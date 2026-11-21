Guardi le unghie controluce e noti sottili righe in rilievo oppure un avvallamento trasversale che prima non c’era. Quel segno non riguarda solo l’estetica della manicure: le unghie crescono in media di 3 millimetri al mese sulle mani e funzionano come una “scatola nera” degli ultimi novanta giorni del tuo organismo.

Composte da strati compatti di cheratina dura, le lamine ungueali nascono dalla matrice posta sotto la cuticola. Questo tessuto germinativo riceve nutrienti da una fitta rete di capillari ed è molto sensibile alle variazioni del microcircolo, agli sbalzi ormonali e alla disponibilità di proteine, vitamine e oligoelementi. Osservare l’orientamento e la profondità delle alterazioni permette di distinguere un normale segno del tempo da un campanello d’allarme clinico.

Righe verticali contro solchi orizzontali per orientarsi subito

La prima distinzione pratica riguarda la direzione delle linee sulla superficie ungueale. Le striature longitudinali che corrono dalla lunula biancastra alla base fino al margine libero in punta prendono il nome medico di onicoressi. Nella maggior parte dei casi rappresentano l’equivalente cutaneo delle rughe sul viso: con l’avanzare dell’età il ricambio cellulare della matrice rallenta e la lamina trattiene meno acqua e lipidi, formando sottili binari paralleli in rilievo. Anche l’uso frequente di detergenti domestici aggressivi, solventi per smalto o gel semipermanenti accentua questa disidratazione.

Il significato cambia quando la depressione attraversa l’unghia in senso trasversale, da un lato all’altro. I solchi orizzontali profondi sono noti in dermatologia come linee di Beau. Queste incisioni testimoniano che la matrice ungueale ha interrotto temporaneamente la produzione di cheratina a causa di un evento acuto. Poiché l’unghia avanza di circa 3 millimetri ogni trenta giorni, la posizione del solco consente di datare l’episodio: una linea a metà della lamina risale a circa due o tre mesi prima. Tra le cause rientrano episodi di febbre alta, infezioni virali importanti, stress metabolico severo, carenza marcata di zinco o riduzioni temporanee dell’afflusso sanguigno periferico.

Quattro segnali specifici da saper leggere sulle unghie

Oltre alle striature longitudinali e ai solchi trasversali, la superficie e il colore della cheratina mostrano quattro quadri clinici ricorrenti che meritano una valutazione mirata.

Unghie fragili che si sfaldano a strati (onicoschizia): La punta dell’unghia si divide in lamelle sottili come sfoglie. Il fenomeno deriva spesso da cicli ripetuti di immersione in acqua e asciugatura senza guanti protettivi, ma può anche riflettere un apporto insufficiente di ferro, zinco o biotina (vitamina B8).

La punta dell’unghia si divide in lamelle sottili come sfoglie. Il fenomeno deriva spesso da cicli ripetuti di immersione in acqua e asciugatura senza guanti protettivi, ma può anche riflettere un apporto insufficiente di ferro, zinco o biotina (vitamina B8). Unghie concave a cucchiaio (coilonichia): La lamina perde la sua naturale convessità, si appiattisce e si incava al centro al punto da poter trattenere una goccia d’acqua. Secondo le schede cliniche dell’American Academy of Dermatology (AAD), la coilonichia rappresenta un segno classico di anemia sideropenica cronica, legata a una carenza prolungata di ferro nel sangue, oppure di alterazioni della funzionalità tiroidea.

La lamina perde la sua naturale convessità, si appiattisce e si incava al centro al punto da poter trattenere una goccia d’acqua. Secondo le schede cliniche dell’American Academy of Dermatology (AAD), la rappresenta un segno classico di anemia sideropenica cronica, legata a una carenza prolungata di ferro nel sangue, oppure di alterazioni della funzionalità tiroidea. Puntini o depressioni a ditale (pitting): La superficie appare cosparsa di piccole fossette puntiformi simili a quelle di un ditale da cucito. Questa alterazione della cheratinizzazione superficiale costituisce un campanello d’allarme frequente per la psoriasi ungueale (talvolta presente anche prima delle chiazze cutanee) oppure per l’alopecia areata.

La superficie appare cosparsa di piccole fossette puntiformi simili a quelle di un ditale da cucito. Questa alterazione della cheratinizzazione superficiale costituisce un campanello d’allarme frequente per la psoriasi ungueale (talvolta presente anche prima delle chiazze cutanee) oppure per l’alopecia areata. Singola banda scura verticale (melanonichia longitudinale): Una striscia marrone o nerastra che parte dalla base dell’unghia fino alla punta, soprattutto se compare su un solo dito in età adulta, tende ad allargarsi nel tempo o pigmenta anche la pelle della cuticola (segno di Hutchinson). In questi casi serve una visita dermatologica tempestiva con dermatoscopia per escludere neoformazioni della matrice come il melanoma subungueale.

Alterazione visibile sull’unghia Termine medico Causa principale Livello di attenzione consigliato Sottili righe verticali parallele Onicoressi Invecchiamento fisiologico, disidratazione da saponi e solventi Basso (gestibile con idratazione costante e guanti) Solchi orizzontali profondi Linee di Beau Arresto crescita da febbre alta, stress acuto, deficit di zinco o ischemia Medio (valutare storia clinica degli ultimi 2-3 mesi con il medico) Sfaldamento a lamelle in punta Onicoschizia Contatto prolungato con acqua e detersivi, carenza di ferro o biotina Basso-medio (protezione meccanica ed eventuali esami ematici) Forma concava a cucchiaio Coilonichia Anemia sideropenica cronica o disfunzioni tiroidee Medio-alto (necessario dosaggio di emocromo e ferritina) Singola banda scura longitudinale Melanonichia Attivazione melanocitaria o neoformazione della matrice ungueale Alto (visita dermatologica con dermatoscopia prioritaria)

Nota editoriale: La tabella orienta l’osservazione domestica delle alterazioni ungueali; la presenza di dolore, pus, distacco della lamina o pigmentazioni scure richiede sempre un inquadramento specialistico.

Cosa fare ogni sera e quali errori evitare

Proteggere la struttura cheratinica ed evitare diagnosi fai da te consente di recuperare l’integrità della lamina senza danneggiarla ulteriormente.