Sciacquare il petto di pollo crudo sotto il rubinetto prima di cucinarlo è un gesto istintivo per molti, convinti di “pulire” la carne. In realtà è un errore: lavare il pollo crudo non elimina i batteri e, anzi, li sparge nella cucina. È una delle raccomandazioni più ferme in tema di sicurezza alimentare, condivisa dalle autorità sanitarie.

Il motivo è semplice. L’acqua non rimuove i microrganismi presenti sulla superficie della carne, ma il getto del rubinetto crea schizzi che trasportano quei batteri tutt’intorno. Come avverte la Food Standards Agency britannica, ripresa anche da Focus, le goccioline possono depositarsi su lavello, piani di lavoro, utensili, spugne, mani e vestiti nelle vicinanze. È la cosiddetta contaminazione crociata: i germi passano dalla carne cruda a superfici e oggetti che poi toccano altri cibi, magari già pronti.

Quali batteri si nascondono nel pollo crudo

Il pollo crudo può ospitare batteri che provocano infezioni intestinali anche serie. Il principale è il Campylobacter, come ricorda Il Fatto Alimentare, tra le cause più diffuse di tossinfezione alimentare, a cui si aggiunge la Salmonella. Spostare questi microrganismi su un piatto pulito o su un tagliere usato per la verdura significa aprire la porta proprio a quelle infezioni che si pensava di evitare.

Solo la cottura uccide i batteri

Il punto decisivo è che questi batteri non si tolgono con l’acqua, ma si eliminano con il calore. Una cottura completa è l’unico passaggio che li neutralizza davvero. Non esiste quindi alcun vantaggio igienico nel lavare il pollo prima di cucinarlo: il risciacquo non rende la carne più sicura, mentre la cottura adeguata sì.

Cosa fare invece in cucina

Rinunciare al lavaggio è il primo passo, ma non l’unico. Per ridurre il rischio di contaminazione contano alcune accortezze pratiche:

Non sciacquare il pollo crudo sotto il rubinetto, ma portarlo direttamente in cottura

Tenere separati gli alimenti crudi da quelli già cotti o pronti da mangiare

Usare taglieri e utensili dedicati per la carne cruda, oppure lavarli con acqua calda e detersivo prima di riutilizzarli

Lavarsi bene le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato il pollo

Pulire accuratamente lavello e piani di lavoro entrati in contatto con la carne o con i suoi liquidi

Cuocere il pollo fino in fondo, senza lasciare parti rosate all’interno

Sono gesti semplici che, al contrario del lavaggio, riducono concretamente il rischio di tossinfezioni.

Lavare il pollo crudo serve davvero a pulirlo? No. L’acqua non rimuove i batteri presenti sulla carne e il getto del rubinetto genera schizzi che li diffondono su lavello, utensili e superfici vicine. Il lavaggio non rende il pollo più sicuro: l’unico modo per eliminare i microrganismi è una cottura completa.

Quali batteri può contenere il pollo crudo?

Il pollo crudo può ospitare batteri come il Campylobacter, tra le cause più comuni di infezioni intestinali, e la Salmonella. Entrambi possono provocare disturbi gastrointestinali e, in alcuni casi, complicazioni più serie, ma vengono neutralizzati dal calore della cottura.

Come capire se il pollo è cotto a sufficienza?

Il pollo va cotto fino in fondo, senza parti rosate o liquidi rosati all’interno. Una cottura uniforme e completa è ciò che garantisce l’eliminazione dei batteri. In caso di dubbio è utile un termometro da cucina per verificare che la carne abbia raggiunto una temperatura interna adeguata.