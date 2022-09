Cosa ti succede se fai il bagno ogni giorno

I nostri corpi sono costituiti per il 60% da acqua ed è naturale che passare del tempo in una vasca sia benefico per la salute.

Inoltre, fare il bagno ha vantaggi sia mentali che fisici. Tuttavia, se soffriamo di malattie della pelle o allergie, è meglio consultare il medico prima di apportare modifiche alle nostre abitudini.

Comunque sia, ecco tutti i benefici:

1. Aiuta a respirare più facilmente

Trascorrere del tempo in un bagno ha un impatto positivo sui polmoni e sulla quantità di ossigeno che assumiamo e se l’acqua è calda e accogliente, ancora meglio. Ciò è dovuto alla pressione che l’acqua calda esercita sul petto, facilitando la respirazione.

2. Può fare sembrare più giovani

Potresti pensare che la pelle sia secca perché non ha abbastanza olio ma non è così. La pelle cerca modi per trattenere l’acqua, specialmente durante i mesi più freddi, ecco perché fare il bagno aiuta la pelle ad assorbire l’umidità.

Non solo il bagno aiuta con la pelle secca ma ha anche proprietà antietà, come migliorare l’elasticità della pelle, levigarla e ridurre le possibilità di rughe sul viso.

3. Può aiutare con la depressione

Anche se ci sono molti modi per curare la depressione nel mondo moderno, le possibilità di ottenere aiuto attraverso metodi standardizzati sono inferiori e possono avere alcuni effetti collaterali. Ecco perché è saggio provare un modo alternativo e naturale. Potremmo anche cominciare a sentirci meglio dopo avere fatto solo 5 bagni caldi.

4. Può aiutare a migliorare il sonno

Se fai il bagno un’ora o 2 prima di andare a letto, può aiutare a migliorare il sonno, soprattutto per le persone che lottano con l’insonnia o che sono più anziane.

Fare un bagno caldo può aiutare a rilassarsi e a sentirsi meno stressati, soprattutto se le notti insonni sono influenzate dall’ansia. I bagni fanno anche bene ai muscoli per alleviare e alleggerire i tessuti rigidi. Gli studi dimostrano che ascoltare la musica mentre si fa il bagno può rallentare la respirazione e abbassare la pressione sanguigna.

5. Può alleviare i muscoli

Potresti pensare che l’unico modo per alleviare i muscoli doloranti sia fare un bagno di ghiaccio ma anche fare un bagno caldo può funzionare. Esporre il corpo al calore mentre i muscoli sono doloranti è un ottimo modo per rilassarsi e aggiungere alcuni sali di Epsom può migliorare il processo di alleviare il dolore.

Sebbene sia vero che i bagni caldi possono aumentare il recupero dopo l’allenamento, cerca di non sostituire lo stretching e il raffreddamento con un bagno: puoi aggiungerlo come supporto aggiuntivo.