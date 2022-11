6 consigli per evitare di fare la pipì spesso

Pensi che fai la pipì troppo spesso?

Nella vita di tutti i giorni, giorno e notte, può essere difficile gestire questo tipo di situazione. Ecco alcuni suggerimenti utili.

1 – Non trattenerti

La voglia di urinare si manifesta in media ogni tre ore. È solo oltre questa frequenza che possiamo pensare che ci sia un problema.

Abitua la vescica ad alleggerirsi regolarmente per non rischiare perdite urinarie.

2 – Evita il caffè prima di uscire

Il caffè è una bevanda eccitante. Se sei spesso incline allo stimolo di urinare quando sei fuori, cerca di non berlo.

Può darsi che tu abbia una vescica iperattiva e il caffè non è certo un alleato. Questo consiglio vale anche per tè e alcol.

3 – La meditazione

Più sei stressato, più vorrai andare in bagno. Uno studio del 2012 ha dimostrato che la meditazione ha effetti benefici sulla vescica.

4 – Fare pipì prima di andare a letto

Quando dormiamo profondamente, il nostro corpo continua a funzionare. Questo vale anche per la vescica. Si riempie durante la notte e si contrae fino al risveglio.

Quindi, è importante fare la pipì prima di dormire e non prima di andare a letto.

5 – Non consumare cibi diuretici la sera

La voglia di fare pipì compare spesso di notte, senza preavviso. Quante volte ci alziamo alle 3 del mattino per un desiderio impellente?

Un altro consiglio è limitare l’assunzione di cibo diuretico dopo le 20 (il che aumenta naturalmente la produzione di urina).

Quindi, prova ad evitare (o a limitare) il consumo di pomodori, carciofi, fichi, asparagi, uva, anguria, tè verde, birra e ananas.

6 – Farmaci

Una vescica è iperattiva quando il paziente va in bagno più di 6 volte al giorno e più di 2 volte a notte.

Se vai in bagno troppo spesso, potresti avere la pollachiuria. In questo caso, non esitare a consultare un medico, che prescriverà dei farmaci se necessario.

Generalmente i farmaci sono anticolinergici, diminuendo l’attività della vescica.

