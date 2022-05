L’acqua infusa con l’ananas è un modo rinfrescante per bere più H2O. Ecco i benefici dell’acqua di ananas.

Acqua di ananas, i 5 benefici

Forse hai sentito parlare dell’acqua di ananas, una bevanda rinfrescante che non è solo deliziosamente dolce, ma può essere un’ottima opzione per le persone che semplicemente non amano il gusto dell’acqua naturale.

Dopotutto, una grande percentuale del corpo umano è costituita da acqua e bere abbastanza liquidi è importante per il corretto funzionamento del tuo corpo.

Inoltre, l’acqua di ananas è un’alternativa a basso contenuto calorico, a basso contenuto di zuccheri e naturale alle bevande zuccherate come bibite gassate o succhi di frutta, osserva Nicole Stefanow, RDN, dietista nell’area di New York City.

L’acqua di ananas, o Agua de Piña, è un’agua fresca messicana tradizionale, o bevanda infusa di frutta a base di zucchero. Tuttavia, molte delle versioni attualmente di tendenza non includono zucchero aggiunto.

Gli esperti di nutrizione di tutto il paese ne cantano le lodi. “Lo preparo per me più volte alla settimana”, aggiunge Arielle “Dani” Lebovitz, RDN, dietista a Franklin, nel Tennessee.

Ecco i 5 benefici:

È idratante

“Il più importante beneficio per la salute dell’acqua di ananas è che fornisce idratazione, che è vitale per il corretto funzionamento del nostro corpo”, afferma Stefanow.

Non tutti raggiungono i due litri di acqua al giorno, ecco che:

“L’aggiunta di un sapore dolce come l’ananas all’acqua può rendere l’acqua potabile più attraente e appetibile per qualcuno che potrebbe non soddisfare le proprie esigenze di idratazione con la sola acqua”, aggiunge Stefanow.

2. Aiuta l’immunità

“Oltre ad essere un’alternativa rinfrescante e idratante all’acqua naturale, l’acqua di ananas può fornire una piccola spinta immunitaria dolce”, afferma Stefanow.

“L’ananas è un’ottima fonte di vitamina C e manganese, che svolgono entrambi un ruolo importante nella funzione immunitaria”.

In effetti, per una tazza di ananas, ottieni 79 milligrammi di vitamina C. Questo è l’88% del DV per la vitamina C e il 67% del DV per il manganese.

3. Aiuta a ridurre l’infiammazione

L’ananas contiene bromelina, un gruppo di enzimi. “Bere acqua di ananas può aiutare le persone con infiammazione cronica, poiché la bromelina è solubile in acqua e nota per avere effetti antinfiammatori nel corpo”, afferma Lebovitz.

La bromelina fornisce anche altri benefici anti-infiammatori. “La ricerca suggerisce che la bromelina può persino ridurre l’infiammazione nasale nelle persone che soffrono di sinusite acuta e può ridurre la durata dei sintomi”, afferma Stefanow.

4. Aiuta a ridurre l’assunzione di zucchero aggiunto

Non è un segreto che la maggior parte delle bibite contenga zucchero aggiunto. Quindi, se è la carbonatazione che ami, preparare l’acqua frizzante all’ananas può soddisfare la tua voglia di bibite.

“L’acqua frizzante alla frutta è una soddisfacente alternativa a basso contenuto di zuccheri e ipocaloriche alla soda con la stessa gratificante frizzantezza”, afferma Stefanow. Sostituire le bevande zuccherate con questa alternativa è un vantaggio.

5. Può aiutare la digestione

“L’ananas è ricco di enzimi digestivi naturali che aiutano il nostro corpo a scomporre il cibo”, afferma Stefanow. “Sorseggiare acqua di ananas tra i pasti può aiutare a sostenere una sana digestione”.

LEGGI ANCHE: 7 cibi utili per contrastare la neuropatia.