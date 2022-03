Se hai questi sintomi il tuo fegato non sta bene e devi andare da un medico

Il fegato è un organo molto importante, responsabile di molti processi del corpo che, in caso di disfunzione, può portare anche alla morte. Quindi, è importante conoscere i segni dei danni al fegato così da ricevere tempestive cure mediche.

Pelle e occhi gialli

Se hai questo sintomi, il tuo fegato si trova molto probabilmente nei guai. Questa condizione è nota come ittero e causa una pigmentazione gialla della pelle, del bianco degli occhi e del muco. Il colore giallo è provocato dall’eccesso di bilirubina che ha un pigmento giallo-arancio che si trova nella bile del fegato.

Stanchezza

Non si tratta della classica stanchezza ma di qualcosa di più. La fatica è caratterizzata dalla mancanza di energia mentale e fisica. Non hai la motivazione per fare qualsiasi cosa. A volte si può sentire questa stanchezza soltanto al mattino e sembra una tortura alzarsi dal letto. Altre volte si può avvertire per tutto il giorno.

Gonfiore addominale

Il gonfiore addominale può essere uno dei sintomi più fastidiosi che causano dolore. Succede quando il liquido viene trattenuto nell’addome. In alcuni casi, la pancia può diventare così gonfia che sembra di aspettare un bambino. Come conseguenza dell’accumulo dei liquidi, potresti avere anche un gonfiore alle gambe e alle caviglie.

Mancanza di appetito e perdita di peso

Ciò può essere anche associato al gonfiore addominale appena descritto. Quando sei molto gonfio, non hai voglia di mangiare. Inoltre, ogni qual volta lo si fa, si può provare un forte dolore allo stomaco.

Angioma a forma di ragno sulla pelle

Un angioma a forma di ragno appare come una ragnatela di arteriole piccole e dilatate situate molto vicine alla superficie della pelle. Se le trovi nella parte superiore del torace, sulle mani, sul collo e sul viso, può essere un segno di una malattia del fegato.

Lividi

Se hai il fegato danneggiato, la produzione delle proteine ​​si interrompe o diventa più lenta, causando una cattiva coagulazione del sangue. Ecco perché le persone con danni al fegato sanguinano o hanno più lividi degli altri.

Urina dal colore scuro

Le tonalità possono essere diverse ma, in generale, il colore della tua urina apparirà più scura del solito. Potresti notare un colore marrone, arancio scuro o ambra. Succede a causa della bilirubina in eccesso nel fegato che non riesce a scomporla.

Prurito

Nei casi in cui il fegato è nei guai, potresti sperimentare prurito sulla pelle. Succede a causa delle tossine che il fegato non può più filtrare. Quando il corpo è intossicato, potresti avvertire il prurito, specialmente di notte.

