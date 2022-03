Cosa ci dicono i nostri piedi? 7 segni che spesso trascuriamo

Sappiamo tutti che i problemi di salute si riflettono sullo stato della nostra pelle, quindi controlliamo i più piccoli brufoli e le eruzioni cutanee. Lo stesso si puà dire per gli occhi che possono indicare alcuni malesseri nelle prime fasi. Ma per quanto riguarda i piedi? Ce ne prendiamo cura, facciamo la pedicure ma prestiamo abbastanza attenzione alle condizioni della pelle e delle unghie dei piedi?

Pelle secca e screpolata

I talloni spesso diventano ruvidi a causa dei calli. Tuttavia, questa condizione della pelle può spesso segnalare disturbi più gravi. Tra le altre cose, la pelle ruvida e la comparsa di crepe possono essere un segno di un metabolismo compromesso a causa della produzione insufficiente di ormoni.

Intorpidimento

L’intorpidimento degli arti è abbastanza normale dopo essere rimasti a lungo in una posizione scomoda. Tuttavia, se questa sensazione si verifica quando siamo attivi e svolgiamo le normali attività quotidiane, può indicare un problema circolatorio o il diabete di tipo 2.

Piedi freddi

Se i piedi sono sempre freddi, indipendentemente dalla stagione, dal tempo o dai vestiti che indossiamo, questo è uno dei sintomi dell’anemia o dell’ipotiroidismo. La circolazione disturbata negli arti inferiori a volte indica anche il diabete, ipertensione arteriosa o disturbi del sistema cardiovascolare.

Dolore al piede

Le persone che non scelgono le scarpe in base al comfort spesso provano dolore ai piedi. Se preferiamo scarpe comode e non esagerariamo con l’esercizio fisico intenso, il disagio può indicare una frattura.

Piedi gonfi

Non soltanto sono poco attraenti, ma provocano anche disagio quando si indossano scarpe che prima non davano problemi. Se siamo certi che il motivo per cui i piedi si gonfiano non è dovuto al fatto di restare nella stessa posizione troppo a lungo (ad esempio durante un volo) o alla gravidanza, assicuriamo di escludere la possibilità di coaguli di sangue, disfunzione linfatica, insufficienza renale e disturbi della tiroide.

Forma modificata delle unghie dei piedi

Se la lamina ungueale diventa convessa, consultare un pneumologo per un esame del polmone. Se si piega dall’altra parte, assicurati di consumare abbastanza ferro.

Macchie scure sotto le unghie dei piedi

Quando linee scure, macchie o punti compaiono sotto la lamina ungueale senza alcun danno meccanico che potrebbe averli causati, può essere un segno di una infezione fungina o di un melanoma.

