli adulti sani tra i 16 e i 65 anni, condotti fra il 1969 e il 2009.

Il vaccino inattivato riduce probabilmente l’influenza confermata dal 2,3% allo 0,9% dei partecipanti. Le sindromi simil-influenzali, cioè i quadri con sintomi simili ma causati da qualsiasi virus, scendono invece solo dal 21,5% al 18,1%.

Anche tra i vaccinati i malanni di stagione restano frequenti. La riduzione riguarda soprattutto i casi dovuti ai virus influenzali.

Può essere stato il vaccino a farmi venire la febbre?

Nel caso dei vaccini inattivati, quelli che si fanno con l’iniezione, l’influenza no. La circolare del ministero è netta: «I vaccini antinfluenzali che contengono solo virus inattivati o parti di questi, non possono essere responsabili di infezioni da virus influenzali».

Il vaccino può però dare qualche effetto indesiderato di breve durata. La circolare elenca:

reazioni locali : dolore, arrossamento e gonfiore nel punto dell’iniezione;

: dolore, arrossamento e gonfiore nel punto dell’iniezione; reazioni generali: malessere, febbre e dolori muscolari, che compaiono da 6 a 12 ore dopo la vaccinazione e durano 1 o 2 giorni.

Una febbre che arriva nelle ore successive all’iniezione e passa in un paio di giorni rientra quindi tra le reazioni previste. Sintomi che compaiono giorni dopo, o che durano di più, non rientrano in queste reazioni. In questo caso conviene sentire il medico.

Come riconoscere i sintomi dell’influenza?

La circolare descrive l’influenza come una malattia respiratoria acuta che comincia di solito in modo improvviso, con febbre alta, tosse e dolori muscolari. Possono aggiungersi mal di testa, brividi, perdita di appetito, stanchezza e mal di gola. Nei bambini sono possibili anche nausea, vomito e diarrea.

La maggior parte delle persone guarisce in una settimana o dieci giorni. Anziani, donne in gravidanza, persone con malattie croniche e ospiti delle strutture di assistenza corrono però un rischio maggiore di complicanze. In caso di dubbi, o se i sintomi peggiorano, il riferimento è il medico di famiglia.

Domande frequenti

Si possono fare insieme il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid?

Sì. La circolare del ministero della Salute per la stagione 2026-2027 prevede che, salvo specifiche indicazioni d’uso, tutti i vaccini antinfluenzali possano essere somministrati insieme ai vaccini anti-Covid. La stessa seduta può essere l’occasione anche per i vaccini contro pneumococco, Herpes Zoster o difterite, tetano e pertosse, quando raccomandati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale.

Da che età si può fare il vaccino antinfluenzale?

La vaccinazione antinfluenzale è indicata per tutte le persone a partire dai 6 mesi di vita. È raccomandata e offerta gratuitamente alle categorie a rischio senza controindicazioni specifiche. Per la stagione 2026-2027 la circolare ha abbassato a 60 anni l’età a cui sono raccomandati i vaccini potenziati, più efficaci contro le forme gravi.

Perché il vaccino antinfluenzale va rifatto ogni anno?

I virus dell’influenza cambiano continuamente attraverso piccole variazioni, la cosiddetta deriva antigenica. Per questo ogni anno l’Organizzazione mondiale della sanità indica quali ceppi inserire nei vaccini per l’emisfero nord. Su questa base la composizione dei vaccini stagionali viene aggiornata. La circolare del ministero della Salute ricorda che proprio queste variazioni richiedono di riformulare i vaccini ogni anno.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere del medico. Per dubbi sulla vaccinazione o sui sintomi rivolgersi al proprio medico di famiglia, al pediatra o al farmacista.