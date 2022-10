Perché non dovresti bere acqua subito dopo avere mangiato

Lo facciamo un po’ tutti. Beviamo prima, durante e dopo i pasti: colazione, pranzo o cena.

Tuttavia, secondo esperti e nutrizionisti, non è una buona idea seguire quest’abitudine, cioè bere acqua mentre si mangia, subito prima e subito dopo i pasti.

Il motivo? Quando beviamo acqua prima o dopo un pasto, il liquido diluisce i succhi gastrici essenziali, determinando difficoltà di digestione e aumento dei livelli di insulina.

Pertanto, quando il cibo resta non digerito nel nostro stomaco, può essere dannoso per l’organismo, causando diversi problemi: aumento dei livelli di acido urico, colesterolo alto, livelli elevati di trigliceridi – una delle principali cause di malattie cardiache – obesità, diabete, ecc.

Gli esperti, quindi, raccomandano una finestra di 30 minuti sia prima che dopo i pasti.

Il concetto è che mentre è importante mantenersi idradati bevendo abbastanza acqua ogni giorno, dovremmo anche aspettare per bere prima o dopo aver mangiato…

