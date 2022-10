Shock anafilattico: segni e come reagire con la vittima

Lo shock anafilattico è una grave risposta allergica che provoca reazioni improvvise e pericolose per la vittima.

Lo shock anafilattico è una grave risposta allergica che provoca reazioni improvvise e pericolose per la vittima.

È caratterizzato da un calo della pressione sanguigna e dalla perdita di coscienza. Può essere molto pericoloso in quanto può portare alla morte della vittima. In caso di shock anafilattico, quindi, la vita della vittima è in pericolo e le cure devono essere somministrate il prima possibile.

Segni di shock anafilattico:

Eruzioni cutanee, prurito, orticaria;

Gonfiore del viso, delle labbra, del collo o della zona che è venuta a contatto con l’allergene;

Livello di coscienza alterato: la vittima non risponde a semplici domande e appare confusa;

Respirazione difficile caratterizzata da respiro sibilante;

Nausea o vomito;

Debolezza o vertigini.

Come reagire?

Rassicurare la vittima;

Chiedere se ha un’allergia. Se la vittima non è in grado di comunicare, controllare se ha un braccialetto medico;

Chiedere alla vittima cosa ha mangiato e verificare se si trattava di prodotti ad alta incidenza allergenica;

Chiedere alla vittima se ha assunto nuovi farmaci;

Chiamare i soccorsi;

Chiedere alla vittima se ha un autoiniettore di adrenalina;

Aiutare la vittima ad autoiniettarsi;

Controllare i segni vitali e annotare eventuali cambiamenti nella coscienza (il livello di coscienza della vittima).

I principali prodotti ad alta incidenza allergica sono:

Arachidi;

Grano ;

Frutti di mare;

Latte;

Mostarda;

Noci:

Uova;

Sesamo;

Soia;

Solfiti.

LEGGI ANCHE: Perché non dovresti bere acqua subito dopo aver mangiato.