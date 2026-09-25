Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce il parere del medico. Lo studio descritto è una ricerca preliminare su animali e tessuti in laboratorio: non indica una terapia disponibile né sostituisce le indicazioni del proprio ortopedico.

La cartilagine delle articolazioni riveste le estremità delle ossa nel ginocchio e nell’anca. Ha una caratteristica scomoda: una volta consumata, non ricresce. Su questo presupposto si regge la gestione dell’artrosi, la malattia che colpisce circa un adulto su cinque negli Stati Uniti. Contro l’artrosi oggi esistono solo due strade: il controllo del dolore e la sostituzione dell’articolazione con una protesi. Uno studio pubblicato su Science il 27 novembre 2025, guidato dalla Stanford Medicine, mette in discussione quel presupposto. Bloccando una singola proteina legata all’invecchiamento, i ricercatori hanno fatto ricrescere la cartilagine nel ginocchio di topi anziani. Un risultato importante, ma per ora ottenuto sugli animali e su campioni di tessuto umano in laboratorio, non su pazienti.

Perché la cartilagine non si ripara

La cartilagine articolare è diversa dagli altri tessuti. Quando la pelle si taglia o un osso si frattura, l’organismo ripara il danno. La cartilagine no, o quasi. Non contiene vasi sanguigni e le cellule che la mantengono, i condrociti, hanno una scarsa capacità di rimpiazzare ciò che si perde.

Con l’età, le lesioni o il sovraccarico dovuto all’eccesso di peso, i condrociti cominciano a produrre molecole infiammatorie e a demolire il collagene. Il collagene è il principale componente strutturale della cartilagine. Il collagene diminuisce, la cartilagine si assottiglia e si ammorbidisce. L’infiammazione porta con sé il dolore e il gonfiore tipici dell’artrosi.

Finora i tentativi di rigenerare la cartilagine puntavano sulle cellule staminali. Ma nella cartilagine articolare, a differenza di altri tessuti, non sono ancora state individuate cellule staminali capaci di produrne di nuova in modo affidabile.

La proteina al centro dello studio

Il bersaglio della ricerca è una proteina chiamata 15-PGDH. Gli autori la definiscono un “gerozima”, cioè un enzima i cui livelli aumentano con l’età e che contribuisce al declino dei tessuti. Lo stesso gruppo di Stanford aveva identificato i gerozimi nel 2023.

La 15-PGDH era già nota per un altro effetto. Nei topi, livelli alti di questa proteina sono legati alla perdita di forza muscolare con l’età. Bloccandola, gli animali anziani guadagnavano massa e resistenza. La proteina è stata collegata anche alla rigenerazione di osso, nervi e cellule del sangue.

Il meccanismo passa da un’altra molecola, la prostaglandina E2, importante per la funzione delle cellule staminali. La 15-PGDH la degrada. Se si blocca la 15-PGDH, i livelli di prostaglandina E2 salgono e diversi tessuti danneggiati rigenerano meglio.

Cosa hanno osservato nei topi

I ricercatori hanno iniettato in topi anziani una piccola molecola che blocca la 15-PGDH. Prima l’hanno somministrata nell’addome, per agire su tutto il corpo, poi direttamente nell’articolazione del ginocchio.

Nei topi anziani, la cartilagine del ginocchio che si era assottigliata è tornata a ispessirsi. Al microscopio, la cartilagine trattata assomigliava molto a quella giovane e sana. Un dettaglio conta più di altri. Il tessuto rigenerato era cartilagine ialina, quella funzionale che riveste le articolazioni. Non era fibrocartilagine, il tessuto cicatriziale di qualità inferiore che di solito si forma nelle riparazioni.

Gli autori attribuiscono l’effetto non al richiamo di cellule staminali, ma a una riprogrammazione dei condrociti già presenti, spinti verso un profilo più giovane e capace di produrre cartilagine.

Il secondo risultato riguarda le lesioni. Nei topi giovani era stato provocato un danno simile alla rottura del legamento crociato anteriore, l’infortunio tipico di chi fa sport. In quei casi il trattamento ha impedito lo sviluppo dell’artrosi che di norma sarebbe seguita.

I risultati sui campioni umani

Il passaggio più rilevante per l’uomo arriva dai tessuti prelevati durante gli interventi di sostituzione del ginocchio. Esposti al trattamento in laboratorio, questi campioni hanno cominciato a produrre nuova cartilagine funzionale.

È un segnale incoraggiante, ma va letto per quello che è: un esperimento su tessuto isolato, fuori dal corpo. Non equivale a una sperimentazione su pazienti.

Perché non è ancora una cura

Qui serve chiarezza, per non alimentare aspettative sbagliate. Nessun farmaco oggi disponibile è in grado di rallentare o invertire l’artrosi nell’uomo. Lo studio di Stanford apre una strada, non la chiude.

La distanza tra il topo e il paziente resta grande. Ciò che funziona su un animale spesso non si traduce nell’uomo. Servono studi clinici per stabilire se il trattamento sia efficace e sicuro sulle persone, con quali dosi e per quanto tempo.

Un elemento rende questa ricerca più vicina alla clinica di altre. Un inibitore della 15-PGDH per via orale è già stato testato in una sperimentazione di fase 1 contro la debolezza muscolare legata all’età. Vuol dire che la sicurezza di base della molecola è già in valutazione nell’uomo, anche se per un altro scopo. I ricercatori puntano ad avviare studi clinici specifici per la rigenerazione della cartilagine.

Va segnalato anche un aspetto di trasparenza. Alcuni autori dello studio hanno depositato domande di brevetto, detenute dalla Stanford University, sull’inibizione della 15-PGDH. I brevetti sono in licenza a un’azienda biotech e gli autori hanno interessi economici in quella società.

Cosa può fare oggi chi soffre di artrosi

In attesa che la ricerca faccia il suo corso, la gestione dell’artrosi resta quella indicata dalle linee guida. Il controllo del peso riduce il carico sulle articolazioni. L’attività fisica adatta rinforza i muscoli che sostengono il ginocchio. La terapia del dolore e, nei casi avanzati, la chirurgia protesica restano gli strumenti disponibili.

Ogni decisione sul percorso di cura spetta al medico, che valuta il singolo caso. Diffidare di prodotti o iniezioni presentati come in grado di “far ricrescere la cartilagine” è una buona regola: quella possibilità, oggi, è allo studio nei laboratori, non in vendita.