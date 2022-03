Sudorazione eccessiva? Scopri 8 cause comuni

La sudorazione è una normale reazione al calore: raffredda il corpo e scarica le tossine. Tuttavia, il sudore eccessivo e maleodorante fa sentire una persona a disagio e segnala la presenza di un problema. Che si tratti di iperidrosi o di qualche altra condizione medica, è molto importante scoprirne le ragioni.

Stress

Il sudore eccessivo potrebbe essere causato dallo stress e dall’ansia che non solo influenzano negativamente il corpo ma si manifestano anche sotto forma di sudore. Questo tipo di sudore è anche più puzzolente perché contiene grassi e proteine ​​miscelati con i batteri della pelle.

Problema di tiroide (ipertiroidismo)

L’ipertiroidismo è una condizione in cui la ghiandola tiroidea diventa ‘iperattiva’ e comincia a produrre troppo ormone tiroideo. Quando questo accade, i processi nel corpo sono accelerati e tra i molti sintomi, potremmo sentirci nervosi o ansiosi e potremmo anche sperimentare perdita di peso e sudorazione eccessiva. In casi come questi, è opportuno fissare un appuntamento con il medico.

Basso livello di zucchero nel sangue (ipoglicemia)

Sebbene la sudorazione eccessiva possa essere causata da vari fattori, a volte può essere causata da ipoglicemia, cioè un basso livello di zucchero nel sangue. La sudorazioen si presente a prescindere da quanto calda possa essere la temperatura in una stanza o all’esterno. Insieme a questo sintomo, una persona con poco zucchero nel sangue potrebbe anche sperimentare fame famelica, ansia, vertigini, sensazione di testa vuota e problemi alla vista.

Iperidrosi

L’eccessiva sudorazione su una sola zona del corpo come il collo, le ascelle, i palmi delle mani o la pianta dei piedi è chiamata iperidrosi. Queste aree sono maggiormente colpite dall’alta concentrazione di ghiandole sudoripare. Non è pericoloso per la vita ma scomodo e può causare imbarazzo. L’iperidrosi è talvolta associata a problemi alla pelle irritanti e dolorosi e dall’ansia. Se notiamo macchie di sudore sulla maglietta intorno alle ascelle o se i palmi sono sempre bagnati, è meglio consultare un medico.

Effetti collaterali dei farmaci

Una sudorazione eccessiva potrebbe essere causata da un medicinale ches tiamo assumendo. Non c’è nulla di cui aver paura (la sudorazione è un effetto collaterale comune di una varietà di farmaci come gli antibiotici e i farmaci per la pressione sanguigna). È possibile trovare le informazioni sugli effetti collaterali nelle avvertenze.

Menopausa

Avvertiamo un intenso calore nel petto che ci segue fino alla testa accompagnato da sudore eccessivo? Ciò accade a causa della menopausa imminente o perimenopausa. Sudorazione, disfunzione del ciclo mestruale, emicranie, vampate di calore e brividi si verificano a seguito del cambiamento dei livelli di estrogeni.

Febbre di origine sconosciuta

Una febbre di origine sconosciuta è una febbre di almeno 38,3 °C che compare di solito senza spiegazione e dura a lungo (3 settimane circa). Esistono 4 tipi di febbre di origine sconosciuta: classico (colpisce persone sane), nosocomiale (come risultato dell’ospedalizzazione), immunodeficiente (si verifica in persone con il sistema immunitario compromesso); associato all’HIV. I sintomi tipici della febbre comprendono temperatura alta, sudorazione, brividi e mal di testa.

Obesità

L’obesità è una malattia caratterizzata dalla presenza di una grande quantità di grasso corporeo. Genetica, inattività, alimentazione malsana, abitudini alimentari, alcuni farmaci e la mancanza di sonno possono causare l’obesità e possono portare a ulteriori problemi di salute. L’obesità provoca l’iperidrosi secondaria (l’iperidrosi che non è una causa primaria, ma può significare un’altra condizione di base) e rende la vita scomoda.

