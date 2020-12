5 alimenti utili per tenere il tuo fegato in salute

Il fegato, l'organo che si trova sotto il diaframma, regola i livelli chimici nel sangue. Ecco cosa mangiare per tenerlo in salute.

Il fegato, l’organo di un quasi un chilo e mezzo che si trova sotto il diaframma, regola i livelli chimici nel sangue. Crea un liquido chiamato bile, che espelle i rifiuti dal corpo e scompone i grassi durante la digestione. I sottoprodotti della bile lasciano il corpo quando uriniamo o defechiamo, purificando l’organismo in modo naturale.

Per mantenere il fegato in salute bisogna seguire una corretta alimentazione. Ecco alcuni consigli, come pubblicati su DrFarrahMd.com.

ACQUA

L’acqua non è tecnicamente un alimento ma è essenziale per una buona circolazione sanguigna e per l’escrezione dei rifiuti, secondo uno studio del giugno 2015 pubblicato su Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.

L’acqua, quindi, ‘pulisce’ il fegato. È difficile sapere quanta acqua dovremmo bere in un giorno, ma la Harvard Health Publishing suggerisce che un adulto sano dovrebbe bere dai 4 ai 6 bicchieri al giorno come minimo. Gli anziani potrebbero avere bisogno di più acqua a seconda di determinati farmaci e perché, invecchiando, potremmo non renderci conto di quando abbiamo bisogno di bere più acqua. Bisogna bere più acqua anche in caso di frequnti allenamenti o se vive in condizioni umide.

OLIO D’OLIVA

La steatosi epatica si riferisce a una condizione in cui le persone sviluppano il grasso nel fegato e le persone più a rischio sono quelle con il diabete di tipo 2 o le persone in sovrappeso o obese. E poiché le persone con la malattia del fegato grasso non sempre manifestano sintomi, possono non sapere di avere un problema.

Per prevenire la malattia del fegato grasso, potremmo aggiungere un po’ di olio d’oliva all’alimentazione. Nelle persone che hanno aggiunto olio extravergine di oliva all’alimentazione hanno osservato una minore prevalenza di svilupparla, rispetto a coloro che hanno seguito una dieta a basso contenuto di grassi o a coloro che hanno aggiunto solo noci, secondo uno studio del luglio 2019 pubblicato su Journal of Nutrition.

Sebbene possa sembrare controintuitivo aggiungere grasso per proteggersi dallo sviluppo del fegato grasso, i ricercatori ritengono che l’olio extravergine di oliva può aiutare nel controllo del glucosio, che può aiutare a proteggerti dallo sviluppo del diabete di tipo 2, un fattore di rischio per la malattia.

CURCUMA

La curcuma è una potente fonte di curcumina, un antiossidante. La curcumina aiuta a ridurre lo stress ossidativo neutralizzando i suoi componenti dannosi, secondo una ricerca del luglio 2018 pubblicata su Nutrients.

La nostra routine quotidiana può davvero devastare il fegato: alcol e farmaci, anche quelli da banco, possono causare stress ossidativo al fegato con il rischio di danneggiarlo.

La curcumina ha un effetto epatoprotettivo sul fegato, il che significa che può prevenire i danni al fegato grazie alle sue proprietà antinfiammatorie.

POMPELMO

Secondo uno studio ddell’aprile 2018 pubblicato sul World Journal of Gastroenterology, la naringenina è un flavonoide presente nel pompelmo che è collegata agli effetti anti-cancro, antinfiammatori e antiossidanti sul fegato.

La naringenina agisce per ridurre lo stress ossidativo e l’infiammazione. Il pompelmo è solitamente un alimento che alcuni professionisti dell’alimentazione sconsigliano perché può interagire con determinati farmaci.

Se stiamo assumendo farmaci che hanno un avvertimento sul pompelmo, come alcune statine, bloccanti dei canali del calcio o immunosoppressori, proviamo un altro alimento per la salute del fegato perché ciò potrebbe causare un accumulo malsano di quel farmaco nel nostro corpo.

AVENA

Cominciare la giornata con una porzione di avena può essere una delle cose migliori da fare per il fegato. Mezza tazza di avena contiene 4 grammi di fibre, ovvero circa il 16% della razione giornaliera raccomandata.

Secondo una ricerca del novembre 2016 pubblicata su Advances in Nutrition, assumere più nutrienti ogni giorno può migliorare la salute del fegato perché le fibre aiutano a ridurre l’infiammazione nel fegato.