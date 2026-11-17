Circa un terzo della polvere di casa arriva da fuori, portata dal vento o dalle scarpe. Con le suole entrano batteri, compresi quelli di origine fecale, ma anche metalli come il piombo, residui dell’asfalto e sostanze chimiche usate nei giardini. Nella maggior parte dei casi, per un adulto sano, il rischio è basso. Diventa invece da non trascurare per i bambini piccoli, che gattonano e portano le mani alla bocca, e per chi ha allergie o difese immunitarie deboli.

Quanti batteri ci sono sotto le scarpe?

Il dato più citato viene da un piccolo test del 2008 del microbiologo Charles Gerba, dell’Università dell’Arizona. Secondo Il Post, Gerba ha analizzato le scarpe di dieci persone indossate per due settimane: in media all’esterno c’erano 421mila batteri, all’interno 2.887. Tra questi anche l’Escherichia coli, che può causare infezioni intestinali e urinarie.

Lo studio, però, ha dei limiti: non è stato sottoposto a revisione scientifica ed è stato finanziato da un’azienda di calzature che stava testando un modello lavabile. Il numero di 421mila si riferisce ai batteri in generale, non solo a quelli fecali. Secondo KSL, l’Escherichia coli è stato trovato sul 27% delle scarpe analizzate.

Più solido è il dato sul Clostridioides difficile, un batterio che causa forme di diarrea anche gravi. In una ricerca dell’Università di Houston, presentata nel 2021, il batterio è stato trovato nel 26% dei campioni ambientali raccolti negli Stati Uniti e in altri 11 Paesi. Le suole delle scarpe erano il tipo di campione più contaminato, positivo nel 45% dei casi.

Oltre ai batteri: cosa portano le suole dalla strada?

Le scarpe trasportano anche contaminanti chimici. Secondo gli scienziati ambientali Mark Patrick Taylor e Gabriel Filippelli, in un articolo pubblicato su ScienceAlert, con lo sporco esterno arrivano in casa metalli come arsenico, cadmio e piombo, residui dell’asfalto stradale associati a sostanze cancerogene, prodotti chimici per i prati che interferiscono con il sistema ormonale, microplastiche e PFAS.

Il piombo è il caso più studiato. Gli autori, che misurano i metalli nelle case di 35 Paesi con il programma DustSafe, segnalano un legame molto forte tra il piombo nella polvere di casa e quello nel terreno del giardino, portato dentro molto probabilmente da scarpe e zampe degli animali. Il piombo non ha odore né colore: non ci si accorge della sua presenza.

Un esempio sugli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) viene dagli Stati Uniti. Secondo il Servizio geologico americano, in 23 appartamenti al piano terra vicini a parcheggi trattati con sigillanti a base di catrame di carbone, gli IPA nella polvere di casa erano circa 25 volte più alti. È un prodotto usato soprattutto in Nord America.

Perché i bambini sono i più esposti?

I bambini piccoli passano molto tempo sul pavimento e portano spesso mani e oggetti alla bocca. Per questo la polvere è una delle loro principali vie di esposizione. Secondo il Servizio geologico americano, nelle case vicine ai parcheggi sigillati un bambino in età prescolare assumeva dalla polvere una quantità di IPA da circa 2,5 a quasi 10 volte superiore a quella che assumeva con la dieta, a seconda di quanto portava le mani alla bocca.

Tenere le scarpe in casa fa davvero male?

Non tutti gli esperti la pensano allo stesso modo. Secondo Il Post, la microbiologa Lisa A. Cuchara della Quinnipiac University ritiene che, per la maggior parte degli adulti sani, i batteri delle scarpe possano provocare al massimo una reazione di disgusto. Per il microbiologo Donald W. Schaffner della Rutgers University, in casa ci sono fonti di rischio più importanti, come le spugne dei piatti.

Il consiglio di toglierle diventa più forte in casa di persone con allergie o con difese immunitarie deboli, come chi è in cura per un tumore o ha ricevuto un trapianto, e dove ci sono bambini piccoli. Taylor e Filippelli, da parte loro, non hanno dubbi: secondo loro conviene lasciare lo sporco fuori dalla porta.

Come creare una “zona filtro” all’ingresso

Bastano pochi accorgimenti:

togliere le scarpe appena entrati , con una scarpiera o un tappetino dietro la porta;

, con una scarpiera o un tappetino dietro la porta; tenere un paio di ciabatte o scarpe da casa che non vengono mai usate fuori, utili anche per sostenere il piede, come suggeriscono Taylor e Filippelli;

che non vengono mai usate fuori, utili anche per sostenere il piede, come suggeriscono Taylor e Filippelli; pulire ogni tanto le suole con acqua e detergente: nel test di Gerba, il lavaggio ha ridotto le colonie batteriche del 90% o più;

con acqua e detergente: nel test di Gerba, il lavaggio ha ridotto le colonie batteriche del 90% o più; lavarsi le mani dopo aver toccato le scarpe, soprattutto prima di mangiare o di preparare il cibo.