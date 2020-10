Record di nuovi contagi di Covid-19 in Germania: lockdown in arrivo?

La Germania ha registrato quasi 15mila nuovi casi giornalieri di Covid-19. Si tratta del dato più alto dall’inizio della pandemia.

Secondo i dati riportati dal Robert Koch-Institut, nel Paese sono stati confermati 14.964 contagi e 85 morti nelle ultime 24 ore, per un bilancio totale di 449.275 casi e 10.098 vittime.

Come conseguenza dell’impennata dei nuovi casi, oggi il Governo di Berlino dovrebbe decidere le nuove misure restrittive per arginare la diffusione dell’infezione.

Secondo quanto anticipato dalla stampa tedesca la cancelliera Angela Merkel avrebbe in mente un «lockdown light» a partire dal 4 novembre. Verrebbero chiusi bar, ristoranti, centri sportivi, teatri e cinema e vietati gli assembramenti e le manifestazioni pubbliche, mentre resterebbero aperte le scuole.

L’idea della cancelliera, in particolare, sarebbe di prolungare il blocco per tutto il mese di novembre nel tentativo di tenere sotto controllo la situazione epidemica e consentrire, in seguito, ai cittadini tedeschi di trascorrere il Natale in famiglia.

Ieri il ministro dell’Economia Peter Altmaier ha avvertito che il numero dei contagi in Germania potrebbe raggiungere i 20mila al giorno nel weekend.

