Sei sdraiato a guardare la TV o stai per addormentarti, il silenzio è totale e all’improvviso senti il cuore fare un “salto”, seguito da un secondo di vuoto e da un colpo forte contro le costole. Il panico scatta subito, ma quel fenomeno corrisponde quasi sempre a un’extrasistole, una contrazione cardiaca prematura. In un cuore strutturalmente sano, le extrasistoli isolate sono benigne nel 99% dei casi e non indicano un infarto né un arresto imminente.

Il battito anticipato nasce da un gruppo di cellule del muscolo cardiaco (detto focus ectopico atriale o ventricolare) che genera un impulso elettrico una frazione di secondo prima del nodo senoatriale, il segnapassi naturale che detta il ritmo regolare. Questo anticipo elettrico altera temporaneamente la sequenza meccanica dei battiti senza interrompere la circolazione.

La meccanica del battito mancato e la legge di Frank-Starling

La sensazione fisica di vuoto nel petto inganna chi la prova. Il cuore non salta un battito e non si ferma: ha semplicemente contratto le sue camere in anticipo rispetto al calendario fisiologico.

Dopo questa contrazione prematura, il sistema elettrico del cuore si prende una frazione di secondo di pausa compensatoria per riallineare il ritmo del nodo senoatriale. Durante quella brevissima pausa i ventricoli continuano a ricevere sangue dalle vene e si riempiono leggermente più del normale.

Il battito immediatamente successivo deve quindi espellere un volume maggiore di sangue. Secondo la legge di Frank-Starling, più le fibre muscolari del cuore vengono distese dal sangue in entrata, più si contraggono con energia. Ciò che il paziente avverte come un “tonfo” o un colpo contro la gabbia toracica non è l’extrasistole in sé, ma proprio questo battito successivo più vigoroso che svuota i ventricoli.

Perché il battito anticipato scatta sul divano e dopo cena

Molti pazienti si chiedono perché il fenomeno compaia proprio nei momenti di calma serale anziché durante una corsa o una salita. Esistono due ragioni fisiologiche precise.

Durante il giorno il movimento, il rumore ambientale e la frequenza cardiaca più alta mascherano i battiti prematuri. La sera, quando la frequenza scende intorno ai 60 battiti al minuto nel silenzio della camera, gli intervalli tra un battito e l’altro si allungano e offrono maggiore spazio elettrico ai focus ectopici, rendendo ogni minima variazione subito percepibile.

A questo si aggiunge il ponte anatomico tra stomaco e cuore. Dopo un pasto abbondante o ricco di alimenti che fermentano, lo stomaco dilatato dall’aria preme verso l’alto contro il diaframma. Questa pressione meccanica irrita il nervo vago, che decorre lungo l’esofago e regola il ritmo cardiaco, scatenando battiti prematuri riflessi appena ci si sdraia (un meccanismo noto in medicina come sindrome di Roemheld).

Altri fattori quotidiani abbassano la soglia di eccitabilità delle cellule cardiache: una disidratazione lieve, una carenza di elettroliti come potassio e magnesio (frequente dopo una sudorazione intensa o diete squilibrate), l’eccesso di caffeina, le bevande energetiche, il fumo o l’uso di spray decongestionanti nasali contenenti sostanze vasocostrittrici.

Caratteristica del sintomo Extrasistole benigna (cuore sano) Segnale che richiede visita cardiologica Momento di comparsa A riposo, sul divano, a letto o dopo i pasti Durante lo sforzo fisico intenso (corsa, scale) Andamento con il movimento Tende a sparire appena ci si alza o si cammina Aumenta di frequenza sotto sforzo o non recede Sintomi associati Solo percezione del tonfo o breve tuffo al cuore Dolore al petto, affanno, capogiri o svenimento Frequenza degli episodi Isolati o legati a stress, digestione lenta, caffè Raffiche continue o migliaia di battiti al giorno

Nota editoriale: La tabella orienta il lettore nella distinzione iniziale dei sintomi ma non sostituisce la valutazione clinica diretta del medico curante.

Cosa fare sul momento e quando consultare il cardiologo

Quando un battito prematuro isolato si manifesta a riposo in assenza di altri disturbi, tre accorgimenti pratici aiutano a interrompere la reazione di allarme e a rilassare il sistema nervoso.