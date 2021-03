Scopri perché le noci nere fanno bene alla salute

Le noci nere possono offrire molti benefici per la salute.

Cosa sono le noci nere?

Come spiegato su SkyTales, le noci nere sono originarie degli Stati Uniti e di alcune parti del Canada meridionale. Chiamato scientificamente Juglans nigra, il noce nero arrivò in Europa a metà del 1600.

La noce nera contiene più proteine ​​e acidi grassi rispetto alla noce inglese. Inoltre, ha in sé composti organici unici e un’elevata quantità di omega-3. È possibile comsumare la noce nera così com’è oppure usarne il guscio e ridurlo in polvere. Un altro utilizzo delle noci nere è attraverso il suo olio che, però, è difficile da estrarre.

28 grammi di noce nera contengono:

0,2 mg di vitamina B6

0,9 mg di ferro

0,9 mg di zinco

4,8 mg di selenio

144 mg di potassio

56,3 mg di magnesio

0,4 mg di rame

1,1 mg di manganese

Fibra da 1,9 g

16,5 g di grassi

6,7 g di proteine

2,8 g di carboidrati

173 calorie.

I BENEFICI DELLE NOCI NERE

Prevenzione del cancro: Esistono numerosi studi sulle capacità anti-cancro della noce nera. Il Juglone, il composto organico che si trova nella noce nera, contribuisce all’attività antitumorale e anti-cancerogena all’interno dell’organismo (oltre ai numerosi composti polifenolici e acidi grassi che contiene). Queste capacità aiutano a rallentare la crescita o a prevenire lo sviluppo di alcuni tipi di cancro.

Saluta respiratoria: Un altro dei benefici per la salute delle noci nere è la sua capacità di migliorare la salute respiratoria. Fare i gargarismi con l’estratto derivato dalla noce nera può essere molto efficace per lenire il mal di gola. La sua proprietà antinfiammatoria può alleviare l’infiammazione e l’irritazione.

Immunità: La noce nera ha proprietà antifungine che aumentano la salute del sistema immunitario. È anche ricca di antiossidanti, che aiutano a proteggere il corpo dai radicali liberi (questi possono provocare vari tipi di malattie croniche e tumori). Avendo proprietà antivirali e antiparassitarie, la noce nera dà una difesa completa per il corpo.

Salute del cuore: un altro dei benefici per la salute delle noci nere è la sua capacità di rafforzare la salute del cuore. Infatti, i composti benefici e gli alti livelli di omega-3 presenti nella noce nera possono aiutare a ridurre il colesterolo LDL. A tal proposito, secondo alcuni studi clinici, l’aggiunta di noci nere all’alimentazione può ridurre le lipoproteine ​​a bassa densità, ovvero il colesterolo ‘cattivo’. Le alte concentrazioni di acido alfa-linolenico, potassio, fibra alimentare, proteine, vitamina E e magnesio sono altri componenti protettivi contenuti nelle noci nere. La noce nera , inoltre, può aiutare a ridurre la pressione sanguigna e il rischio di sviluppare l’aterosclerosi. Pertanto, aiuta a ridurre il rischio di malattia coronarica, infarto e ictus.

ATTENZIONE

Le allergie alle noci possono essere molto dannose. Le noci, infatti, possono causare shock anafilattici agli allergici. Pertanto, è sempre meglio consultare prima un medico per verificare un’allergia alle noci. Inoltre, le donne incinte non dovrebbero consumare la noce nera per via topica o orale.