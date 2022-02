Quando controllare i livelli di zucchero nel sangue?

Le persone che convivono con il diabete usano i test per il controllo dei livelli di zucchero nel sangue. Si tratta di validi strumenti per monitorare la loro condizione.

Tuttavia, anche coloro che non soffrono di diabete possono avvalersi dei test per assicurarsi che il livello di zucchero nel sangue sia nella norma.

TIPI DI TEST

Gli individui con diabete di tipo 1 e quelli con diabete di tipo 2 controllano il valori dello zucchero nel sangue alcune volte durante il giorno usando un glucometro. Questo test prevede la puntura della punta del dito e la fuoriuscita di una goccia di sangue, che verrà adagiata su una speciale striscia reattiva.

Un altro modo per controllare i livelli di zucchero nel sangue è un test di laboratorio. Il test della glicemia a digiuno viene utilizzato per lo screening del diabete (è necessario digiunare per 8-12 ore prima di prenderlo). Il test dell’emoglobina A1C (HbA1C) è, invece, utilizzato per osservare i livelli di glucosio nel sangue negli ultimi tre mesi.

Quando è necessario controllare la glicemia?

Le persone affette da diabete di tipo 1 dovrebbero testare il loro livello di zucchero nel sangue prima di mangiare un pasto o uno spuntino, prima e dopo l’attività fisica, prima di andare a dormire e prima di svolgere attività come guidare.

Gli individui affetti da diabete di tipo 2, dovrebbero controllare il loro livello di zucchero nel sangue come fanno le persone con diabete di tipo 1.

Gli individui sani e quelli che hanno il diabete di tipo 2 sotto controllo con l’esercizio fisico e la dieta non hanno bisogno di test giornalieri di glucosio nel sangue. Tuttavia, devono sottoporsi periodicamente a test di laboratorio.

In generale, i livelli di zucchero nel sangue dovrebbero essere entro i seguenti limiti:

Se non hai il diabete :

Prima di colazione – inferiore a 70-99 mg / dL.

Prima di pranzo, cena e spuntini – inferiore a 70-99 mg / dL.

2 ore dopo i pasti – inferiore a 140 mg / dL.

Prima di colazione – 80-130 mg / dL.

Prima di pranzo, cena e spuntini – 80-130 mg / dL.

2 ore dopo i pasti – inferiore a 180 mg / dL.

Perché è necessario conoscere il livello di zucchero nel sangue?

Per gli individui non affetti da diabete (specialmente per coloro che sono a rischio di sviluppare la condizione) è importante controllare periodicamente il livello di zucchero nel sangue per verificare se i valori sono nella norma.

Le persone diabetiche hanno bisogno di controllare i livelli di zucchero nel sangue per evitare che si abbassino o aumentino troppo. Se il livello di zucchero nel sangue non è ben controllato, si corre il rischio di complicazioni gravi, tra cui: danni ai nervi, malattie cardiache, problemi ai reni e perdita della vista.

