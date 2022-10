I sintomi dell’anemia che devono spingere ad andare da un medico

L’anemia è una condizione per cui il corpo non riceve abbastanza globuli rossi sani, in altre parole quando non portano abbastanza emoglobina o quando queste cellule non fanno quello che dovrebbero fare. I globuli rossi sono responsabili per l’apporto di ossigeno al corpo e la rimozione dell’anidride carbonica. Se questi processi non funzionano correttamente, il corpo si ‘avvelena’ di biossido di carbonio.

Sintomi dell’anemia

Le cause dell’anemia possono essere molto diverse. Naturalmente, a tutti capita di sentirsi stanchi e affaticati di tanto in tanto ma se compare la maggior parte dei sintomi seguenti, allora sarà meglio fissare un appuntamento con un medico.

Pelle e parte interna delle palpebre inferiori pallide

Quando il corpo non riceve abbastanza ossigeno o ha un numero ridotto di globuli rossi, la pelle cambia colore e appare molto pallida. Questo vale non solo per il viso ma per tutto il corpo, specialmente per le mani, la parte interna delle palpebre inferiori e la lingua.

Frequenza cardiaca irregolare

Bassi livelli di emoglobina fanno sì che il cuore lavori più duramente del normale per pompare il sangue. Ciò potrebbe causare un battito cardiaco irregolare.

Stanchezza

Se gli organi non ricevono la giusta quantità di ossigeno, il corpo deve lavorare molto più duramente per produrre abbastanza energia per il funzionamento quotidiano e questo fa sentire molto stanchi.

Problemi con la concentrazione

Tutti gli organi hanno bisogno di ossigeno per funzionare bene e il cervello non fa eccezione. Se il livello di ossigeno è inferiore a quello necessario, diminuisce la capacità di pensiero e di concentrazione.

Unghie fragili

Le unghie fragili potrebbero essere un altro sintomo comune dell’anemia, ma non altrettanto noto.

Crepe agli angoli delle labbra

La maggior parte di noi ha le labbra secche o screpolate per via del vento, del sole o delle temperature fredde maa anche l’anemia può causare questo problema e riguarda soprattutto gli angoli delle labbra.

LEGGI ANCHE: I sintomi della sepsi.