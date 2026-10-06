Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce il parere del medico. Non va usato per autodiagnosi né per assumere integratori di ferro di propria iniziativa.

Ci si sente sempre stanchi, con la testa annebbiata e poca energia, ma le analisi del sangue dicono che è tutto a posto. È un’esperienza comune, soprattutto tra le donne in età fertile. Spesso la spiegazione c’è, ma sfugge agli esami di base: è la carenza di ferro senza anemia, una condizione in cui le scorte di ferro dell’organismo sono esaurite mentre l’emocromo resta ancora perfettamente normale. Il valore che la rivela è la ferritina, che però non sempre viene controllata o viene letta con soglie troppo basse. Vediamo di cosa si tratta, senza trarre conclusioni da soli: il percorso giusto passa sempre dal medico.

Perché il ferro basso stanca anche senza anemia

Il ferro è conosciuto soprattutto per il suo ruolo nei globuli rossi, dove fa parte dell’emoglobina, la proteina che trasporta l’ossigeno. Ma serve anche a molte altre funzioni delle cellule, tra cui la produzione di energia nei muscoli e nel cervello.

Per questo la carenza di ferro può dare sintomi prima ancora che compaia l’anemia, cioè prima che l’emoglobina scenda sotto la norma. Quando le riserve di ferro cominciano a scarseggiare, l’organismo fatica a sostenere le normali funzioni energetiche, e possono comparire stanchezza, difficoltà di concentrazione, riduzione della resistenza allo sforzo e, in alcuni casi, caduta dei capelli. È la cosiddetta carenza di ferro senza anemia, più frequente dell’anemia vera e propria.

Perché l’emocromo da solo non basta

Qui sta il punto che spesso genera confusione. L’emocromo misura i globuli rossi e l’emoglobina, cioè gli effetti finali di una carenza di ferro avanzata. Ma le scorte di ferro si esauriscono molto prima che questi valori si alterino.

A fotografare le riserve è un altro esame, la ferritina, che indica la quantità di ferro di deposito nell’organismo. Una persona può avere un emocromo perfettamente normale e, allo stesso tempo, una ferritina bassa, segno che le scorte sono quasi vuote. Se si guarda solo l’emocromo, questa situazione resta invisibile. Ecco perché, in presenza di stanchezza persistente senza causa evidente, il medico può ritenere utile controllare anche la ferritina.

Il nodo delle soglie di laboratorio

C’è un secondo motivo per cui la carenza può sfuggire, e riguarda i valori di riferimento. Molti laboratori indicano come normale una ferritina a partire da 12 o 15 nanogrammi per millilitro. Il problema è che una ferritina di 15 o 20, pur rientrando formalmente nel range, può già essere biologicamente insufficiente e accompagnarsi a sintomi.

Proprio per questo studi recenti propongono di rivedere le soglie. Secondo gli orientamenti di società scientifiche internazionali, per diagnosticare una carenza di ferro è più appropriato un valore soglia intorno ai 30 nanogrammi per millilitro, invece dei 15 usati in passato. Per alcune categorie, come le donne con mestruazioni abbondanti, la soglia suggerita può salire fino a 50. Significa che una ferritina “nella norma” secondo il referto può comunque indicare una carenza da approfondire con il medico.

Chi è più a rischio

La carenza di ferro senza anemia non colpisce tutti allo stesso modo. Le più esposte sono le donne in età fertile, per via delle perdite mestruali, soprattutto quando i flussi sono abbondanti.

Altre situazioni che aumentano il rischio sono la gravidanza, un’alimentazione povera di ferro o diete che escludono la carne senza adeguate alternative, i donatori di sangue abituali, gli sportivi di resistenza e chi ha problemi di assorbimento intestinale. In questi casi, davanti a una stanchezza persistente, vale la pena parlarne con il medico e valutare insieme se controllare la ferritina.

Cosa fare e cosa non fare

Qui serve chiarezza, perché è il punto in cui molti sbagliano. La cosa giusta da fare non è correre a comprare integratori di ferro, ma portare il sintomo all’attenzione del medico. Sarà il medico a decidere quali esami prescrivere, a interpretarli nel contesto della singola persona e, se necessario, a individuare la causa della carenza.

Assumere ferro di propria iniziativa, senza una carenza accertata, è sconsigliato e può essere dannoso: il ferro in eccesso si accumula e può avere effetti negativi sulla salute. Inoltre, una carenza di ferro va sempre spiegata, perché può essere il segnale di qualcosa da indagare, da perdite non evidenti a problemi di assorbimento. Per questo l’integrazione, quando serve, va fatta sotto controllo medico, nella dose e per la durata indicate.

La buona notizia è che, quando la carenza viene individuata e trattata correttamente, i sintomi spesso migliorano. Diversi studi hanno mostrato che, nelle persone con ferritina bassa senza anemia, la correzione della carenza può ridurre la stanchezza. Ma il primo passo resta sempre lo stesso: non la diagnosi fai-da-te, bensì un confronto con il proprio medico.