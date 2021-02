Quali sono le malattie che provocano il prurito?

Hai spesso il desiderio di grattarti, senti quella sensazione di prurito a cui non sai resistere. Cosa sta succedendo al tuo corpo? Le possibili cause.

Il prurito è una sensazione di pizzicore che ci spinge a grattarci e può essere localizzato in un’area del corpo o su tutto il corpo.

Il prurito nasce dalla stimolazione di certe terminazioni nervose periferiche da parte di sostanze infiammatorie.

Le malattie associate al prurito possono essere tante, è importante rivolgersi al proprio medico di fiducia.

Prurito: la spia di malattie?

Il prurito è una sensazione di pizzicore che ci spinge a grattarci, generando più prurito di prima nonostante il sollievo momentaneo. Può essere localizzato in un’area del corpo oppure generalizzato.





Da cosa nasce il prurito?

Il prurito nasce dalla stimolazione di certe terminazioni nervose periferiche, le fibre C, da parte di sostanze infiammatorie, prima fra tutte l’istamina, ma anche altre come le prostaglandine (riconosciute nei processi infiammatori).

Per chi sta attraversando una fase di prurito intenso si sarà anche accorto della presenza di rossore, papule, pustole o pomfi essenziali per far emergere una diagnosi durante una visita dermatologica.

Le cause del prurito possono essere tante, escludendo quelle esterne (come le punture d’insetto) ci focalizzeremo sulle malattie che possono andare da allergie, a malattie epatiche, a neoplasie, a disturbi psichici.

Le malattie associate al prurito

Di seguito vi spiegheremo una serie di malattie che possono essere associate al prurito, come elencato dagli esperti dell’Humanitas: