Rosuvastatina: a cosa serve, come si usa e gli effetti collaterali

Rosuvastatina è un farmaco della classe delle statine indicato per ridurre la quantità di colesterolo cattivo (LDL) e trigliceridi nel sangue. Si tratta di un’azione essenziale perché, in caso di livelli elevati, può manifestarsi il restringimento o l’ostruzione dei vasi sanguigni, aumentando il rischio d’infarto o ictus.

Questo medicinale può essere trovato nelle farmacie, sotto forma di compresse da 5, 10, 20 e 40 mg e dovrebbe essere utilizzato sempre dietro consiglio di un meico.

La rosuvastatina può essere trovata anche in associazione con l’ezetimibe, una sostanza che riduce l’assorbimento dei grassi da parte dell’intestino, migliorando l’effetto di diminuire il colesterolo e i trigliceridi alti.

A cosa serve la rosuvastatina?

La rosuvastatina, come già accennato, è indicata per diminuire i livelli ematici di colesterolo totale, colesterolo cattivo (LDL) e trigliceridi, oltre ad aumentare il colesterolo buono (HDL), in quanto agisce inibendo un enzima nel fegato, responsabile della produzione del colesterolo cattivo. Generalmente, questo rimedio è indicato quando la dieta e l’attività fisica non sono sufficienti per ridurre o controllare il colesterolo.

Inoltre, la rosuvastatina può essere indicata per ritardare o ridurre l’accumulo di grasso nei vasi sanguigni e, perciò, contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, come infarto o ictus.

Gli effetti della rosuvastatina iniziano a farsi vedere dopo 4 settimane dall’assunzione del farmaco e i livelli di grasso rimangono bassi se il trattamento viene eseguito correttamente, sempre con il consiglio del medico.

La rosuvastatina fa dimagrire?

La rosuvastatina può causare la perdita di peso, a causa del suo effetto collaterale della perdita di appetito, che porta a un minore apporto calorico durante il giorno. Tuttavia, non c’è alcuna indicazione sull’uso della rosuvastatina per la perdita di peso e questo farmaco è approvato solo per il trattamento del colesterolo alto e/o dei trigliceridi.

Inoltre, l’uso della rosuvastatina dovrebbe essere associato ad un’alimentazione equilibrata per controllare i livelli di colesterolo e trigliceridi e alla pratica di attività fisiche che possono contribuire alla perdita di peso.

Come si usa la rosuvastatina?

La Rosuvastatina deve essere assunta per via orale, con un bicchiere d’acqua, in dose singola giornaliera, con o senza cibo, in qualsiasi momento della giornata. Tuttavia, si raccomanda di fissare un orario per assumere la pillola e assumerla sempre alla stessa ora.

Le dosi raccomandate di rosuvastatina per gli adulti sono comprese tra 10 e 40 mg, come indicato da un medico, perché dipende dall’obiettivo del trattamento e dalla risposta dell’organismo. Se necessario, le dosi di rosuvastatina possono essere modificate dal medico, ad intervalli da 2 a 4 settimane, in relazione agli esiti degli esami del sangue che misurano il colesterolo totale e frazionario, oltre ai trigliceridi e ai test di funzionalità epatica. La dose massima giornaliera è di 40 mg.

Per i bambini e gli adolescenti di età compresa tra 6 e 17 anni, le dosi devono essere seguite dal pediatra, poiché variano in base all’età e allo scopo del trattamento.

Effetti collaterali?

Gli effetti indesiderati più comuni che possono insorgere durante il trattamento con la rosuvastatina sono mal di testa, dolore muscolare, sensazione generale di debolezza, costipazione, capogiro, nausea o dolore addominale.

Inoltre, sebbene raro, la rosuvastatina può causare gravi effetti collaterali che richiedono cure mediche immediate, come dolore muscolare ai fianchi, spalle, collo o schiena, difficoltà a sollevare le braccia, salire le scale o stare in piedi, confusione mentale, problemi di memoria, perdita di appetito, infiammazione del pancreas o problemi al fegato, che possono essere notati con sintomi come urine di colore scuro, feci pallide o biancastre o pelle e occhi gialli.

Si consiglia di rivolgersi immediatamente al medico o al pronto soccorso più vicino se si sviluppano i sintomi di una grave reazione allergica alla rosuvastatina, come difficoltà respiratorie, sensazione di gola chiusa, gonfiore della bocca, della lingua o del viso o orticaria.

Chi non deve usarla?

La Rosuvastatina non deve essere utilizzata da bambini di età inferiore a 6 anni, donne in gravidanza o che allattano al seno, o da persone con insufficienza epatica o renale, ipotiroidismo o che hanno l’abitudine di bere alcolici.

Inoltre, questo medicinale non deve essere utilizzato da persone allergiche alla rosuvastatina o a qualsiasi altro componente della compressa.

