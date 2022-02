7 modi per ridurre ansia e stress senza farmaci

L'ansia e lo stress possono ridurre (e di molto) la qualità della vita. Ma non sempre è necessario assumere farmaci. Alcuni consigli utili.

Lo stress e l’ansia possono danneggiare le nostre vite.

Esistono vari farmaci che possono ridurre entrambe le condizioni. Tuttavia, bisogna ricordare che la maggior parte delle pillole allevia solo i sintomi e non sono delle cure vere e proprie.

Ecco, pertanto, 7 semplici consigli che possono migliorare l’umore.

RIVALUTARE L’ALIMENTAZIONE

Aggiungi alimenti con proprietà anti-infiammatorie (frutta, verdura, noci, alghe, semi e oli naturali…) alla tua dieta. Diminuisci il consumo di zucchero e caffeina (che aumenta il livello del cortisolo, un ormone dello stress).

AROMATERAPIA

Erbe e oli essenziali possono aiutare a rilassare il sistema nervoso:

camomilla;

lavanda;

arancia;

geranio;

ilang-ilang;

mandarino;

menta piperita;

bergamotto;

rosa;

maggiorana;

fiore di melissa.

Attenzione: non applicare oli essenziali direttamente sulla pelle, poiché possono causare gravi reazioni allergiche.

MEDITARE OGNI GIORNO

La meditazione può aiutarti a eliminare i pensieri negativi e a rilassarti. Meditare solo 5-10 minuti al giorno ti aiuterà a migliorare la salute mentale.

ESSERE FISICAMENTE ATTIVI

L’esercizio migliora i neurotrasmettitori del nostro cervello. Le attività associate alla respirazione profonda come yoga, taichi e pilates sono particolarmente efficaci nella riduzione dello stress. Anche camminare, ballare e correre sono eccellenti per prevenire l’ansia e gli attacchi di panico.

USARE L’ACQUA

Una doccia calda e fredda può aiutare (e molto) a ridurre lo stress. Questo non solo migliora il nostro umore e il benessere generale, ma rafforza anche il sistema immunitario del corpo. Fare un bagno caldo o nuotare può davvero aiutare ad alleviare le tensioni emotive e muscolari.

ASCOLTARE MUSICA

La musica può cambiare il modo in cui funziona il nostro cervello. Per alleviare l’ansia e lo stress, è meglio ascoltare melodie lente (come quelle della musica classica). Anche la musica ambientale ha un effetto calmante.

SFOGARE LE EMOZIONI

Parla dei tuoi problemi con i tuoi familiari e/o amici più cari. Possono aiutarti ad analizzare le cose da una prospettiva diversa.

L’ansia non va trattenuta.

Se questi suggerimenti non aiutano, si può pensare a un trattamento professionale.

