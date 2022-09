Giallo nel bianco degli occhi? Cos’è l’ittero: cause e come si manifesta

L'ittero non è una malattia di per sé ma un sintomo di molte patologie che colpiscono principalmente il fegato o la cistifellea.

Quali sono le cause dell’ittero?

L’ittero è, come detto, un sintomo piuttosto che una malattia. Di conseguenza, ci sono diverse cause per la sua comparsa.

Innanzitutto, l’ittero può manifestarsi a seguito di un aumento della produzione di bilirubina, un pigmento giallo che ha origine nella distruzione dei globuli rossi (noto come emolisi).

L’ittero, inoltre, può essere causa di molte malattie del fegato come epatite, cirrosi, parassitosi, ecc. Può anche provenire da un’ostruzione dei dotti biliari.

Come si manifesta l’ittero?

Il sintomo più popolare dell’ittero è il colore della pelle che assume una sfumatura giallastra. Questa particolarità si ritrova anche nelle persone affette da carotenemia, la cui concentrazione di beta-carotene è molto alta (grandi mangiatori di carote). Nel caso di una persona con l’ittero, anche il bianco degli occhi sarà colorato di giallo.

In presenza di epatite virale, può comparire anche l’urina di colore marrone.

Infine, compaiono feci bianche in caso di ostruzione della cistifellea o dei dotti biliari.

Quale trattamento è consigliato?

L’ittero non è una malattia ma un problema medico che deriva da una patologia. Pertanto, a volte è il trattamento della malattia stessa che fa scomparire l’ittero, come nel caso della malaria.

D’altra parte, nella maggior parte dei casi, come per l’ittero neonatale o l’epatite A, ad esempio, l’ittero scompare naturalmente.

È quindi più facile prevenire l’ittero che curarlo. Pertanto, le due cause più popolari di ittero, epatite virale ed epatite alcolica possono essere prevenute. Esistono, inoltre, vaccini per l’epatite A e B. Le persone che soffrono di alcolismo e che rappresentano un rischio di sviluppare una malattia dell’epatite alcolica possono ricevere cure per la loro dipendenza.

